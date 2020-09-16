https://ria.ru/20200916/turisty-1577304548.html

Туристы рассказали, какие фото они делают в отпуске чаще всего

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, делают ли они во время поездок фотографии или видео и как потом с ними поступают, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T11:00

2020-09-16T11:00

2020-09-16T11:00

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туризм

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<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. </strong>Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, делают ли они во время поездок фотографии или видео и как потом с ними поступают, сообщает OneTwoTrip. Специалисты компании провели исследование среди двух тысяч пользователей и выяснили, что 87 процентов из них обязательно делают снимки или небольшие ролики. Больше половины путешественников (52 процента) при этом обрабатывают кадры с помощью специальных программ, чтобы картинка получилась эффектнее, и только после этого показывают ее кому-нибудь.Почти все респонденты (90,5 процента) предпочитают в отпуске снимать фото, а не видео. Ролики делают лишь 9,5 процентов из них.Четверо из пяти отдыхающих выкладывают снимки и видео в соцсети. Чаще всего это кадры достопримечательностей без самих путешественников в кадре. Фотографироваться на фоне памятных или знаковых мест любит каждый четвертый (23 процента опрошенных). 85 процентов туристов рассказали, что часто пересматривают сделанные в поездках кадры.

https://ria.ru/20200916/osen-1576598861.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, селфи, новости - туризм