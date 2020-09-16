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Российская туристка избила медсестру в Турции
Турецкая полиция задержала трех российских туристок за избиение медсестры тапкой, сообщает Hurriyet. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T11:07
2020-09-16T14:11
туризм
новости - туризм
анталья (провинция)
турция
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. </strong>Турецкая полиция задержала трех российских туристок за избиение медсестры тапкой, сообщает <a href="https://www.hurriyet.com.tr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Hurriyet</a>.Отмечается, что девушки устроили скандал в медицинском кабинете в день заезда в пятизвездочный отель в <a href="http://ria.ru/location_Antalya_Province/" target="_blank" data-auto="true">Анталье</a>. Одна из них жаловалась на боль в ступне и требовала срочного приема. Издание отмечает, что в это время врач осматривал другого пациента, поэтому медсестра Исмира Озтюрк попросила туристок подождать и надеть медицинские маски.Однако россиянки агрессивно отреагировали на просьбу: одна из них бросила в Озтюрк тапку, попав ей в глаз. После этого врач вызвал полицию.
https://radiosputnik.ria.ru/20200914/turtsiya-1577229676.html
Считаю, что так себя ведёт заграницей нужно лишать загран паспорта, чтоб страну не позорили
99
Наташи...
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14
анталья (провинция)
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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туризм, новости - туризм, анталья (провинция), турция, в мире

Российская туристка избила медсестру в Турции

11:07 16.09.2020 (обновлено: 14:11 16.09.2020)
22978
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВид на порт в Анталье
Вид на порт в Анталье - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Турецкая полиция задержала трех российских туристок за избиение медсестры тапкой, сообщает Hurriyet.
Отмечается, что девушки устроили скандал в медицинском кабинете в день заезда в пятизвездочный отель в Анталье. Одна из них жаловалась на боль в ступне и требовала срочного приема. Издание отмечает, что в это время врач осматривал другого пациента, поэтому медсестра Исмира Озтюрк попросила туристок подождать и надеть медицинские маски.
Пляж Коньяалты в Анталье, Турция - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 18:25
Дипломаты раскрыли детали инцидента с россиянкой в отеле в Турции
Однако россиянки агрессивно отреагировали на просьбу: одна из них бросила в Озтюрк тапку, попав ей в глаз. После этого врач вызвал полицию.
43779854141
Обсудить 14
ТуризмНовости - ТуризмАнталья (провинция)ТурцияВ мире
Популярные комментарии
Считаю, что так себя ведёт заграницей нужно лишать загран паспорта, чтоб страну не позорили
16 сентября, 14:04
Irina YurinaIrina Yurina
9203103
Наташи...
16 сентября, 11:11
bakula74bakula74
50502015
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