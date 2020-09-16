https://ria.ru/20200916/travma-1577348603.html

Врачи пришили жителю Башкирии ампутированную косилкой стопу

Уфимские врачи успешно пришили частично ампутированную стопу жителю Башкирии, который травмировал ногу косилкой, сообщил министр здравоохранения региона Максим... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T20:32

2020-09-16T20:32

2020-09-16T20:32

республика башкортостан

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575338048_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_e61c1cfcf60ca820b48b12863a32e5c4.jpg

<strong>УФА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Уфимские врачи успешно пришили частично ампутированную стопу жителю <a href="https://ria.ru/location_Bashkirija/" target="_blank">Башкирии</a>, который травмировал ногу косилкой, сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин.По его данным, инцидент с 40-летним жителем деревни Алгазино Баймакского района Башкирии Рафисом Урмановым произошел еще в конце июля."Около полудня, работая в поле, пострадавший получил производственную травму острым предметом, а именно косилкой", - пишет Забелин на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/zabelin.mv/?hl=ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.С диагнозом "частичная травматическая ампутация правой стопы" мужчину с помощью санитарной авиации доставили в отделение сосудистой хирургии городской клинической больницы №21 города <a href="http://ria.ru/location_Ufa/" target="_blank" data-auto="true">Уфы</a>, информирует министр, отмечая, что пациент после происшествия и до прибытия скорой потерял около одного литра крови."Пострадавшему в экстренном порядке была проведена реплантация правой голени. Операция прошла успешно. Послеоперационный период проходит с положительной динамикой. Можно уже с уверенностью сказать, что травмированная конечность прижилась и срастается", - сообщает в соцсети Забелин и благодарит специалистов уфимской клиники за оперативную и профессиональную работу.Министр в соцсети опубликовал фотографии пациента и медиков, лечащих его.

https://ria.ru/20191023/1560124407.html

республика башкортостан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, здоровье - общество, общество