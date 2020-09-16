https://ria.ru/20200916/turtsiya-1577337239.html

Эксперты сказали, какова вероятность заболеть COVID-19 на отдыхе в Турции

Эксперты рассчитали для туристов вероятность заболеть коронавирусом в Турции, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T18:17

2020-09-16T18:17

2020-09-16T18:17

туризм

коронавирус covid-19

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

москва

турция

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<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. </strong>Эксперты рассчитали для туристов вероятность заболеть коронавирусом в Турции, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52736.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.У отдыхающих в этой стране шанс подхватить COVID-19 в 218 раз меньше, чем вероятность обращения к врачу по туристической страховке по всем возможным поводам, и в 31 раз меньше, чем заразиться в Москве. Это следует из данных, предоставленных крупнейшей страховой компанией за месяц с момента возобновления российского выездного туризма по этому направлению.Страховку купили более 200 тысяч российских путешественников, в основном выехавших в Турцию в период с 10 августа по 10 сентября 2020 года, сообщили специалисты компании.За это время произошли 2 400 страховых случая. Таким образом, вероятность заболевания на отдыхе и обращения к врачу у туристов составила 1,2 процента, что не отличается от данных прошлого года. Подавляющее большинство происшествий – это не коронавирус, им заболели лишь 11 отдыхающих. Для сравнения – в 12-миллионной Москве, где в течение месяца фиксировалось около 20,7 тысячи случаев (порядка 690 в сутки), эта вероятность составляет 0,17 процента (в 31 раз больше, чем у туристов на отдыхе в Турции).

https://ria.ru/20200915/astroturizm-1577078498.html

https://ria.ru/20200916/osen-1576598861.html

москва

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, москва, турция