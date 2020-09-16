https://ria.ru/20200916/torgpredstva-1577334171.html

В Госдуме оценили предложение закрыть торгпредства на Украине и в Литве

Ликвидация российских торговых представительств на территории Украины и Литвы назрела давно, они не выполняют свои функций, а сэкономленные средства позволят... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T16:53

2020-09-16T16:53

2020-09-16T16:53

госдума рф

снг

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

литва

украина

экономика

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Ликвидация российских торговых представительств на территории <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a> назрела давно, они не выполняют свои функций, а сэкономленные средства позволят России развивать экономические связи с теми странами, которые этого хотят, сказал РИА Новости первый зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по делам <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a> Виктор Водолацкий.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторг</a> предложил ликвидировать российские торговые представительства на Украине и в Литве, проект соответствующего постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов правовых актов."Ликвидация торгпредств на территории Украины и Литвы, она уже давно назрела, потому что в течении пяти лет данные наши загранучреждения не ведут никакой деятельности, просто физически не в состоянии выполнять тот функционал, который у них прописан", - сказал Водолацкий."Поэтому я считаю, что это нужно было сделать, чтобы можно было за счет сэкономленных средств увеличивать штаты или открывать новые торговые представительства с теми странами, которые хотят развивать экономические, торговые связи с РФ, и это будет эффективно, это будет плодотворно для двух государств", - отметил парламентарий.Он подчеркнул, что все сделки между предприятиями, госструктурами России и Украины уже свернулись, а в Литве находятся на стадии сворачивания.Водолацкий отметил, что если отношения России и Украины изменятся, то открытие представительств и восстановление сотрудничества не вызовет проблем.

https://ria.ru/20200916/torgpredstva-1577331062.html

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wiking7000 давно пора! 22

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литва

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, снг, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), литва, украина, экономика