Эксперты рассказали, когда в Россию могут вернуться китайские туристы
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДевушка на фестивале китайской культуры "Китай: великое наследие и новая эпоха" на ВДНХ в Москве
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Въездной туризм из Китая в Россию может полноценно восстановиться только в 2022 году, сообщает АТОР.
По оценкам туроператоров из двух стран, первыми взаимные поездки начнут совершать бизнес-туристы не раньше 2021 года, прогнозируют эксперты.
"Индикатором восстановления потока взаимных поездок между Россией и Китаем будет открытие в полном объеме консульств КНР в РФ. Они начали активно работать в регионах, но в Москве оформляются только семейные, медицинские и образовательные визы. В отдельных, но очень редких случаях выдаются деловые", – рассказал гендиректор туркомпании Сергей Назаров.
Он считает, что сначала КНР расширит круг лиц, которым будут выдавать деловую визу. После этого послабления поток бизнес-туристов будет формироваться полтора-два месяца.
"Российские отдыхающие и бизнесмены появятся в Китае раньше, чем гости оттуда на территории РФ. По информации от наших коллег в Поднебесной, выезд китайских туристов не предвидится раньше конца февраля 2021 года", — сообщил Сергей Назаров.
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Гао Цзинь Лан, руководитель департамента по работе в России и Европе китайской туркомпании, считает даже этот прогноз слишком оптимистичным. "Сейчас у всех авиакомпаний, летающих из Китая, есть ограничения по числу пассажиров, которые могут отправиться за рубеж из каждой провинции страны. Пока они действуют до августа 2021 года", – сообщила она. Эксперт считает, что реальное восстановление турпотоков между двумя странами произойдет только в 2022 году.