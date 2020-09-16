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https://ria.ru/20200916/tesak-1577314325.html
Националист Максим "Тесак" Марцинкевич оставил предсмертную записку
Следственные органы начали доследственную проверку по факту обнаружения в СИЗО Челябинска тела осужденного, мужчина оставил предсмертную записку, сообщило СУСК... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T13:26
2020-09-16T13:42
смерть националиста максима "тесака" марцинкевича
максим марцинкевич
следственный комитет россии (ск рф)
челябинск
происшествия
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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 16 сен – РИА Новости.</strong> Следственные органы начали доследственную проверку по факту обнаружения в СИЗО Челябинска тела осужденного, мужчина оставил предсмертную записку, сообщило СУСК РФ по области.Как сообщала пресс-служба ГУФСИН России по области, сегодня утром в одной из камер СИЗО-3 Челябинска обнаружен осужденный 1984-го года рождения без признаков жизни, предварительная причина смерти — суицид. Источник в правоохранительных органах пояснил РИА Новости, что речь идет о лидере националистического движения "Реструкт" Максиме Марцинкевиче по прозвищу Тесак."В утреннее время 16 сентября в камере СИЗО №3 ГУФСИН России по <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a> (<a href="http://ria.ru/location_CHeljabinsk/" target="_blank" data-auto="true">Челябинск</a>) обнаружено тело заключенного. Следственными органами <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по Челябинской области по данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мужчина оставил предсмертную записку", - говорится в сообщении.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти, уточняется в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавляет СК.Суд приговорил Тесака к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Остальные фигуранты дела получили сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9,5 лет. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых солидарно примерно 670 тысяч рублей. В мае 2019 года решение суда вступило в силу. Тесак и его соратники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами.Тесак ранее был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Marcinkevich/" target="_blank" data-auto="true">Марцинкевич</a> получил 3,5 года лишения свободы.
https://ria.ru/20141223/1039762658.html
https://ria.ru/20181229/1548817990.html
Будет "список Тесака"? ;-)
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смерть националиста максима "тесака" марцинкевича, максим марцинкевич, следственный комитет россии (ск рф), челябинск, происшествия

Националист Максим "Тесак" Марцинкевич оставил предсмертную записку

13:26 16.09.2020 (обновлено: 13:42 16.09.2020)
77603
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМаксим Марцинкевич (Тесак) в суде
Максим Марцинкевич (Тесак) в суде - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 сен – РИА Новости. Следственные органы начали доследственную проверку по факту обнаружения в СИЗО Челябинска тела осужденного, мужчина оставил предсмертную записку, сообщило СУСК РФ по области.
Как сообщала пресс-служба ГУФСИН России по области, сегодня утром в одной из камер СИЗО-3 Челябинска обнаружен осужденный 1984-го года рождения без признаков жизни, предварительная причина смерти — суицид. Источник в правоохранительных органах пояснил РИА Новости, что речь идет о лидере националистического движения "Реструкт" Максиме Марцинкевиче по прозвищу Тесак.
"В утреннее время 16 сентября в камере СИЗО №3 ГУФСИН России по Челябинской области (Челябинск) обнаружено тело заключенного. Следственными органами СК РФ по Челябинской области по данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мужчина оставил предсмертную записку", - говорится в сообщении.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти, уточняется в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавляет СК.
М.Марцинкевич. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.12.2014
23 декабря 2014, 12:45
Книгу националиста Тесака признали экстремистской и запретили в РоссииТакое решение было принято после проведения психолого-лингвистического исследования, сообщила Генпрокуратура РФ во вторник.
Суд приговорил Тесака к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Остальные фигуранты дела получили сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9,5 лет. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых солидарно примерно 670 тысяч рублей. В мае 2019 года решение суда вступило в силу. Тесак и его соратники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами.
Тесак ранее был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам Марцинкевич получил 3,5 года лишения свободы.
Максим Марцинкевич (Тесак), обвиняемый в нападении на людей, во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы. 20 июня 2017 - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
29 декабря 2018, 08:07
Нержавеющий Тесак: националиста Марцинкевича могут освободить
392220331269
Обсудить 9
Смерть националиста Максима "Тесака" МарцинкевичаМаксим МарцинкевичСледственный комитет России (СК РФ)ЧелябинскПроисшествия
Популярные комментарии
Будет "список Тесака"? ;-)
16 сентября, 13:34
Владислав ЛеончукВладислав Леончук
18810113
Огласите весь список пожалста
16 сентября, 13:55
Бывший СпецназовецБывший Спецназовец
0910213
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Раскрыто содержание предсмертной записки "Тесака"
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы
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