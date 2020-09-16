https://ria.ru/20200916/tabak-1577321585.html

Правительство предложило повысить НДПИ и акцизы на табак

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил о предложении кабмина индексировать ставки акцизов на табачную продукцию сильнее инфляции. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T14:40

2020-09-16T14:40

2020-09-16T16:12

россия

михаил мишустин

правительство рф

общество

экономика

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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> на заседании правительства сообщил о предложении кабмина индексировать ставки акцизов на табачную продукцию сильнее инфляции.Также в Белом доме считают необходимым увеличить налогообложение "ряда доходных отраслей", для чего нужно изменить "параметры режима налога на дополнительный доход при добыче углеводородов", пересмотреть льготы в нефтегазовом секторе и повысить плату за пользование природными ресурсами.Как подчеркнул Мишустин, это делается для обеспечения доходов на реализацию социальных обязательств.Ранее в среду <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> написал о планах Минфина внести поправки в Налоговый кодекс о повышении в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов.Акциз является главным фактором в формировании стоимости сигарет. При его повышении на 20 процентов средняя цена пачки увеличится до 140 рублей. В рознице это примерно на 20 рублей больше, чем сейчас, уточнило издание.

https://ria.ru/20200724/1574833669.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, правительство рф, общество, экономика