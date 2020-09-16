https://ria.ru/20200916/tesak-1577357178.html

Стало известно, что Марцинкевич просил о помощи перед смертью

Националист Максим Марцинкевич, найденный мертвым в СИЗО, неоднократно просил помощи, к нему не пускали адвокатов, рассказала РИА Новости член столичной... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T21:11

2020-09-16T21:11

2020-09-16T21:12

смерть националиста максима "тесака" марцинкевича

ева меркачева

максим марцинкевич

общественная наблюдательная комиссия

красноярский край

сосногорск (район)

челябинская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Националист <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Marcinkevich/" target="_blank" data-auto="true">Максим Марцинкевич</a>, найденный мертвым в СИЗО, неоднократно просил помощи, к нему не пускали адвокатов, рассказала РИА Новости член столичной <a href="http://ria.ru/organization_2dd2634cf8de9dda20b56bb97d911ab8/" target="_blank" data-auto="true">Общественной наблюдательной комиссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Eva_Merkacheva/" target="_blank" data-auto="true">Ева Меркачева</a>.Ранее ГУФСИН по <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a> сообщило, что Марцинкевич покончил с собой в СИЗО-3, СУСК добавило, что он оставил предсмертную записку. Прокуратура проводит проверку."В последнее время он неоднократно просил у нас помощи, он считал, что его должны были выпустить еще в конце января 2020 года - должны были зачислить день в СИЗО за полтора в колонии, но этого не произошло. Адвокатов к нему тоже не пускали, потом он через них же просил помощи, а потом говорил, что ему уже ничто и никто не поможет", - сказала правозащитница.Меркачева добавила, что она посылала запросы в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярск</a>. "Нам надо было бить тревогу", - подчеркнула правозащитница."Марцинкевич писал, что скоро все узнают, что с ним там происходит, он говорил: главное - доехать до Москвы", - сказала Меркачева.Последний приговор в отношении Марцинкевича вступил в силу в конце мая 2019 года, после этого он был этапирован в ИК-1 ГУФСИН по Коми. В октябре того же года в России частично декриминализировали статью 282 УК РФ, что позволило Тесаку избежать дальнейшего пребывания в статусе рецидивиста и рассчитывать на более скорое освобождение после пересчёта наказания.В ИК-1 Марцинкевича признавали злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, в общей сложности почти 60 дней он провёл в штрафном изоляторе за нарушение формы одежды, отказ убирать руки за спину, самовольное оставление строя отряда. Об этом стало известно из материалов суда в рамках гражданского иска колонии к Марцинкевичу: ИК-1 просила суд установить административный надзор за националистом из-за череды проступков.После перерасчета судом назначенного Марцинкевичу наказания его из колонии строгого режима перевели в ФКУ СИЗО-2 в <a href="http://ria.ru/location_Rajjon_Sosnogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Сосногорске</a>, а позже - в следственные изоляторы <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a> и соседних регионов. Несколько раз из-за эпидемиологической ситуации он находился в карантине, сообщали сторонники Тесака, поддерживавшие с ним связь.

https://ria.ru/20200916/tesak-1577341313.html

https://ria.ru/20200916/tesak-1577322280.html

3

красноярский край

сосногорск (район)

челябинская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смерть националиста максима "тесака" марцинкевича, ева меркачева, максим марцинкевич, общественная наблюдательная комиссия, красноярский край, сосногорск (район), челябинская область, происшествия