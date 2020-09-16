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https://ria.ru/20200916/tretyakovka-1577305435.html
Выставка "Ненавсегда" открылась для посетителей после ремонта Третьяковки
Выставка "Ненавсегда. 1968-1985" об эпохе брежневского застоя возобновила работу в Новой Третьяковке, сообщила пресс-служба галереи. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T12:46
2020-09-16T12:46
культура
ольга любимова
новости культуры
новая третьяковская галерея
выставки
музеи
зельфира трегулова
аристарх лентулов
василий кандинский
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Выставка "Ненавсегда. 1968-1985" об эпохе брежневского застоя возобновила работу в Новой Третьяковке, сообщила пресс-служба галереи.Выставка "Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан" откроется для посетителей 17 сентября.Как сообщили в галереи, противоаварийные работы по ремонту ливневой канализации в Новой Третьяковке, прорывы в которой стали причиной многочисленных протечек в залах, были завершены. После предстоит обследование и анализ ситуации для выяснения причин, которые привели к аварии, и предотвращения таких ситуаций в будущем.Выставочный проект "Ненавсегда" объединил более 450 экспонатов из десятка музейных и частных собраний. Его цель - проанализировать индивидуальное и массовое сознание этого времени на материале художественных произведений. В экспозиции восемь разделов, в которых раскрываются ключевые темы эпохи: "Ритуал и власть", "Соц-арт", "Религиозный мистицизм", "Деревня", "Детство", "Сообщества", "История и остановленное время", "Исчезновение". Экспозиция объединила экспонаты живописи, скульптуры и графики из российских и зарубежных собраний, а также фрагменты фильмов, документацию перформансов и архивные материалы. Посетители могут увидеть работы Виталия Комара и Александра Меламида, Ларисы Кирилловой, Ильи Кабакова и других.Выставка "Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского" открылась в Третьяковской галерее 18 августа. В экспозиции представлены 48 работ из собрания Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, среди которых работы Николая Рериха, Наталии Гончаровой, Михаила Ларионова, Ильи Машкова, Аристарха Лентулова, Василия Кандинского, Александра Куприна и других. Особенностью выставки стали редко встречающиеся в российских музейных собраниях произведения малоизвестных авторов – Михаила Ле-Дантю, Бориса Такке, Магды Нахман. Последний крупный показ коллекции казанского музея состоялся 15 лет назад в рамках выставочного проекта "Золотая карта России".В Новой Третьяковке 26 августа произошла протечка крыши из-за прорыва изношенной ливневой канализации, после чего министр культуры РФ Ольга Любимова поручила в двухнедельный срок проверить техническое состояние всех подведомственных учреждений.
https://ria.ru/20200827/tretyakovka-1576376036.html
https://ria.ru/20200707/1573979927.html
https://ria.ru/20200908/tretyakovka-1576884836.html
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ольга любимова, новости культуры, новая третьяковская галерея, выставки, музеи, зельфира трегулова, аристарх лентулов, василий кандинский, республика татарстан (татарстан), казань

Выставка "Ненавсегда" открылась для посетителей после ремонта Третьяковки

12:46 16.09.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКартина Таира Салахова "Л.И. Брежнев за работой над "Воспоминаниями" (1981 г.), представленная на выставке "Ненавсегда. 1968-1985" в Новой Третьяковке в Москве.
Картина Таира Салахова Л.И. Брежнев за работой над Воспоминаниями (1981 г.), представленная на выставке Ненавсегда. 1968-1985 в Новой Третьяковке в Москве. - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Выставка "Ненавсегда. 1968-1985" об эпохе брежневского застоя возобновила работу в Новой Третьяковке, сообщила пресс-служба галереи.
Выставка "Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан" откроется для посетителей 17 сентября.
Как сообщили в галереи, противоаварийные работы по ремонту ливневой канализации в Новой Третьяковке, прорывы в которой стали причиной многочисленных протечек в залах, были завершены. После предстоит обследование и анализ ситуации для выяснения причин, которые привели к аварии, и предотвращения таких ситуаций в будущем.
Кадр видео с потоками воды в Третьяковской галерее - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа, 15:57Культура
Потоп в Третьяковке: появились новые подробности
Выставочный проект "Ненавсегда" объединил более 450 экспонатов из десятка музейных и частных собраний. Его цель - проанализировать индивидуальное и массовое сознание этого времени на материале художественных произведений. В экспозиции восемь разделов, в которых раскрываются ключевые темы эпохи: "Ритуал и власть", "Соц-арт", "Религиозный мистицизм", "Деревня", "Детство", "Сообщества", "История и остановленное время", "Исчезновение". Экспозиция объединила экспонаты живописи, скульптуры и графики из российских и зарубежных собраний, а также фрагменты фильмов, документацию перформансов и архивные материалы. Посетители могут увидеть работы Виталия Комара и Александра Меламида, Ларисы Кирилловой, Ильи Кабакова и других.
Выставка Ненавсегда. 1968-1985 в Третьяковской галерее - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 08:00Культура
Третьяковка вышла из карантина! Новая выставка — "НЕНАВСЕГДА"
Выставка "Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского" открылась в Третьяковской галерее 18 августа. В экспозиции представлены 48 работ из собрания Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, среди которых работы Николая Рериха, Наталии Гончаровой, Михаила Ларионова, Ильи Машкова, Аристарха Лентулова, Василия Кандинского, Александра Куприна и других.
Особенностью выставки стали редко встречающиеся в российских музейных собраниях произведения малоизвестных авторов – Михаила Ле-Дантю, Бориса Такке, Магды Нахман. Последний крупный показ коллекции казанского музея состоялся 15 лет назад в рамках выставочного проекта "Золотая карта России".
В Новой Третьяковке 26 августа произошла протечка крыши из-за прорыва изношенной ливневой канализации, после чего министр культуры РФ Ольга Любимова поручила в двухнедельный срок проверить техническое состояние всех подведомственных учреждений.
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 08:00Культура
Гендиректор Третьяковки Зельфира Трегулова: "Латать дыры — не выход!"
400004
КультураОльга ЛюбимоваНовости культурыНовая Третьяковская галереяВыставкиМузеиЗельфира ТрегуловаАристарх ЛентуловВасилий КандинскийРеспублика Татарстан (Татарстан)Казань
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