https://ria.ru/20200916/turisty-1577317472.html

Эксперты рассказали, когда в Россию могут вернуться китайские туристы

Въездной туризм из Китая в Россию может полноценно восстановиться только в 2022 году, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T15:10

2020-09-16T15:10

2020-09-16T15:10

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туризм

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<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. </strong>Въездной туризм из Китая в Россию может полноценно восстановиться только в 2022 году, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52739.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.По оценкам туроператоров из двух стран, первыми взаимные поездки начнут совершать бизнес-туристы не раньше 2021 года, прогнозируют эксперты.Он считает, что сначала КНР расширит круг лиц, которым будут выдавать деловую визу. После этого послабления поток бизнес-туристов будет формироваться полтора-два месяца.Гао Цзинь Лан, руководитель департамента по работе в России и Европе китайской туркомпании, считает даже этот прогноз слишком оптимистичным. "Сейчас у всех авиакомпаний, летающих из Китая, есть ограничения по числу пассажиров, которые могут отправиться за рубеж из каждой провинции страны. Пока они действуют до августа 2021 года", – сообщила она. Эксперт считает, что реальное восстановление турпотоков между двумя странами произойдет только в 2022 году.

https://ria.ru/20191111/1560637852.html

https://ria.ru/20200916/osen-1576598861.html

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китай

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, москва, китай, европа