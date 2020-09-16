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Туризм
https://ria.ru/20200916/turisty-1577304548.html
Туристы рассказали, какие фото они делают в отпуске чаще всего
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, делают ли они во время поездок фотографии или видео и как потом с ними поступают, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T11:00
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туризм
туризм
селфи
новости - туризм
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<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. </strong>Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, делают ли они во время поездок фотографии или видео и как потом с ними поступают, сообщает OneTwoTrip. Специалисты компании провели исследование среди двух тысяч пользователей и выяснили, что 87 процентов из них обязательно делают снимки или небольшие ролики. Больше половины путешественников (52 процента) при этом обрабатывают кадры с помощью специальных программ, чтобы картинка получилась эффектнее, и только после этого показывают ее кому-нибудь.Почти все респонденты (90,5 процента) предпочитают в отпуске снимать фото, а не видео. Ролики делают лишь 9,5 процентов из них.Четверо из пяти отдыхающих выкладывают снимки и видео в соцсети. Чаще всего это кадры достопримечательностей без самих путешественников в кадре. Фотографироваться на фоне памятных или знаковых мест любит каждый четвертый (23 процента опрошенных). 85 процентов туристов рассказали, что часто пересматривают сделанные в поездках кадры.
https://ria.ru/20200916/osen-1576598861.html
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Новости
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туризм, селфи, новости - туризм

Туристы рассказали, какие фото они делают в отпуске чаще всего

11:00 16.09.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающий на плато Ай-Петри в Крыму
Отдыхающий на плато Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, делают ли они во время поездок фотографии или видео и как потом с ними поступают, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди двух тысяч пользователей и выяснили, что 87 процентов из них обязательно делают снимки или небольшие ролики.
Больше половины путешественников (52 процента) при этом обрабатывают кадры с помощью специальных программ, чтобы картинка получилась эффектнее, и только после этого показывают ее кому-нибудь.
Почти все респонденты (90,5 процента) предпочитают в отпуске снимать фото, а не видео. Ролики делают лишь 9,5 процентов из них.
Четверо из пяти отдыхающих выкладывают снимки и видео в соцсети. Чаще всего это кадры достопримечательностей без самих путешественников в кадре. Фотографироваться на фоне памятных или знаковых мест любит каждый четвертый (23 процента опрошенных). 85 процентов туристов рассказали, что часто пересматривают сделанные в поездках кадры.
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ТуризмТуризмселфиНовости - Туризм
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