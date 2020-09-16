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Туризм
https://ria.ru/20200916/turtsiya-1577335611.html
Туристок-дебоширок не выдворили из Турции, а переселили в другой отель
Российских туристок, которые, по сообщениям СМИ, в состоянии алкогольного опьянения устроили скандал в медицинском кабинете в день заезда в пятизвездочный отель РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T17:22
2020-09-16T17:44
туризм
туризм
туристы
анталья (провинция)
новости - туризм
турция
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. </strong>Российских туристок, которые, по сообщениям СМИ, в состоянии алкогольного опьянения <a href="https://ria.ru/20200916/turtsiya-1577305643.html" target="_blank">устроили</a> скандал в медицинском кабинете в день заезда в пятизвездочный отель в Анталье, не выслали из страны, а переселили в другую гостиницу, <a href="https://www.tourdom.ru/news/turistov-v-turtsii-vyselili-iz-otelya-za-napadenie-na-medsestru.html" target="_blank">сообщает</a> TourDom.ru.Скандал возник из-за того, что медсестра попросила россиянок надеть маски. В результате одна из туристок кинула в нее тапок.Пост о поведении путешественниц в профильной группе в соцсетях набрал более 500 комментариев.Большинство пользователей сошлись во мнении, что после инцидента отдыхающих следует депортировать из Турции. "Депортация и возмещение ущерба за нанесения вреда здоровью медсестре", – пишет один из комментаторов. Тем не менее, несмотря на общественное возмущение, туристки не были выдворены из страны и продолжили свой отдых. Единственное неудобство, которое они испытали, – это переселение в другой отель.
https://ria.ru/20200914/turtsiya-1577203385.html
анталья (провинция)
турция
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туризм, туристы, анталья (провинция), новости - туризм, турция

Туристок-дебоширок не выдворили из Турции, а переселили в другой отель

17:22 16.09.2020 (обновлено: 17:44 16.09.2020)
1307
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОтель в Анталье
Отель в Анталье - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Российских туристок, которые, по сообщениям СМИ, в состоянии алкогольного опьянения устроили скандал в медицинском кабинете в день заезда в пятизвездочный отель в Анталье, не выслали из страны, а переселили в другую гостиницу, сообщает TourDom.ru.
Скандал возник из-за того, что медсестра попросила россиянок надеть маски. В результате одна из туристок кинула в нее тапок.
Пост о поведении путешественниц в профильной группе в соцсетях набрал более 500 комментариев.
Большинство пользователей сошлись во мнении, что после инцидента отдыхающих следует депортировать из Турции. "Депортация и возмещение ущерба за нанесения вреда здоровью медсестре", – пишет один из комментаторов.
Тем не менее, несмотря на общественное возмущение, туристки не были выдворены из страны и продолжили свой отдых. Единственное неудобство, которое они испытали, – это переселение в другой отель.
Туристы на торговой улице в центре Бодрума - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 12:32Туризм
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