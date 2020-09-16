https://ria.ru/20200916/turtsiya-1577335611.html

Туристок-дебоширок не выдворили из Турции, а переселили в другой отель

Российских туристок, которые, по сообщениям СМИ, в состоянии алкогольного опьянения устроили скандал в медицинском кабинете в день заезда в пятизвездочный отель РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T17:22

2020-09-16T17:22

2020-09-16T17:44

туризм

туризм

туристы

анталья (провинция)

новости - туризм

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155696/51/1556965115_0:140:2788:1708_1400x0_80_0_0_5779c47f7d094c6075a71786012555e2.jpg

<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. </strong>Российских туристок, которые, по сообщениям СМИ, в состоянии алкогольного опьянения <a href="https://ria.ru/20200916/turtsiya-1577305643.html" target="_blank">устроили</a> скандал в медицинском кабинете в день заезда в пятизвездочный отель в Анталье, не выслали из страны, а переселили в другую гостиницу, <a href="https://www.tourdom.ru/news/turistov-v-turtsii-vyselili-iz-otelya-za-napadenie-na-medsestru.html" target="_blank">сообщает</a> TourDom.ru.Скандал возник из-за того, что медсестра попросила россиянок надеть маски. В результате одна из туристок кинула в нее тапок.Пост о поведении путешественниц в профильной группе в соцсетях набрал более 500 комментариев.Большинство пользователей сошлись во мнении, что после инцидента отдыхающих следует депортировать из Турции. "Депортация и возмещение ущерба за нанесения вреда здоровью медсестре", – пишет один из комментаторов. Тем не менее, несмотря на общественное возмущение, туристки не были выдворены из страны и продолжили свой отдых. Единственное неудобство, которое они испытали, – это переселение в другой отель.

https://ria.ru/20200914/turtsiya-1577203385.html

анталья (провинция)

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, туристы, анталья (провинция), новости - туризм, турция