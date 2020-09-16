Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200916/torgpredstva-1577334171.html
В Госдуме оценили предложение закрыть торгпредства на Украине и в Литве
Ликвидация российских торговых представительств на территории Украины и Литвы назрела давно, они не выполняют свои функций, а сэкономленные средства позволят... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T16:53
2020-09-16T16:53
госдума рф
снг
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
литва
украина
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_dae6354d357130a2c5554414921dbf4d.jpg
<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Ликвидация российских торговых представительств на территории <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a> назрела давно, они не выполняют свои функций, а сэкономленные средства позволят России развивать экономические связи с теми странами, которые этого хотят, сказал РИА Новости первый зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по делам <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a> Виктор Водолацкий.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторг</a> предложил ликвидировать российские торговые представительства на Украине и в Литве, проект соответствующего постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов правовых актов."Ликвидация торгпредств на территории Украины и Литвы, она уже давно назрела, потому что в течении пяти лет данные наши загранучреждения не ведут никакой деятельности, просто физически не в состоянии выполнять тот функционал, который у них прописан", - сказал Водолацкий."Поэтому я считаю, что это нужно было сделать, чтобы можно было за счет сэкономленных средств увеличивать штаты или открывать новые торговые представительства с теми странами, которые хотят развивать экономические, торговые связи с РФ, и это будет эффективно, это будет плодотворно для двух государств", - отметил парламентарий.Он подчеркнул, что все сделки между предприятиями, госструктурами России и Украины уже свернулись, а в Литве находятся на стадии сворачивания.Водолацкий отметил, что если отношения России и Украины изменятся, то открытие представительств и восстановление сотрудничества не вызовет проблем.
https://ria.ru/20200916/torgpredstva-1577331062.html
Включите туда ещё Грузию, Латвию, Эстонию, Польшу и Болгарию с Румынией. Самые главные русофобские подпевалы....
66
давно пора!
22
5
литва
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_8fbae4ce7e01e6ef93821d20f5c2a498.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госдума рф, снг, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), литва, украина, экономика

В Госдуме оценили предложение закрыть торгпредства на Украине и в Литве

16:53 16.09.2020
3085
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Ликвидация российских торговых представительств на территории Украины и Литвы назрела давно, они не выполняют свои функций, а сэкономленные средства позволят России развивать экономические связи с теми странами, которые этого хотят, сказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Ранее Минпромторг предложил ликвидировать российские торговые представительства на Украине и в Литве, проект соответствующего постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.
"Ликвидация торгпредств на территории Украины и Литвы, она уже давно назрела, потому что в течении пяти лет данные наши загранучреждения не ведут никакой деятельности, просто физически не в состоянии выполнять тот функционал, который у них прописан", - сказал Водолацкий.
"Поэтому я считаю, что это нужно было сделать, чтобы можно было за счет сэкономленных средств увеличивать штаты или открывать новые торговые представительства с теми странами, которые хотят развивать экономические, торговые связи с РФ, и это будет эффективно, это будет плодотворно для двух государств", - отметил парламентарий.
Он подчеркнул, что все сделки между предприятиями, госструктурами России и Украины уже свернулись, а в Литве находятся на стадии сворачивания.
Водолацкий отметил, что если отношения России и Украины изменятся, то открытие представительств и восстановление сотрудничества не вызовет проблем.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 16:32
В Совфеде оценили предложение закрыть торгпредства на Украине и в Литве
24421000
Обсудить 5
Госдума РФСНГМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ЛитваУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Включите туда ещё Грузию, Латвию, Эстонию, Польшу и Болгарию с Румынией. Самые главные русофобские подпевалы....
16 сентября, 17:00
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
6600000
давно пора!
16 сентября, 17:13
wwiking7000
2110000
Рекомендуем
Посольство РФ в Таллине
Посольство ответило на заявления президента Эстонии о "слабости" России
Здание Европейского парламента в Страсбурге
В Европарламенте выступили за изоляцию России из-за ситуации с Навальным
Прохожие на Красной площади в Москве
КПРФ прокомментировала просьбу художника из США выкупить тело Ленина
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Песков ответил на опасения по поводу реализации "Северного потока — 2"
Владимир Джабаров
В Совфеде оценили предложение закрыть торгпредства на Украине и в Литве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Лукашенко назвал условие переориентации грузопотоков на российские порты
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Госдума отказалась переводить летоисчисление на юлианское
Алексей Навальный
ЕС отверг направленные Россией вопросы по делу Навального
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Лукашенко рассказал, когда пройдут новые президентские выборы
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Медведчук заявил, что Украина на две трети "живет в долг"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко обвинил Польшу в распространении плана "Б" по Белоруссии
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Украина назвала "истинные причины" потери Крыма
Президент РФ Владимир Путин
Песков ответил на вопрос об участии Путина в открытии Белорусской АЭС
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
Белорусской оппозиционерке Колесниковой предъявлены обвинения
Мыс Шауэтена и гора Ирина острова Уруп
"Россия от нас устала". Японцы оценили шансы на передачу Курил Токио
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19Морские вертолеты Ка-52К прошли все испытания
03:18Эксперт рассказал о телефонах, которые нельзя прослушать
03:07Названы самые упоминаемые в зарубежных СМИ белорусские политики
03:03Эксперт оценил озвученные Киевом "истинные причины" потери Крыма
02:51Владелец разбитой в ДТП с Ефремовым "Лады" рассказал о смягчении вердикта
02:38В США водитель автомобиля стрелял в офицера службы безопасности суда
02:36В Красноярске возбудили дело после из-за пожара в клинике
02:25Эксперты назвали способы позаботиться о своей безопасности за рубежом
02:19Эксперт объяснил, как смартфон выдает адрес владельца даже без геолокации
02:13Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета на орбиту
02:06Как избавиться от привычки хмуриться
01:42Названа возможная причина пожара в частной клинике в Красноярске
01:29При пожаре в частной клинике в Красноярске погибли четыре человека
01:09Космонавт рассказал, из-за чего мог сорваться полет "Союз-Аполлона"
01:04Ученый оценил версию, что жизнь на Венеру могли занести советские зонды
00:59Трамп раскритиковал возможные условия сделки по TikTok
00:56Трамп не готов подписаться под сделкой Oracle по покупке TikTok
00:43Sony назвала цены на новую PlayStation
00:38Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде
00:33Трамп пообещал начать вакцинацию в октябре
Лента новостейМолния