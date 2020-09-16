https://ria.ru/20200916/styuardessa-1577315235.html

Необычное фото стюардессы на борту самолета поразило пользователей Сети

Итальянская стюардесса опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она запечатлена в необычной позе на борту самолета, чем восхитила подписчиков. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T13:39

2020-09-16T13:39

2020-09-16T13:39

шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. </strong>Итальянская стюардесса опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она запечатлена в необычной позе на борту самолета, чем восхитила подписчиков. В кадре девушка в униформе позирует, забравшись в отсек для ручной клади. На фото видны только ее стройные ноги в темных колготках и туфлях на каблуке. "Упс, я сделала это снова", — подписала пост бортпроводница. Подписчики девушки оценили ее необычную фотографию. "Какое красивое и оригинальное фото", — похвалила coucouros."Никогда не находил такого на борту. Прекрасные ноги!" — написал andydrebych."Вот так вы реализуете социальное дистанцирование", — пошутил stcob83.Ранее другая стюардесса <a href="https://ria.ru/20200915/stewardess-1577269503.html" target="_blank">опубликовала откровенные снимки</a> в кабине пилота. На них девушка позирует в мини-юбке и бежевых чулках. Подписчики бортпроводницы оценили ее красоту и похвалили за смелость.

https://ria.ru/20200910/tanets-1577041647.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес