https://ria.ru/20200916/ucheniya-1577314446.html

США провели совместные с НАТО учения в Черном море

ВМС США провели совместные с НАТО учения в Черном море, говорится в сообщении 6-го флота. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T13:29

2020-09-16T13:29

2020-09-16T21:06

черное море

военно-морские силы сша

нато

сша

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> ВМС <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> провели совместные с <a href="https://ria.ru/organization_NATO" target="_blank">НАТО</a> учения в Черном море, говорится в сообщении 6-го флота."После операций в Адриатическом море подразделения ВМС США и НАТО 15 сентября 2020 года снова провели совместную морскую и воздушную учебную миссию в Черном море", - говорится в заявлении на сайте флота.Сообщается, что в учениях приняли участие эсминец ВМС США "Рузвельт", самолет-разведчик ВМС США P-8 и базирующийся в Германии самолет НАТО E-3A с системой раннего предупреждения и контроля AWACS.Шестой флот США, штаб-квартира которого находится в Неаполе, проводит полный спектр совместных и военно-морских операций, часто совместно с союзными и межведомственными партнерами с целью продвижения национальных интересов и безопасности и стабильности в Европе и Африке.

https://ria.ru/20200911/ucheniya-1577092246.html

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черное море

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, военно-морские силы сша, нато, сша, безопасность, в мире