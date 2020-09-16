https://ria.ru/20200916/tesak-1577341313.html

Адвокат заявила, что Марцинкевич не собирался умирать

Националист Максим Марцинкевич (по прозвищу Тесак), найденный мертвым в СИЗО, умирать не собирался, две недели назад был в нормальном настроении и строил планы... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T18:32

2020-09-16T18:32

2020-09-16T18:34

смерть националиста максима "тесака" марцинкевича

максим марцинкевич

москва

красноярский край

челябинская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/154890/48/1548904807_0:341:3034:2048_1400x0_80_0_0_e39fea36758db45f456d0532b87ceed8.jpg

<strong>НОВОСИБИРСК, 16 сен – РИА Новости.</strong> Националист <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Marcinkevich/" target="_blank" data-auto="true">Максим Марцинкевич</a> (по прозвищу Тесак), найденный мертвым в СИЗО, умирать не собирался, две недели назад был в нормальном настроении и строил планы защиты по новому делу, рассказала РИА Новости адвокат Инна Котлярова, встречавшаяся с ним в СИЗО <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирска</a>.Ранее ГУФСИН по <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a> сообщило, что Марцинкевич покончил с собой в СИЗО-3, СУСК добавило, что Тесак оставил предсмертную записку. Прокуратура проводит проверку."Наша последняя встреча была около двух недель назад, тогда он был в новосибирском СИЗО. Я к нему дважды приходила. Настроение у него было не упадническое, нормальное. Он строил планы, думал, как выходить из ситуации…", - рассказала Котлярова. По ее словам, Мацинкевич говорил ей, что собирается после возвращения в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> рассказать все, что с ним происходило в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярске</a>. "Он много чему удивлялся, ну и шутил. Умирать он не собирался - это точно, ни в каком СИЗО", - заявила адвокат.Котлярова добавила, что в уголовном деле не была адвокатом Марцинкевича, но оказывала правовую помощь. "Он... строил планы, шутил, в депрессии никакой не находился. Умирать в его планы тоже не входило. Он собирался доехать до Москвы и себя защищать. В этом же ключе он со мной строил общение, как себя защитить по тому, что ему будут предъявлять", - отметила она.Последний приговор в отношении Марцинкевича вступил в силу в конце мая 2019 года, после этого он был этапирован в ИК-1 ГУФСИН по Коми. В октябре того же года в России частично декриминализировали статью 282 УК РФ, что позволило Тесаку избежать дальнейшего пребывания в статусе рецидивиста и рассчитывать на более скорое освобождение после пересчёта наказания.В ИК-1 Марцинкевича признавали злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, в общей сложности почти 60 дней он провёл в штрафном изоляторе за нарушение формы одежды, отказ убирать руки за спину, самовольное оставление строя отряда. Об этом стало известно из материалов суда в рамках гражданского иска колонии к Марцинкевичу: ИК-1 просила суд установить административный надзор за националистом из-за череды проступков.После перерасчета судом назначенного Марцинкевичу наказания его из колонии строгого режима перевели в ФКУ СИЗО-2 в <a href="http://ria.ru/location_Rajjon_Sosnogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Сосногорске</a>, а позже - в следственные изоляторы <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a> и соседних регионов. Несколько раз из-за эпидемиологической ситуации он находился в карантине, сообщали сторонники Тесака, поддерживавшие с ним связь.

https://ria.ru/20200916/martsinkevich-1577332730.html

https://ria.ru/20200916/graphologist-1577325192.html

3

москва

красноярский край

челябинская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смерть националиста максима "тесака" марцинкевича, максим марцинкевич, москва, красноярский край, челябинская область, происшествия