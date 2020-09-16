https://ria.ru/20200916/tuberkulez-1577306879.html

Эксперт предсказала возможный рост смертности от туберкулеза

Случаев заболевания туберкулезом в первой половине 2020 года выявлено в России существенно меньше, чем за аналогичные периоды прошлых годов, это может быть... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T11:29

2020-09-16T11:29

2020-09-16T11:29

общество

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Случаев заболевания <a href="https://ria.ru/tag_tuberkulez" target="_blank">туберкулезом</a> в первой половине 2020 года выявлено в России существенно меньше, чем за аналогичные периоды прошлых годов, это может быть связано с приостановкой профилактического скрининга, из-за чего в конце года возможен рост заболеваемости и смертности от туберкулеза, заявила главный внештатный специалист-фтизиатр Минздрава Ирина Васильева."Мы сделали свой прогноз с учетом тех показателей, которые мы отмечали по снижению заболеваемости и смертности в прошлые годы. Мы увидели, что в первой половине нынешнего года у нас случаев выявлено гораздо меньше – в два раза, чем это было в предыдущие годы", - сказала Васильева на пресс-конференции, посвященной влиянию пандемии коронавируса на эпидемическую ситуацию с туберкулезом.Она отметила, что, по мнению экспертов, это связано с тем, что туберкулез "недовыявляют", так как "были приостановлены профилактические скрининговые мероприятия"."И мы существенную долю больных туберкулезом не выявили, а это даст рост заболеваемости и смертности даже уже, возможно, к концу этого года", - сказала эксперт.Она добавила, что смертность от туберкулеза существенно выше, чем смертность от коронавируса.

https://ria.ru/20200712/1574228232.html

https://ria.ru/20200324/1569076009.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество