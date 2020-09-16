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Туризм
https://ria.ru/20200916/turisty-1577317472.html
Эксперты рассказали, когда в Россию могут вернуться китайские туристы
Въездной туризм из Китая в Россию может полноценно восстановиться только в 2022 году, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T15:10
2020-09-16T15:10
туризм
коронавирус covid-19
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
москва
китай
европа
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<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. </strong>Въездной туризм из Китая в Россию может полноценно восстановиться только в 2022 году, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52739.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.По оценкам туроператоров из двух стран, первыми взаимные поездки начнут совершать бизнес-туристы не раньше 2021 года, прогнозируют эксперты.Он считает, что сначала КНР расширит круг лиц, которым будут выдавать деловую визу. После этого послабления поток бизнес-туристов будет формироваться полтора-два месяца.Гао Цзинь Лан, руководитель департамента по работе в России и Европе китайской туркомпании, считает даже этот прогноз слишком оптимистичным. "Сейчас у всех авиакомпаний, летающих из Китая, есть ограничения по числу пассажиров, которые могут отправиться за рубеж из каждой провинции страны. Пока они действуют до августа 2021 года", – сообщила она. Эксперт считает, что реальное восстановление турпотоков между двумя странами произойдет только в 2022 году.
https://ria.ru/20191111/1560637852.html
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коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, москва, китай, европа

Эксперты рассказали, когда в Россию могут вернуться китайские туристы

15:10 16.09.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДевушка на фестивале китайской культуры "Китай: великое наследие и новая эпоха" на ВДНХ в Москве
Девушка на фестивале китайской культуры Китай: великое наследие и новая эпоха на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Въездной туризм из Китая в Россию может полноценно восстановиться только в 2022 году, сообщает АТОР.
По оценкам туроператоров из двух стран, первыми взаимные поездки начнут совершать бизнес-туристы не раньше 2021 года, прогнозируют эксперты.
"Индикатором восстановления потока взаимных поездок между Россией и Китаем будет открытие в полном объеме консульств КНР в РФ. Они начали активно работать в регионах, но в Москве оформляются только семейные, медицинские и образовательные визы. В отдельных, но очень редких случаях выдаются деловые", – рассказал гендиректор туркомпании Сергей Назаров.
Он считает, что сначала КНР расширит круг лиц, которым будут выдавать деловую визу. После этого послабления поток бизнес-туристов будет формироваться полтора-два месяца.
"Российские отдыхающие и бизнесмены появятся в Китае раньше, чем гости оттуда на территории РФ. По информации от наших коллег в Поднебесной, выезд китайских туристов не предвидится раньше конца февраля 2021 года", — сообщил Сергей Назаров.
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Гао Цзинь Лан, руководитель департамента по работе в России и Европе китайской туркомпании, считает даже этот прогноз слишком оптимистичным. "Сейчас у всех авиакомпаний, летающих из Китая, есть ограничения по числу пассажиров, которые могут отправиться за рубеж из каждой провинции страны. Пока они действуют до августа 2021 года", – сообщила она. Эксперт считает, что реальное восстановление турпотоков между двумя странами произойдет только в 2022 году.
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