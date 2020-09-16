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https://ria.ru/20200916/tuberkulez-1577306879.html
Эксперт предсказала возможный рост смертности от туберкулеза
Случаев заболевания туберкулезом в первой половине 2020 года выявлено в России существенно меньше, чем за аналогичные периоды прошлых годов, это может быть... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T11:29
2020-09-16T11:29
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Случаев заболевания <a href="https://ria.ru/tag_tuberkulez" target="_blank">туберкулезом</a> в первой половине 2020 года выявлено в России существенно меньше, чем за аналогичные периоды прошлых годов, это может быть связано с приостановкой профилактического скрининга, из-за чего в конце года возможен рост заболеваемости и смертности от туберкулеза, заявила главный внештатный специалист-фтизиатр Минздрава Ирина Васильева."Мы сделали свой прогноз с учетом тех показателей, которые мы отмечали по снижению заболеваемости и смертности в прошлые годы. Мы увидели, что в первой половине нынешнего года у нас случаев выявлено гораздо меньше – в два раза, чем это было в предыдущие годы", - сказала Васильева на пресс-конференции, посвященной влиянию пандемии коронавируса на эпидемическую ситуацию с туберкулезом.Она отметила, что, по мнению экспертов, это связано с тем, что туберкулез "недовыявляют", так как "были приостановлены профилактические скрининговые мероприятия"."И мы существенную долю больных туберкулезом не выявили, а это даст рост заболеваемости и смертности даже уже, возможно, к концу этого года", - сказала эксперт.Она добавила, что смертность от туберкулеза существенно выше, чем смертность от коронавируса.
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60
общество

Эксперт предсказала возможный рост смертности от туберкулеза

11:29 16.09.2020
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© РИА Новости / Фред Гринберг / Перейти в фотобанкВ Центральном НИИ туберкулеза
В Центральном НИИ туберкулеза - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Фред Гринберг
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В Центральном НИИ туберкулеза. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Случаев заболевания туберкулезом в первой половине 2020 года выявлено в России существенно меньше, чем за аналогичные периоды прошлых годов, это может быть связано с приостановкой профилактического скрининга, из-за чего в конце года возможен рост заболеваемости и смертности от туберкулеза, заявила главный внештатный специалист-фтизиатр Минздрава Ирина Васильева.
"Мы сделали свой прогноз с учетом тех показателей, которые мы отмечали по снижению заболеваемости и смертности в прошлые годы. Мы увидели, что в первой половине нынешнего года у нас случаев выявлено гораздо меньше – в два раза, чем это было в предыдущие годы", - сказала Васильева на пресс-конференции, посвященной влиянию пандемии коронавируса на эпидемическую ситуацию с туберкулезом.
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Она отметила, что, по мнению экспертов, это связано с тем, что туберкулез "недовыявляют", так как "были приостановлены профилактические скрининговые мероприятия".
"И мы существенную долю больных туберкулезом не выявили, а это даст рост заболеваемости и смертности даже уже, возможно, к концу этого года", - сказала эксперт.
Она добавила, что смертность от туберкулеза существенно выше, чем смертность от коронавируса.
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