https://ria.ru/20200916/tesak-1577329009.html

Националист Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО

Лидер националистического движения "Реструкт" Максим Марцинкевич по прозвищу "Тесак" покончил жизнь самоубийством в одном из СИЗО Челябинска. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T16:08

2020-09-16T16:08

2020-09-16T17:05

смерть националиста максима "тесака" марцинкевича

максим марцинкевич

новосибирск

челябинск

красноярск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/154890/48/1548904807_0:341:3034:2048_1400x0_80_0_0_e39fea36758db45f456d0532b87ceed8.jpg

<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Лидер националистического движения "Реструкт" <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Marcinkevich/" target="_blank" data-auto="true">Максим Марцинкевич</a> по прозвищу "Тесак" покончил жизнь самоубийством в одном из СИЗО Челябинска.Как сообщили в областном УФСИН, утром в среду в одной из камер обнаружили осужденного 1984 года рождения без признаков жизни. Предварительная причина смерти — суицид.На место прибыли медработники, которые попытались реанимировать заключенного, но безуспешно.Проверки по факту гибелиФСИН по факту смерти Марцинкевича начала внутреннюю проверку.Со своей стороны, проверку проводят органы СК. Работники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится судебно-медицинское исследование, призванное установить причину смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Также проверку проводит прокуратура. В частности, работники надзорного ведомства выяснят, как сотрудники СИЗО соблюдали требования федерального законодательства при соблюдении режима и контроля за лицами, содержащимися под стражей.По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.Также поставлен на контроль ход доследственной проверки, проводимой органами СК.Комментарии адвокатовАдвокат Марцинкевича Владимир Краснов заявил РИА Новости, что пока не может прокомментировать случившееся, поскольку "не располагает достоверной информацией".Другой адвокат, Иван Сидоров, сообщил<a href="https://ren.tv/" target="_blank"> РЕН ТВ</a>, что в курсе самоубийства своего доверителя в СИЗО.По словам защитника, до этого Марцинкевич суицидальных мыслей не высказывал.Сидоров сообщил, что осужденного на этой неделе должны были этапировать в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> для разбирательства по новому делу.Сидоров рассказал телеканалу "<a href="https://360tv.ru/" target="_blank">360</a>" о последнем разговоре с клиентом.О том, что его подзащитного переводят в Москву, адвокат узнал на прошлой неделе. До этого Марцинкевич отбывал наказание в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярске</a>, был на пересылках в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a> и в <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinsk/" target="_blank" data-auto="true">Челябинске</a>. Весной этого года он неожиданно написал явку с повинной.Как заявил "Тесак" адвокату, в Красноярск его этапировали "не просто так" и это было спланировано.По словам адвоката, "Тесак" сознался в преступлении, которое совершил еще в 1999 году, когда ему было всего 15 лет. На него тогда завели дело по статье о хулиганстве.Как добавил адвокат, в одном из разговоров клиент заявил, что его "жизнь перечеркнута" на ближайшие годы.Предсмертная запискаМарцинкевич оставил предсмертную записку, в которой обратился к администрации изолятора, передает <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank">НТВ</a>.Кроме того, осужденный попросил отправить письмо своей гражданской жене, а также передать ей книгу "Протекционизм и коммунизм" и личный ежедневник.Графолог, глава Центра изучения почерка Лариса Дрывгаль оценила эмоциональное состояние "Тесака" в момент написания предсмертной записки, передает телеканал "360".Она сравнила записку с другим образцом почерка Марцинкевича и подтвердила, что текст написан его рукой.Собеседница также нашла, что в последнем письме заметны сильная нервозность и страх.По словам специалиста, пока сложно говорить о причинах самоубийства Марцинкевича и обстоятельствах, при которых была написана записка, так как нужно провести глубокое графологическое исследование.Дело "Тесака"В декабре 2018 года суд приговорил Марцинкевича к десяти годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. "Тесак" с соратниками применяли электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, публично обливали жертв краской.Остальные фигуранты дела осуждены на срок от двух лет и 11 месяцев до девяти с половиной лет.Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых в сумме примерно 670 тысяч рублей.Ранее Марцинкевич уже был судим за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания в ходе дебатов в московском клубе "Билингва". По двум делам он в совокупности получил три с половиной года заключения.

https://radiosputnik.ria.ru/20200916/martsinkevich-1577324099.html

https://ria.ru/20170627/1497403671.html

https://ria.ru/20200916/martsinkevich-1577323830.html

https://ria.ru/20140118/989951178.html

Само собой Хотя и неправильная у него идеология была, НО! - он боролся с продавцами спайса, с педофилами, с наркоторговцами, "болотникам" поставил шах и если бы они его не сняли с предвыборной гонки, то и мат был бы :) 243

Kolia Kolia Ну что эта "новость" весь день висит??? Суперважное дело??? 219

40

новосибирск

челябинск

красноярск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смерть националиста максима "тесака" марцинкевича, максим марцинкевич, новосибирск, челябинск, красноярск, происшествия