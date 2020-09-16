https://ria.ru/20200916/tesak-1577359139.html
В камере Марцинкевича нашли несколько предсмертных записок
В камере покончившего с собой националиста Максима Марцинкевича ("Тесака") обнаружили "предсмертные записки", сообщило в пресс-релизе следственное управление СК РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T21:31
2020-09-16T21:31
2020-09-16T21:33
смерть националиста максима "тесака" марцинкевича
максим марцинкевич
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
челябинская область
происшествия
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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 16 сен — РИА Новости.</strong> В камере покончившего с собой националиста Максима Марцинкевича ("Тесака") обнаружили "предсмертные записки", сообщило в пресс-релизе следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> по <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a>.Как пояснил РИА Новости старший помощник руководителя ведомства по связям со СМИ Владимир Шишков, речь идет о надписях.Ранее сообщалось об одной найденной предсмертной записке.Шишков также уточнил, что уголовное дело по факту смерти заключенного пока не возбудили, проводится процессуальная проверка.В СУ СК подчеркнули, что сейчас у следователей нет оснований считать смерть Марцинкевича криминальной.В среду ГУ <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_ispolnenija_nakazanijj_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСИН</a> по Челябинской области сообщило, что <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Marcinkevich/" target="_blank" data-auto="true">Максим Марцинкевич</a> покончил с собой в СИЗО-3.Отец погибшего Сергей Марцинкевич обратился с заявлением на имя председателя СК <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Бастрыкина</a> с просьбой возбудить дело по факту убийства.В декабре 2018 года суд приговорил "Тесака" к десяти годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами.Марцинкевич также ранее был осужден за публикацию в интернете инсценировки казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания. В совокупности по двум делам он получил 3,5 года лишения свободы.
https://ria.ru/20200916/foto-1577348827.html
delmont67
"Шишков также уточнил, что уголовное дело по факту смерти заключенного пока не возбудили, проводится процессуальная проверка." .... )))))))))
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челябинская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смерть националиста максима "тесака" марцинкевича, максим марцинкевич, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, челябинская область, происшествия
ЧЕЛЯБИНСК, 16 сен — РИА Новости.
В камере покончившего с собой националиста Максима Марцинкевича ("Тесака") обнаружили "предсмертные записки", сообщило в пресс-релизе следственное управление СК
по Челябинской области
.
Как пояснил РИА Новости старший помощник руководителя ведомства по связям со СМИ Владимир Шишков, речь идет о надписях.
Ранее сообщалось об одной найденной предсмертной записке.
Шишков также уточнил, что уголовное дело по факту смерти заключенного пока не возбудили, проводится процессуальная проверка.
В СУ СК подчеркнули, что сейчас у следователей нет оснований считать смерть Марцинкевича криминальной.
В среду ГУ ФСИН
по Челябинской области сообщило, что Максим Марцинкевич
покончил с собой в СИЗО-3.
Отец погибшего Сергей Марцинкевич обратился с заявлением на имя председателя СК Александра Бастрыкина
с просьбой возбудить дело по факту убийства.
В декабре 2018 года суд приговорил "Тесака" к десяти годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами.
Марцинкевич также ранее был осужден за публикацию в интернете инсценировки казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания. В совокупности по двум делам он получил 3,5 года лишения свободы.