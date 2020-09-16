https://ria.ru/20200916/tretyakovka-1577305435.html

Выставка "Ненавсегда" открылась для посетителей после ремонта Третьяковки

Выставка "Ненавсегда. 1968-1985" об эпохе брежневского застоя возобновила работу в Новой Третьяковке, сообщила пресс-служба галереи. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T12:46

2020-09-16T12:46

2020-09-16T12:46

культура

ольга любимова

новости культуры

новая третьяковская галерея

выставки

музеи

зельфира трегулова

аристарх лентулов

василий кандинский

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Выставка "Ненавсегда. 1968-1985" об эпохе брежневского застоя возобновила работу в Новой Третьяковке, сообщила пресс-служба галереи.Выставка "Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан" откроется для посетителей 17 сентября.Как сообщили в галереи, противоаварийные работы по ремонту ливневой канализации в Новой Третьяковке, прорывы в которой стали причиной многочисленных протечек в залах, были завершены. После предстоит обследование и анализ ситуации для выяснения причин, которые привели к аварии, и предотвращения таких ситуаций в будущем.Выставочный проект "Ненавсегда" объединил более 450 экспонатов из десятка музейных и частных собраний. Его цель - проанализировать индивидуальное и массовое сознание этого времени на материале художественных произведений. В экспозиции восемь разделов, в которых раскрываются ключевые темы эпохи: "Ритуал и власть", "Соц-арт", "Религиозный мистицизм", "Деревня", "Детство", "Сообщества", "История и остановленное время", "Исчезновение". Экспозиция объединила экспонаты живописи, скульптуры и графики из российских и зарубежных собраний, а также фрагменты фильмов, документацию перформансов и архивные материалы. Посетители могут увидеть работы Виталия Комара и Александра Меламида, Ларисы Кирилловой, Ильи Кабакова и других.Выставка "Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского" открылась в Третьяковской галерее 18 августа. В экспозиции представлены 48 работ из собрания Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, среди которых работы Николая Рериха, Наталии Гончаровой, Михаила Ларионова, Ильи Машкова, Аристарха Лентулова, Василия Кандинского, Александра Куприна и других. Особенностью выставки стали редко встречающиеся в российских музейных собраниях произведения малоизвестных авторов – Михаила Ле-Дантю, Бориса Такке, Магды Нахман. Последний крупный показ коллекции казанского музея состоялся 15 лет назад в рамках выставочного проекта "Золотая карта России".В Новой Третьяковке 26 августа произошла протечка крыши из-за прорыва изношенной ливневой канализации, после чего министр культуры РФ Ольга Любимова поручила в двухнедельный срок проверить техническое состояние всех подведомственных учреждений.

https://ria.ru/20200827/tretyakovka-1576376036.html

https://ria.ru/20200707/1573979927.html

https://ria.ru/20200908/tretyakovka-1576884836.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга любимова, новости культуры, новая третьяковская галерея, выставки, музеи, зельфира трегулова, аристарх лентулов, василий кандинский, республика татарстан (татарстан), казань