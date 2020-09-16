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МИД Сирии ответил на слова Трампа о намерении ликвидировать Асада
Заявления администрации США о намерении убить президента Сирии Башара Асада говорят об уровне политической этики американских властей, говорится в официальном... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T15:44
2020-09-16T17:15
джеймс мэттис
дональд трамп
башар асад
сирия
сша
в мире
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<strong>БЕЙРУТ, 16 сен — РИА Новости. </strong>Заявления администрации <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> о намерении убить президента <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башара Асада</a> говорят об уровне политической этики американских властей, говорится в официальном заявлении МИД САР.Во вторник президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> признал, что рассматривал вариант с устранением Асада, но его отговорил глава американского Минобороны <a href="http://ria.ru/person_Dzhejjms_Mehttis/" target="_blank" data-auto="true">Джеймс Мэттис</a>.В МИД республики отметили, что признание Трампа подтверждает "преступную деятельность США, которые "прибегают к тем же методам, что и террористические организации — убийства, ликвидации вне каких-либо международных правил и принципов ради собственных интересов в регионе".
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Бандиты. Мы давно это хотим донести до Мира.
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Ну так несите если хотите, мы не против.
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сирия
сша
РИА Новости
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джеймс мэттис, дональд трамп, башар асад, сирия, сша, в мире

МИД Сирии ответил на слова Трампа о намерении ликвидировать Асада

15:44 16.09.2020 (обновлено: 17:15 16.09.2020)
15951
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 16 сен — РИА Новости. Заявления администрации США о намерении убить президента Сирии Башара Асада говорят об уровне политической этики американских властей, говорится в официальном заявлении МИД САР.
Во вторник президент США Дональд Трамп признал, что рассматривал вариант с устранением Асада, но его отговорил глава американского Минобороны Джеймс Мэттис.

"Заявления американской администрации о намерении убить президента Башара Асада явно говорят об уровне мышления и политической этике руководителей этой администрации. Это говорит только о принципе совершения преступлений для достижения собственных целей", — гласит позиция сирийского внешнеполитического ведомства.

В МИД республики отметили, что признание Трампа подтверждает "преступную деятельность США, которые "прибегают к тем же методам, что и террористические организации — убийства, ликвидации вне каких-либо международных правил и принципов ради собственных интересов в регионе".
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Обсудить 9
Джеймс МэттисДональд ТрампБашар АсадСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
Бандиты. Мы давно это хотим донести до Мира.
16 сентября, 15:57
ИЗИнга Зайцева
10220101
Ну так несите если хотите, мы не против.
16 сентября, 16:04
Алексей П.Алексей П.
3101157
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