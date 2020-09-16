На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена о Трампе
13:28 16.09.2020 (обновлено: 14:53 16.09.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
КИЕВ, 16 сен — РИА Новости. Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал новую запись телефонного разговора якобы между Петром Порошенко и Джо Байденом, которые занимали посты президента Украины и вице-президента США соответственно.
Утверждается, что беседа произошла 16 ноября 2016 года, то есть после президентских выборов в США, на которых победил Дональд Трамп.
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По словам Деркача, Порошенко и Байден в то время регулярно созванивались. Американскому чиновнику было важно, чтобы украинский президент подтвердил, что в их отношениях после выборов в США ничего не изменилось. В частности, в одном из разговоров Байден уверял Порошенко, что имеет влияние на переходную администрацию Трампа и обещал проинформировать ее членов о ситуации на Украине.
"Причина, почему я вам это рассказываю, это то, что я был несколько ограничен в возможности рассказать им (новой администрации США. — Прим. ред.) об Украине. Основной проблемой является то, что новая администрация хорошо не знакома с ситуацией", — якобы сказал Байден Порошенко.
Также, как утверждает Деркач, в одном из разговоров Байден назвал Трампа "собакой, бегущей за машиной", что рассмешило Порошенко. При этом вице-президент США назвал своего собеседника "отцом нации" и добавил, что через 30 лет о нем будут петь песни.
Ранее Деркач уже опубликовал три части записей телефонных разговоров якобы между Порошенко и Байденом. По его словам, материалы свидетельствуют о международной коррупции и государственной измене украинского экс-президента. Так, беседы касались выделения Украине денежной помощи в обмен на увольнение генпрокурора, кроме того, обсуждалась отставка правительства.
Порошенко назвал записи сфабрикованными.
Десятого сентября Минфин США включил Деркача в санкционный список за "вмешательство" в американские выборы.
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