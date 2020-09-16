Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200916/ucheniya-1577314446.html
США провели совместные с НАТО учения в Черном море
ВМС США провели совместные с НАТО учения в Черном море, говорится в сообщении 6-го флота. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T13:29
2020-09-16T21:06
черное море
военно-морские силы сша
нато
сша
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577301889_0:213:2048:1365_1400x0_80_0_0_df946418d80b4ac4b50361091b532290.jpg
<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> ВМС <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> провели совместные с <a href="https://ria.ru/organization_NATO" target="_blank">НАТО</a> учения в Черном море, говорится в сообщении 6-го флота."После операций в Адриатическом море подразделения ВМС США и НАТО 15 сентября 2020 года снова провели совместную морскую и воздушную учебную миссию в Черном море", - говорится в заявлении на сайте флота.Сообщается, что в учениях приняли участие эсминец ВМС США "Рузвельт", самолет-разведчик ВМС США P-8 и базирующийся в Германии самолет НАТО E-3A с системой раннего предупреждения и контроля AWACS.Шестой флот США, штаб-квартира которого находится в Неаполе, проводит полный спектр совместных и военно-морских операций, часто совместно с союзными и межведомственными партнерами с целью продвижения национальных интересов и безопасности и стабильности в Европе и Африке.
https://ria.ru/20200911/ucheniya-1577092246.html
3
черное море
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577301889_313:276:1765:1365_1400x0_80_0_0_b6771e6dfc81bdc5a9a4c8bfb9f290af.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
черное море, военно-морские силы сша, нато, сша, безопасность, в мире

США провели совместные с НАТО учения в Черном море

13:29 16.09.2020 (обновлено: 21:06 16.09.2020)
2157
© Фото : U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th FleetБыстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США
Быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© Фото : U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. ВМС США провели совместные с НАТО учения в Черном море, говорится в сообщении 6-го флота.
"После операций в Адриатическом море подразделения ВМС США и НАТО 15 сентября 2020 года снова провели совместную морскую и воздушную учебную миссию в Черном море", - говорится в заявлении на сайте флота.
Сообщается, что в учениях приняли участие эсминец ВМС США "Рузвельт", самолет-разведчик ВМС США P-8 и базирующийся в Германии самолет НАТО E-3A с системой раннего предупреждения и контроля AWACS.

"Учебная миссия является частью продолжающейся интеграции авиационных и морских подразделений 6-го флота США. Конечная цель - усовершенствовать совместные оборонные действия, чтобы лучше защищать корабли ВМС США", - добавляется в сообщении.

Шестой флот США, штаб-квартира которого находится в Неаполе, проводит полный спектр совместных и военно-морских операций, часто совместно с союзными и межведомственными партнерами с целью продвижения национальных интересов и безопасности и стабильности в Европе и Африке.
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 14:04
Американские бомбардировщики отработали удары по России
39011531
Обсудить 3
Черное мореВоенно-морские силы СШАНАТОСШАБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена о Трампе
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Германия предлагала США сделку по "Северному потоку — 2"
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 на площадке в порту Мукран, Германия
В Кремле ответили на слова главы Еврокомиссии о "Северном потоке — 2"
Дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3
Два российских Ту-22М3 совершили полет над Черным морем
Автомобиль полиции на около больницы Charite в Берлине
Пригожину вернули миллион рублей, переведенный на лечение Навального
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске
Литва упростила процедуру выдачи виз для белорусов
Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной
Жена Порошенко возглавит список его партии на выборах в Киеве
Здание Европейского парламента в Страсбурге
В Европарламенте выступили за изоляцию России из-за ситуации с Навальным
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Глава ЕК: решение по "Северному потоку — 2" не изменит поведения России
Самолет совершает посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая
Россия изменила правила въезда в страну
Блогер Алексей Навальный во время общения с журналистами
Германия заставит замолчать Алексея Навального
Андерс Брейвик
Норвежский радикал Брейвик, убивший 77 человек, попросил об УДО
Максим Марцинкевич (Тесак) в суде
Националист Максим "Тесак" Марцинкевич оставил предсмертную записку
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Украина назвала "истинные причины" потери Крыма
Презентация операционной системы HarmonyOS на конференции разработчиков Huawei в Дунгуане, КНР
Huawei привлекла российских программистов к разработке системы HarmonyOS
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19Морские вертолеты Ка-52К прошли все испытания
03:18Эксперт рассказал о телефонах, которые нельзя прослушать
03:07Названы самые упоминаемые в зарубежных СМИ белорусские политики
03:03Эксперт оценил озвученные Киевом "истинные причины" потери Крыма
02:51Владелец разбитой в ДТП с Ефремовым "Лады" рассказал о смягчении вердикта
02:38В США водитель автомобиля стрелял в офицера службы безопасности суда
02:36В Красноярске возбудили дело после из-за пожара в клинике
02:25Эксперты назвали способы позаботиться о своей безопасности за рубежом
02:19Эксперт объяснил, как смартфон выдает адрес владельца даже без геолокации
02:13Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета на орбиту
02:06Как избавиться от привычки хмуриться
01:42Названа возможная причина пожара в частной клинике в Красноярске
01:29При пожаре в частной клинике в Красноярске погибли четыре человека
01:09Космонавт рассказал, из-за чего мог сорваться полет "Союз-Аполлона"
01:04Ученый оценил версию, что жизнь на Венеру могли занести советские зонды
00:59Трамп раскритиковал возможные условия сделки по TikTok
00:56Трамп не готов подписаться под сделкой Oracle по покупке TikTok
00:43Sony назвала цены на новую PlayStation
00:38Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде
00:33Трамп пообещал начать вакцинацию в октябре
Лента новостейМолния