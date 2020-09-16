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https://ria.ru/20200916/tesak-1577322280.html
Прокуратура оценит действия сотрудников СИЗО после смерти Марцинкевича
Прокуратура организовала проверку в СИЗО-3 Челябинска, где в среду было найдено тело осужденного, будет проверено, как сотрудники изолятора осуществляли... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T14:52
2020-09-16T14:52
смерть националиста максима "тесака" марцинкевича
максим марцинкевич
москва
челябинская область
происшествия
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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 16 сен - РИА Новости.</strong> Прокуратура организовала проверку в СИЗО-3 Челябинска, где в среду было найдено тело осужденного, будет проверено, как сотрудники изолятора осуществляли контроль за заключенными, сообщили РИА Новости в пресс-центре прокуратуры региона.Как сообщала пресс-служба ГУФСИН России по области, утром в среду в одной из камер СИЗО-3 Челябинска обнаружен осужденный 1984 года рождения без признаков жизни, предварительная причина смерти - суицид. Источник в правоохранительных органах пояснил РИА Новости, что речь идет о лидере националистического движения "Реструкт" Максиме Марцинкевиче по прозвищу Тесак. СУСК РФ сообщило, что мужчина оставил предсмертную записку, проводится доследственная проверка."Руководство прокуратуры области незамедлительно выехало на место происшествия для выяснения обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению должностными лицами следственного изолятора требований федерального законодательства при соблюдении режима и контроля за лицами, содержащимися под стражей", - говорится в сообщении. При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.Кроме того, поставлен на контроль ход доследственной проверки, проводимой по данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a>, поясняет надзорное ведомство.Суд приговорил Тесака к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Остальные фигуранты дела получили сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9,5 лет. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых солидарно примерно 670 тысяч рублей. В мае 2019 года решение суда вступило в силу. Тесак и его соратники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами.Тесак ранее был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Marcinkevich/" target="_blank" data-auto="true">Марцинкевич</a> получил 3,5 года лишения свободы.
https://ria.ru/20200916/zapiska-1577320156.html
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смерть националиста максима "тесака" марцинкевича, максим марцинкевич, москва, челябинская область, происшествия

Прокуратура оценит действия сотрудников СИЗО после смерти Марцинкевича

14:52 16.09.2020
4131
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНационалист Максим Марцинкевич (Тесак) в суде
Националист Максим Марцинкевич (Тесак) в суде - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 сен - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку в СИЗО-3 Челябинска, где в среду было найдено тело осужденного, будет проверено, как сотрудники изолятора осуществляли контроль за заключенными, сообщили РИА Новости в пресс-центре прокуратуры региона.
Как сообщала пресс-служба ГУФСИН России по области, утром в среду в одной из камер СИЗО-3 Челябинска обнаружен осужденный 1984 года рождения без признаков жизни, предварительная причина смерти - суицид. Источник в правоохранительных органах пояснил РИА Новости, что речь идет о лидере националистического движения "Реструкт" Максиме Марцинкевиче по прозвищу Тесак. СУСК РФ сообщило, что мужчина оставил предсмертную записку, проводится доследственная проверка.
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 14:25
Раскрыто содержание предсмертной записки "Тесака"
"Руководство прокуратуры области незамедлительно выехало на место происшествия для выяснения обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению должностными лицами следственного изолятора требований федерального законодательства при соблюдении режима и контроля за лицами, содержащимися под стражей", - говорится в сообщении. При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.
Кроме того, поставлен на контроль ход доследственной проверки, проводимой по данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области, поясняет надзорное ведомство.
Суд приговорил Тесака к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Остальные фигуранты дела получили сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9,5 лет. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых солидарно примерно 670 тысяч рублей. В мае 2019 года решение суда вступило в силу. Тесак и его соратники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами.
Тесак ранее был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам Марцинкевич получил 3,5 года лишения свободы.
Максим Марцинкевич (Тесак), обвиняемый в нападении на людей, во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы. 20 июня 2017 - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 13:40
Адвокат "Тесака" рассказал о его смерти в СИЗО
5221432
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Смерть националиста Максима "Тесака" МарцинкевичаМаксим МарцинкевичМоскваЧелябинская областьПроисшествия
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