https://ria.ru/20200916/uber-1577294404.html

В США обвинили в убийстве водителя беспилотного Uber, сбившего человека

Водителю беспилотного автомобиля Uber, который не успел подстраховывать двигавшуюся на автопилоте машину и сбил человека, предъявили обвинения в совершении... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T04:25

2020-09-16T04:25

2020-09-16T04:25

uber

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Водителю беспилотного автомобиля <a href="http://ria.ru/organization_Uber/" target="_blank" data-auto="true">Uber</a>, который не успел подстраховывать двигавшуюся на автопилоте машину и сбил человека, предъявили обвинения в совершении убийства по неосторожности в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.Инцидент с участием беспилотного авто, в результате которого погибла 49-летняя Элейн Херцберг, произошел в марте 2018 года в <a href="http://ria.ru/location_StateofArizona/" target="_blank" data-auto="true">Аризоне</a>. Двигавшийся на автопилоте автомобиль компании Uber "увидел" перед собой велосипедистку, которая спешилась и везла велосипед рядом, но не затормозил. Следователи позже отметили, что находившийся за рулем оператор беспилотника, обязанностью которого было подстраховать в случае, если транспортное средство даст сбой, отвлекся от дороги и не успел перевести его на ручное управление.Как сообщается в пресс-релизе на сайте прокуратуры округа Марикопа в Аризоне, обвинения были выдвинуты против 46-летнего Рафаэлля Васкеса ещё 27 августа. При этом в релизе отмечается, что Васкес идентифицирует себя как женщина.Как сообщает прокуратура, Васкес не признал свою вину.По информации агентства Ассошиэйтед Пресс, судебные слушания назначены на 11 февраля 2021 года.После трагического случая Uber закрыл проект в этом штате, а власти Аризоны запретили проводить тестирования на общедоступных трассах. Кроме того, компания уволила 300 операторов самоуправляемых автомобилей в этом штате.

https://ria.ru/20190423/1552965679.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

uber, сша, в мире