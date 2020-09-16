https://ria.ru/20200916/tramp-1577314375.html

На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена о Трампе

Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал новую запись телефонного разговора якобы между Петром Порошенко и Джо Байденом, которые занимали посты... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T13:28

2020-09-16T13:28

2020-09-16T14:53

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петр порошенко

дональд трамп

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<strong>КИЕВ, 16 сен — РИА Новости.</strong> Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> <a href="http://ria.ru/person_andrey-derkach/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Деркач</a> опубликовал новую запись телефонного разговора якобы между <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Петром Порошенко</a> и <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>, которые занимали посты президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> и вице-президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> соответственно.Утверждается, что беседа произошла 16 ноября 2016 года, то есть после президентских выборов в США, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>.По словам Деркача, Порошенко и Байден в то время регулярно созванивались. Американскому чиновнику было важно, чтобы украинский президент подтвердил, что в их отношениях после выборов в США ничего не изменилось. В частности, в одном из разговоров Байден уверял Порошенко, что имеет влияние на переходную администрацию Трампа и обещал проинформировать ее членов о ситуации на Украине.Также, как утверждает Деркач, в одном из разговоров Байден назвал Трампа "собакой, бегущей за машиной", что рассмешило Порошенко. При этом вице-президент США назвал своего собеседника "отцом нации" и добавил, что через 30 лет о нем будут петь песни.Ранее Деркач уже опубликовал три части записей телефонных разговоров якобы между Порошенко и Байденом. По его словам, материалы свидетельствуют о международной коррупции и государственной измене украинского экс-президента. Так, беседы касались выделения Украине денежной помощи в обмен на увольнение генпрокурора, кроме того, обсуждалась отставка правительства.Порошенко назвал записи сфабрикованными.Десятого сентября <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Минфин США</a> включил Деркача в санкционный список за "вмешательство" в американские выборы.

https://ria.ru/20200912/poroshenko-1577136135.html

https://ria.ru/20200907/tramp-1576900516.html

Владимир Белогорский А чем обнародованные Деркачом записи недостоверней обвинений властей Германии в адрес России об якобы отравлении осуждённого блохера Навального? Почему весь запад верит заявлению Германии и не верит записи коррупционеров Байдена и Порошенко? Да всё просто - первое западу выгдно, а второе - нет. 75

Алексей Веселин Байдену вряд ли что угрожает. Он живет не в стране третьего мира, как то Украина Россия или Беларусь. 61

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сша

украина

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор шокин, министерство финансов сша, петр порошенко, дональд трамп, верховная рада украины, арсений яценюк, сша, украина, в мире