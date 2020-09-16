https://ria.ru/20200916/tabak-1577293637.html

РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T02:22

2020-09-16T02:22

2020-09-16T02:26

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank">Министерство финансов</a> подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank">РБК</a> со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.Подготовленное предложение одобрено комиссией по законопроектной деятельности и будет рассмотрено на заседании правительства.Представитель министерства финансов пояснил, что внеплановое повышение акцизов даст возможность обеспечить выполнение социальных обязательств со стороны государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением коронавируса.Акциз является главным фактором в формировании стоимости сигарет. При его повышении на 20 процентов средняя стоимость пачки сигарет увеличится до 140 рублей. Розничные цены вырастут примерно на 20 рублей за пачку, уточняет РБК.Действующая версия Налогового кодекса предусматривает увеличение ставки акцизов на сигареты, табачную и никотиносодержащую продукцию, а также электронные сигареты на четыре процента с 2021 года.Ранее главный редактор отраслевого информагентства "Русский табак" Максим Королев отмечал в интервью РИА Новости, что в последние годы сигареты в России ежегодно дорожают на 25-26 процентов.В прошлом году в России была введена обязательная маркировка табачных изделий. В пресс-службе Центра развития перспективных технологий сообщили РИА Новости, что крупнейшие производители сигарет неоднократно подтверждали: цифровое прослеживание не влияет на стоимость сигарет.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Минздрав разработал план мероприятий для достижения целевых показателей антитабачной концепции до 2035 года. По данным газеты, им, в частности, предлагается запретить использовать ароматизаторы и красители, а также добавки, усиливающие зависимость при производстве табачных изделий и никотиносодержащей продукции.Согласно нему, конечной целью является сокращение потребления табака и никотиносодержащей продукции.

https://ria.ru/20200903/kurenie-1576672546.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200617/1573013024.html

Александр Толмачев Грабеж продолжаеться !!! Опять лезут в карман простого человека. Зачем думать о развитии экономики ,залез-украл у народа и на Канары хватит. 18

Алексей Некрасов Грамотное и сбалансированное решение по всем параметрам! 15

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика