Адвокат заявила, что Марцинкевич не собирался умирать
18:32 16.09.2020 (обновлено: 18:34 16.09.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛидер националистического движения "Реструкт" Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы
НОВОСИБИРСК, 16 сен – РИА Новости. Националист Максим Марцинкевич (по прозвищу Тесак), найденный мертвым в СИЗО, умирать не собирался, две недели назад был в нормальном настроении и строил планы защиты по новому делу, рассказала РИА Новости адвокат Инна Котлярова, встречавшаяся с ним в СИЗО Новосибирска.
Ранее ГУФСИН по Челябинской области сообщило, что Марцинкевич покончил с собой в СИЗО-3, СУСК добавило, что Тесак оставил предсмертную записку. Прокуратура проводит проверку.
"Наша последняя встреча была около двух недель назад, тогда он был в новосибирском СИЗО. Я к нему дважды приходила. Настроение у него было не упадническое, нормальное. Он строил планы, думал, как выходить из ситуации…", - рассказала Котлярова. По ее словам, Мацинкевич говорил ей, что собирается после возвращения в Москву рассказать все, что с ним происходило в Красноярске. "Он много чему удивлялся, ну и шутил. Умирать он не собирался - это точно, ни в каком СИЗО", - заявила адвокат.
Котлярова добавила, что в уголовном деле не была адвокатом Марцинкевича, но оказывала правовую помощь. "Он... строил планы, шутил, в депрессии никакой не находился. Умирать в его планы тоже не входило. Он собирался доехать до Москвы и себя защищать. В этом же ключе он со мной строил общение, как себя защитить по тому, что ему будут предъявлять", - отметила она.
Последний приговор в отношении Марцинкевича вступил в силу в конце мая 2019 года, после этого он был этапирован в ИК-1 ГУФСИН по Коми. В октябре того же года в России частично декриминализировали статью 282 УК РФ, что позволило Тесаку избежать дальнейшего пребывания в статусе рецидивиста и рассчитывать на более скорое освобождение после пересчёта наказания.
В ИК-1 Марцинкевича признавали злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, в общей сложности почти 60 дней он провёл в штрафном изоляторе за нарушение формы одежды, отказ убирать руки за спину, самовольное оставление строя отряда. Об этом стало известно из материалов суда в рамках гражданского иска колонии к Марцинкевичу: ИК-1 просила суд установить административный надзор за националистом из-за череды проступков.
После перерасчета судом назначенного Марцинкевичу наказания его из колонии строгого режима перевели в ФКУ СИЗО-2 в Сосногорске, а позже - в следственные изоляторы Красноярского края и соседних регионов. Несколько раз из-за эпидемиологической ситуации он находился в карантине, сообщали сторонники Тесака, поддерживавшие с ним связь.