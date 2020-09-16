Правительство предложило повысить НДПИ и акцизы на табак
14:40 16.09.2020 (обновлено: 16:12 16.09.2020)
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил о предложении кабмина индексировать ставки акцизов на табачную продукцию сильнее инфляции.
Также в Белом доме считают необходимым увеличить налогообложение "ряда доходных отраслей", для чего нужно изменить "параметры режима налога на дополнительный доход при добыче углеводородов", пересмотреть льготы в нефтегазовом секторе и повысить плату за пользование природными ресурсами.
Как подчеркнул Мишустин, это делается для обеспечения доходов на реализацию социальных обязательств.
"Некоторые крупные компании заявляют, что мы забираем деньги только у нефтяных компаний. Это не так. Мы считаем, что в ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми. Это наша осознанная политика. Отсюда и наше видение налоговой политики", — пояснил премьер.
Ранее в среду РБК написал о планах Минфина внести поправки в Налоговый кодекс о повышении в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов.
Акциз является главным фактором в формировании стоимости сигарет. При его повышении на 20 процентов средняя цена пачки увеличится до 140 рублей. В рознице это примерно на 20 рублей больше, чем сейчас, уточнило издание.