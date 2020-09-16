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В камере Марцинкевича нашли несколько предсмертных записок
В камере покончившего с собой националиста Максима Марцинкевича ("Тесака") обнаружили "предсмертные записки", сообщило в пресс-релизе следственное управление СК РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T21:31
2020-09-16T21:33
смерть националиста максима "тесака" марцинкевича
максим марцинкевич
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
челябинская область
происшествия
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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 16 сен — РИА Новости.</strong> В камере покончившего с собой националиста Максима Марцинкевича ("Тесака") обнаружили "предсмертные записки", сообщило в пресс-релизе следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> по <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a>.Как пояснил РИА Новости старший помощник руководителя ведомства по связям со СМИ Владимир Шишков, речь идет о надписях.Ранее сообщалось об одной найденной предсмертной записке.Шишков также уточнил, что уголовное дело по факту смерти заключенного пока не возбудили, проводится процессуальная проверка.В СУ СК подчеркнули, что сейчас у следователей нет оснований считать смерть Марцинкевича криминальной.В среду ГУ <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_ispolnenija_nakazanijj_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСИН</a> по Челябинской области сообщило, что <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Marcinkevich/" target="_blank" data-auto="true">Максим Марцинкевич</a> покончил с собой в СИЗО-3.Отец погибшего Сергей Марцинкевич обратился с заявлением на имя председателя СК <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Бастрыкина</a> с просьбой возбудить дело по факту убийства.В декабре 2018 года суд приговорил "Тесака" к десяти годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами.Марцинкевич также ранее был осужден за публикацию в интернете инсценировки казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания. В совокупности по двум делам он получил 3,5 года лишения свободы.
https://ria.ru/20200916/foto-1577348827.html
"Шишков также уточнил, что уголовное дело по факту смерти заключенного пока не возбудили, проводится процессуальная проверка." .... )))))))))
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челябинская область
РИА Новости
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смерть националиста максима "тесака" марцинкевича, максим марцинкевич, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, челябинская область, происшествия

В камере Марцинкевича нашли несколько предсмертных записок

21:31 16.09.2020 (обновлено: 21:33 16.09.2020)
17210
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛидер националистического движения "Реструкт" Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 сен — РИА Новости. В камере покончившего с собой националиста Максима Марцинкевича ("Тесака") обнаружили "предсмертные записки", сообщило в пресс-релизе следственное управление СК по Челябинской области.
Как пояснил РИА Новости старший помощник руководителя ведомства по связям со СМИ Владимир Шишков, речь идет о надписях.
Ранее сообщалось об одной найденной предсмертной записке.
Шишков также уточнил, что уголовное дело по факту смерти заключенного пока не возбудили, проводится процессуальная проверка.
В СУ СК подчеркнули, что сейчас у следователей нет оснований считать смерть Марцинкевича криминальной.
В среду ГУ ФСИН по Челябинской области сообщило, что Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО-3.
Отец погибшего Сергей Марцинкевич обратился с заявлением на имя председателя СК Александра Бастрыкина с просьбой возбудить дело по факту убийства.
В декабре 2018 года суд приговорил "Тесака" к десяти годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами.
Марцинкевич также ранее был осужден за публикацию в интернете инсценировки казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания. В совокупности по двум делам он получил 3,5 года лишения свободы.
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103417759
Обсудить 7
Смерть националиста Максима "Тесака" МарцинкевичаМаксим МарцинкевичФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинЧелябинская областьПроисшествия
Популярные комментарии
"Шишков также уточнил, что уголовное дело по факту смерти заключенного пока не возбудили, проводится процессуальная проверка." .... )))))))))
16 сентября, 21:41
delmont67delmont67
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