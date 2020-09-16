https://ria.ru/20200916/tramp-1577326442.html

МИД Сирии ответил на слова Трампа о намерении ликвидировать Асада

Заявления администрации США о намерении убить президента Сирии Башара Асада говорят об уровне политической этики американских властей, говорится в официальном... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T15:44

2020-09-16T15:44

2020-09-16T17:15

джеймс мэттис

дональд трамп

башар асад

сирия

сша

в мире

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<strong>БЕЙРУТ, 16 сен — РИА Новости. </strong>Заявления администрации <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> о намерении убить президента <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башара Асада</a> говорят об уровне политической этики американских властей, говорится в официальном заявлении МИД САР.Во вторник президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> признал, что рассматривал вариант с устранением Асада, но его отговорил глава американского Минобороны <a href="http://ria.ru/person_Dzhejjms_Mehttis/" target="_blank" data-auto="true">Джеймс Мэттис</a>.В МИД республики отметили, что признание Трампа подтверждает "преступную деятельность США, которые "прибегают к тем же методам, что и террористические организации — убийства, ликвидации вне каких-либо международных правил и принципов ради собственных интересов в регионе".

https://ria.ru/20200915/pushkov-1577288909.html

Инга Зайцева Бандиты. Мы давно это хотим донести до Мира. 106

Алексей П. Ну так несите если хотите, мы не против. 63

9

сирия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джеймс мэттис, дональд трамп, башар асад, сирия, сша, в мире