Националист Максим "Тесак" Марцинкевич оставил предсмертную записку
13:26 16.09.2020 (обновлено: 13:42 16.09.2020)
77603
ЧЕЛЯБИНСК, 16 сен – РИА Новости. Следственные органы начали доследственную проверку по факту обнаружения в СИЗО Челябинска тела осужденного, мужчина оставил предсмертную записку, сообщило СУСК РФ по области.
Как сообщала пресс-служба ГУФСИН России по области, сегодня утром в одной из камер СИЗО-3 Челябинска обнаружен осужденный 1984-го года рождения без признаков жизни, предварительная причина смерти — суицид. Источник в правоохранительных органах пояснил РИА Новости, что речь идет о лидере националистического движения "Реструкт" Максиме Марцинкевиче по прозвищу Тесак.
"В утреннее время 16 сентября в камере СИЗО №3 ГУФСИН России по Челябинской области (Челябинск) обнаружено тело заключенного. Следственными органами СК РФ по Челябинской области по данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мужчина оставил предсмертную записку", - говорится в сообщении.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти, уточняется в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавляет СК.
Суд приговорил Тесака к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Остальные фигуранты дела получили сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9,5 лет. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых солидарно примерно 670 тысяч рублей. В мае 2019 года решение суда вступило в силу. Тесак и его соратники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами.
Тесак ранее был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам Марцинкевич получил 3,5 года лишения свободы.
29 декабря 2018, 08:07Нержавеющий Тесак: националиста Марцинкевича могут освободить