https://ria.ru/20200915/stewardess-1577269503.html
Откровенное фото стюардессы в кабине пилотов поразило пользователей Сети
Пользователи Сети удивились откровенной фотографии бортпроводницы в кабине лайнера. Снимок опубликован в аккаунте cabin_crew_beauties. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T15:14
2020-09-15T15:14
2020-09-15T18:33
общество
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Пользователи Сети удивились откровенной фотографии бортпроводницы в кабине лайнера. Снимок опубликован в аккаунте cabin_crew_beauties. На фотографии запечатлена стюардесса, сидящая в кресле второго пилота. На ней надеты чулки с кружевным верхом и туфли на каблуках.Подписчики оценили красоту и привлекательность девушки."Хотел бы быть на месте пилота", — написал macphersoncharles."Красивые чулки", — отметил alejandro0376."Я бы пропустил реку Гудзон, если б она сидела у кокпита!" — пошутил wcameron50, вспомнив "Чудо на Гудзоне" — аварийную посадку <a href="http://ria.ru/product_Airbus_A320_2/" target="_blank" data-auto="true">А320</a> на воду реки в 2009 году.
https://ria.ru/20200806/1575468840.html
Mar Nightmare
Что-то древний анек вспомнился, когда самолёт заходит на посадку, экипаж объявил всем о готовности, а громкую забыли выключить и теперь капитан с помощником переговариваются: "Эх, сейчас прилетим, чайку попьём, стюардессу ....." Стюардесса услышал и бегом в кабину, сказать, чтобы громкую отключили, споткнулась в проходе, упала и тут бабулька такая из кресла нагибается и говорит : "Не спеши, доченька, они ещё чай не пили"
87
Егор Панкратов
Эта тема интереснее Навального.
82
10
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, в мире