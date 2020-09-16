https://ria.ru/20200916/tesak-1577322280.html

Прокуратура оценит действия сотрудников СИЗО после смерти Марцинкевича

Прокуратура организовала проверку в СИЗО-3 Челябинска, где в среду было найдено тело осужденного, будет проверено, как сотрудники изолятора осуществляли... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T14:52

2020-09-16T14:52

2020-09-16T14:52

смерть националиста максима "тесака" марцинкевича

максим марцинкевич

москва

челябинская область

происшествия

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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 16 сен - РИА Новости.</strong> Прокуратура организовала проверку в СИЗО-3 Челябинска, где в среду было найдено тело осужденного, будет проверено, как сотрудники изолятора осуществляли контроль за заключенными, сообщили РИА Новости в пресс-центре прокуратуры региона.Как сообщала пресс-служба ГУФСИН России по области, утром в среду в одной из камер СИЗО-3 Челябинска обнаружен осужденный 1984 года рождения без признаков жизни, предварительная причина смерти - суицид. Источник в правоохранительных органах пояснил РИА Новости, что речь идет о лидере националистического движения "Реструкт" Максиме Марцинкевиче по прозвищу Тесак. СУСК РФ сообщило, что мужчина оставил предсмертную записку, проводится доследственная проверка."Руководство прокуратуры области незамедлительно выехало на место происшествия для выяснения обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению должностными лицами следственного изолятора требований федерального законодательства при соблюдении режима и контроля за лицами, содержащимися под стражей", - говорится в сообщении. При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.Кроме того, поставлен на контроль ход доследственной проверки, проводимой по данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a>, поясняет надзорное ведомство.Суд приговорил Тесака к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Остальные фигуранты дела получили сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9,5 лет. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых солидарно примерно 670 тысяч рублей. В мае 2019 года решение суда вступило в силу. Тесак и его соратники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами.Тесак ранее был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Marcinkevich/" target="_blank" data-auto="true">Марцинкевич</a> получил 3,5 года лишения свободы.

https://ria.ru/20200916/zapiska-1577320156.html

https://ria.ru/20200916/tesak-1577315298.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смерть националиста максима "тесака" марцинкевича, максим марцинкевич, москва, челябинская область, происшествия