https://ria.ru/20200916/tesak-1577314325.html

Националист Максим "Тесак" Марцинкевич оставил предсмертную записку

Следственные органы начали доследственную проверку по факту обнаружения в СИЗО Челябинска тела осужденного, мужчина оставил предсмертную записку, сообщило СУСК... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T13:26

2020-09-16T13:26

2020-09-16T13:42

смерть националиста максима "тесака" марцинкевича

максим марцинкевич

следственный комитет россии (ск рф)

челябинск

происшествия

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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 16 сен – РИА Новости.</strong> Следственные органы начали доследственную проверку по факту обнаружения в СИЗО Челябинска тела осужденного, мужчина оставил предсмертную записку, сообщило СУСК РФ по области.Как сообщала пресс-служба ГУФСИН России по области, сегодня утром в одной из камер СИЗО-3 Челябинска обнаружен осужденный 1984-го года рождения без признаков жизни, предварительная причина смерти — суицид. Источник в правоохранительных органах пояснил РИА Новости, что речь идет о лидере националистического движения "Реструкт" Максиме Марцинкевиче по прозвищу Тесак."В утреннее время 16 сентября в камере СИЗО №3 ГУФСИН России по <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a> (<a href="http://ria.ru/location_CHeljabinsk/" target="_blank" data-auto="true">Челябинск</a>) обнаружено тело заключенного. Следственными органами <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по Челябинской области по данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мужчина оставил предсмертную записку", - говорится в сообщении.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти, уточняется в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавляет СК.Суд приговорил Тесака к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Остальные фигуранты дела получили сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9,5 лет. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых солидарно примерно 670 тысяч рублей. В мае 2019 года решение суда вступило в силу. Тесак и его соратники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами.Тесак ранее был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Marcinkevich/" target="_blank" data-auto="true">Марцинкевич</a> получил 3,5 года лишения свободы.

https://ria.ru/20141223/1039762658.html

https://ria.ru/20181229/1548817990.html

Владислав Леончук Будет "список Тесака"? ;-) 61

Бывший Спецназовец Огласите весь список пожалста 37

9

челябинск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смерть националиста максима "тесака" марцинкевича, максим марцинкевич, следственный комитет россии (ск рф), челябинск, происшествия