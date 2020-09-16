https://ria.ru/20200916/ucheniya-1577314446.html
США провели совместные с НАТО учения в Черном море
ВМС США провели совместные с НАТО учения в Черном море, говорится в сообщении 6-го флота. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T13:29
2020-09-16T13:29
2020-09-16T21:06
черное море
военно-морские силы сша
нато
сша
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> ВМС <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> провели совместные с <a href="https://ria.ru/organization_NATO" target="_blank">НАТО</a> учения в Черном море, говорится в сообщении 6-го флота."После операций в Адриатическом море подразделения ВМС США и НАТО 15 сентября 2020 года снова провели совместную морскую и воздушную учебную миссию в Черном море", - говорится в заявлении на сайте флота.Сообщается, что в учениях приняли участие эсминец ВМС США "Рузвельт", самолет-разведчик ВМС США P-8 и базирующийся в Германии самолет НАТО E-3A с системой раннего предупреждения и контроля AWACS.Шестой флот США, штаб-квартира которого находится в Неаполе, проводит полный спектр совместных и военно-морских операций, часто совместно с союзными и межведомственными партнерами с целью продвижения национальных интересов и безопасности и стабильности в Европе и Африке.
https://ria.ru/20200911/ucheniya-1577092246.html
3
черное море
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, военно-морские силы сша, нато, сша, безопасность, в мире
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.
ВМС США
провели совместные с НАТО
учения в Черном море, говорится в сообщении 6-го флота.
"После операций в Адриатическом море подразделения ВМС США и НАТО 15 сентября 2020 года снова провели совместную морскую и воздушную учебную миссию в Черном море", - говорится в заявлении на сайте флота.
Сообщается, что в учениях приняли участие эсминец ВМС США "Рузвельт", самолет-разведчик ВМС США P-8 и базирующийся в Германии самолет НАТО E-3A с системой раннего предупреждения и контроля AWACS.
"Учебная миссия является частью продолжающейся интеграции авиационных и морских подразделений 6-го флота США. Конечная цель - усовершенствовать совместные оборонные действия, чтобы лучше защищать корабли ВМС США", - добавляется в сообщении.
Шестой флот США, штаб-квартира которого находится в Неаполе, проводит полный спектр совместных и военно-морских операций, часто совместно с союзными и межведомственными партнерами с целью продвижения национальных интересов и безопасности и стабильности в Европе и Африке.