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Правительство предложило повысить НДПИ и акцизы на табак
Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил о предложении кабмина индексировать ставки акцизов на табачную продукцию сильнее инфляции. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T14:40
2020-09-16T16:12
россия
михаил мишустин
правительство рф
общество
экономика
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> на заседании правительства сообщил о предложении кабмина индексировать ставки акцизов на табачную продукцию сильнее инфляции.Также в Белом доме считают необходимым увеличить налогообложение "ряда доходных отраслей", для чего нужно изменить "параметры режима налога на дополнительный доход при добыче углеводородов", пересмотреть льготы в нефтегазовом секторе и повысить плату за пользование природными ресурсами.Как подчеркнул Мишустин, это делается для обеспечения доходов на реализацию социальных обязательств.Ранее в среду <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> написал о планах Минфина внести поправки в Налоговый кодекс о повышении в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов.Акциз является главным фактором в формировании стоимости сигарет. При его повышении на 20 процентов средняя цена пачки увеличится до 140 рублей. В рознице это примерно на 20 рублей больше, чем сейчас, уточнило издание.
https://ria.ru/20200724/1574833669.html
Лучше урежьте себе зарплаты в 10 раз,а не трогайте незащищённые слои населения.
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россия
РИА Новости
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Новости
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россия, михаил мишустин, правительство рф, общество, экономика

Правительство предложило повысить НДПИ и акцизы на табак

14:40 16.09.2020 (обновлено: 16:12 16.09.2020)
12879
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПродажа сигарет
Продажа сигарет - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил о предложении кабмина индексировать ставки акцизов на табачную продукцию сильнее инфляции.
Также в Белом доме считают необходимым увеличить налогообложение "ряда доходных отраслей", для чего нужно изменить "параметры режима налога на дополнительный доход при добыче углеводородов", пересмотреть льготы в нефтегазовом секторе и повысить плату за пользование природными ресурсами.
Как подчеркнул Мишустин, это делается для обеспечения доходов на реализацию социальных обязательств.
"Некоторые крупные компании заявляют, что мы забираем деньги только у нефтяных компаний. Это не так. Мы считаем, что в ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми. Это наша осознанная политика. Отсюда и наше видение налоговой политики", — пояснил премьер.
Ранее в среду РБК написал о планах Минфина внести поправки в Налоговый кодекс о повышении в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов.
Акциз является главным фактором в формировании стоимости сигарет. При его повышении на 20 процентов средняя цена пачки увеличится до 140 рублей. В рознице это примерно на 20 рублей больше, чем сейчас, уточнило издание.
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98153242316
Обсудить 50
РоссияМихаил МишустинПравительство РФОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Лучше урежьте себе зарплаты в 10 раз,а не трогайте незащищённые слои населения.
16 сентября, 15:03
Бывший СпецназовецБывший Спецназовец
156500119
Лучше бросайте вредную привычку! Если что - сам цать лет бросаю🤪
16 сентября, 15:06
Дмитрий ДонскойДмитрий Донской
2114021364
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