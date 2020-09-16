Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200916/styuardessa-1577315235.html
Необычное фото стюардессы на борту самолета поразило пользователей Сети
Итальянская стюардесса опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она запечатлена в необычной позе на борту самолета, чем восхитила подписчиков. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T13:39
2020-09-16T13:39
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575820738_0:350:3018:2048_1400x0_80_0_0_ddbcb305bac8f1dd3e36eb18fb937a26.jpg
<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. </strong>Итальянская стюардесса опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она запечатлена в необычной позе на борту самолета, чем восхитила подписчиков. В кадре девушка в униформе позирует, забравшись в отсек для ручной клади. На фото видны только ее стройные ноги в темных колготках и туфлях на каблуке. "Упс, я сделала это снова", — подписала пост бортпроводница. Подписчики девушки оценили ее необычную фотографию. "Какое красивое и оригинальное фото", — похвалила coucouros."Никогда не находил такого на борту. Прекрасные ноги!" — написал andydrebych."Вот так вы реализуете социальное дистанцирование", — пошутил stcob83.Ранее другая стюардесса <a href="https://ria.ru/20200915/stewardess-1577269503.html" target="_blank">опубликовала откровенные снимки</a> в кабине пилота. На них девушка позирует в мини-юбке и бежевых чулках. Подписчики бортпроводницы оценили ее красоту и похвалили за смелость.
https://ria.ru/20200910/tanets-1577041647.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575820738_287:0:3018:2048_1400x0_80_0_0_62a7a9d1f95de3e6ba3f67fe51006151.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шоу-бизнес

Необычное фото стюардессы на борту самолета поразило пользователей Сети

13:39 16.09.2020
64785
© РИА Новости / Владимир АстапковичРоссийский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Итальянская стюардесса опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она запечатлена в необычной позе на борту самолета, чем восхитила подписчиков.
В кадре девушка в униформе позирует, забравшись в отсек для ручной клади. На фото видны только ее стройные ноги в темных колготках и туфлях на каблуке. "Упс, я сделала это снова", — подписала пост бортпроводница.
Подписчики девушки оценили ее необычную фотографию.
"Какое красивое и оригинальное фото", — похвалила coucouros.
"Никогда не находил такого на борту. Прекрасные ноги!" — написал andydrebych.
"Вот так вы реализуете социальное дистанцирование", — пошутил stcob83.
Ранее другая стюардесса опубликовала откровенные снимки в кабине пилота. На них девушка позирует в мини-юбке и бежевых чулках. Подписчики бортпроводницы оценили ее красоту и похвалили за смелость.
Американская стюардесса Брианна Бернетт - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 15:07
Смелый танец стюардессы на борту самолета поразил Сеть
11423424
Обсудить 0
Шоу-бизнес
Рекомендуем
Самолет совершает посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая
Россия изменила правила въезда в страну
Cупермодель Белла Хадид на красной дорожке премьеры фильма Рокетмен (Rocketman) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
"Икона": самая красивая женщина в мире снялась в откровенной рекламе
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Песков прокомментировал слова Тихановской о Лукашенко
Руки ребенка и матери
Врач назвала симптомы редкой болезни у детей
Стюардесса
Откровенное фото стюардессы в кабине пилотов поразило пользователей Сети
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко попросил Путина о некоторых типах вооружений
Актриса Наталья Рудова на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля
"Жарко": звезда "Универа" устроила фотосессию в бикини
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы
Националист Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова раскритиковала карту нарушений "Голоса"
Участница группы LITTLE BIG Софья Таюрская во время концерта
Солистка Little Big попозировала в ванне без одежды
Мужчина в защитной маске на одной из улиц Санкт-Петербурга
В ВОЗ сравнили темпы распространения коронавируса в России и Европе
Охранник измеряет температуру у покупателя на входе в супермаркет в курортном городе Нячанг во Вьетнаме
Вьетнам возобновляет авиасообщение с шестью странами
Лука Сафронов-Затравкин
Турецкий отель "взял в заложники" сына Никаса Сафронова
Закрытая презентация новой шоу-программы Бориса Моисеева
"Состояние тяжелейшее". Борис Моисеев прикован к постели
Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга
Верхняя палата японского парламента объявила о победе Суги на выборах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19Морские вертолеты Ка-52К прошли все испытания
03:18Эксперт рассказал о телефонах, которые нельзя прослушать
03:07Названы самые упоминаемые в зарубежных СМИ белорусские политики
03:03Эксперт оценил озвученные Киевом "истинные причины" потери Крыма
02:51Владелец разбитой в ДТП с Ефремовым "Лады" рассказал о смягчении вердикта
02:38В США водитель автомобиля стрелял в офицера службы безопасности суда
02:36В Красноярске возбудили дело после из-за пожара в клинике
02:25Эксперты назвали способы позаботиться о своей безопасности за рубежом
02:19Эксперт объяснил, как смартфон выдает адрес владельца даже без геолокации
02:13Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета на орбиту
02:06Как избавиться от привычки хмуриться
01:42Названа возможная причина пожара в частной клинике в Красноярске
01:29При пожаре в частной клинике в Красноярске погибли четыре человека
01:09Космонавт рассказал, из-за чего мог сорваться полет "Союз-Аполлона"
01:04Ученый оценил версию, что жизнь на Венеру могли занести советские зонды
00:59Трамп раскритиковал возможные условия сделки по TikTok
00:56Трамп не готов подписаться под сделкой Oracle по покупке TikTok
00:43Sony назвала цены на новую PlayStation
00:38Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде
00:33Трамп пообещал начать вакцинацию в октябре
Лента новостейМолния