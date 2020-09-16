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Врачи пришили жителю Башкирии ампутированную косилкой стопу
Уфимские врачи успешно пришили частично ампутированную стопу жителю Башкирии, который травмировал ногу косилкой, сообщил министр здравоохранения региона Максим... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T20:32
2020-09-16T20:32
республика башкортостан
здоровье - общество
общество
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<strong>УФА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Уфимские врачи успешно пришили частично ампутированную стопу жителю <a href="https://ria.ru/location_Bashkirija/" target="_blank">Башкирии</a>, который травмировал ногу косилкой, сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин.По его данным, инцидент с 40-летним жителем деревни Алгазино Баймакского района Башкирии Рафисом Урмановым произошел еще в конце июля."Около полудня, работая в поле, пострадавший получил производственную травму острым предметом, а именно косилкой", - пишет Забелин на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/zabelin.mv/?hl=ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.С диагнозом "частичная травматическая ампутация правой стопы" мужчину с помощью санитарной авиации доставили в отделение сосудистой хирургии городской клинической больницы №21 города <a href="http://ria.ru/location_Ufa/" target="_blank" data-auto="true">Уфы</a>, информирует министр, отмечая, что пациент после происшествия и до прибытия скорой потерял около одного литра крови."Пострадавшему в экстренном порядке была проведена реплантация правой голени. Операция прошла успешно. Послеоперационный период проходит с положительной динамикой. Можно уже с уверенностью сказать, что травмированная конечность прижилась и срастается", - сообщает в соцсети Забелин и благодарит специалистов уфимской клиники за оперативную и профессиональную работу.Министр в соцсети опубликовал фотографии пациента и медиков, лечащих его.
https://ria.ru/20191023/1560124407.html
республика башкортостан
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Новости
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РИА Новости
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60
республика башкортостан, здоровье - общество, общество

Врачи пришили жителю Башкирии ампутированную косилкой стопу

20:32 16.09.2020
559
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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УФА, 16 сен - РИА Новости. Уфимские врачи успешно пришили частично ампутированную стопу жителю Башкирии, который травмировал ногу косилкой, сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
По его данным, инцидент с 40-летним жителем деревни Алгазино Баймакского района Башкирии Рафисом Урмановым произошел еще в конце июля.
"Около полудня, работая в поле, пострадавший получил производственную травму острым предметом, а именно косилкой", - пишет Забелин на своей странице в Instagram.
С диагнозом "частичная травматическая ампутация правой стопы" мужчину с помощью санитарной авиации доставили в отделение сосудистой хирургии городской клинической больницы №21 города Уфы, информирует министр, отмечая, что пациент после происшествия и до прибытия скорой потерял около одного литра крови.
Крис Уитт - РИА Новости, 1920, 23.10.2019
23 октября 2019, 16:14
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"Пострадавшему в экстренном порядке была проведена реплантация правой голени. Операция прошла успешно. Послеоперационный период проходит с положительной динамикой. Можно уже с уверенностью сказать, что травмированная конечность прижилась и срастается", - сообщает в соцсети Забелин и благодарит специалистов уфимской клиники за оперативную и профессиональную работу.
Министр в соцсети опубликовал фотографии пациента и медиков, лечащих его.
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Республика БашкортостанЗдоровье - ОбществоОбщество
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