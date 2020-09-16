https://ria.ru/20200916/turtsiya-1577305643.html
Российская туристка избила медсестру в Турции
Турецкая полиция задержала трех российских туристок за избиение медсестры тапкой, сообщает Hurriyet. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T11:07
2020-09-16T11:07
2020-09-16T14:11
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. </strong>Турецкая полиция задержала трех российских туристок за избиение медсестры тапкой, сообщает <a href="https://www.hurriyet.com.tr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Hurriyet</a>.Отмечается, что девушки устроили скандал в медицинском кабинете в день заезда в пятизвездочный отель в <a href="http://ria.ru/location_Antalya_Province/" target="_blank" data-auto="true">Анталье</a>. Одна из них жаловалась на боль в ступне и требовала срочного приема. Издание отмечает, что в это время врач осматривал другого пациента, поэтому медсестра Исмира Озтюрк попросила туристок подождать и надеть медицинские маски.Однако россиянки агрессивно отреагировали на просьбу: одна из них бросила в Озтюрк тапку, попав ей в глаз. После этого врач вызвал полицию.
https://radiosputnik.ria.ru/20200914/turtsiya-1577229676.html
Irina Yurina
Считаю, что так себя ведёт заграницей нужно лишать загран паспорта, чтоб страну не позорили
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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