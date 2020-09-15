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Откровенное фото стюардессы в кабине пилотов поразило пользователей Сети
Пользователи Сети удивились откровенной фотографии бортпроводницы в кабине лайнера. Снимок опубликован в аккаунте cabin_crew_beauties. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T15:14
2020-09-15T18:33
общество
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Пользователи Сети удивились откровенной фотографии бортпроводницы в кабине лайнера. Снимок опубликован в аккаунте cabin_crew_beauties. На фотографии запечатлена стюардесса, сидящая в кресле второго пилота. На ней надеты чулки с кружевным верхом и туфли на каблуках.Подписчики оценили красоту и привлекательность девушки."Хотел бы быть на месте пилота", — написал macphersoncharles."Красивые чулки", — отметил alejandro0376."Я бы пропустил реку Гудзон, если б она сидела у кокпита!" — пошутил wcameron50, вспомнив "Чудо на Гудзоне" — аварийную посадку <a href="http://ria.ru/product_Airbus_A320_2/" target="_blank" data-auto="true">А320</a> на воду реки в 2009 году.
https://ria.ru/20200806/1575468840.html
Что-то древний анек вспомнился, когда самолёт заходит на посадку, экипаж объявил всем о готовности, а громкую забыли выключить и теперь капитан с помощником переговариваются: "Эх, сейчас прилетим, чайку попьём, стюардессу ....." Стюардесса услышал и бегом в кабину, сказать, чтобы громкую отключили, споткнулась в проходе, упала и тут бабулька такая из кресла нагибается и говорит : "Не спеши, доченька, они ещё чай не пили"
87
Эта тема интереснее Навального.
82
10
РИА Новости
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60
общество, в мире

Откровенное фото стюардессы в кабине пилотов поразило пользователей Сети

15:14 15.09.2020 (обновлено: 18:33 15.09.2020)
44832
© Фото : страница Брианны Бернетт в Instagram Стюардесса
Стюардесса - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Фото : страница Брианны Бернетт в Instagram
Стюардесса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Пользователи Сети удивились откровенной фотографии бортпроводницы в кабине лайнера. Снимок опубликован в аккаунте cabin_crew_beauties.
На фотографии запечатлена стюардесса, сидящая в кресле второго пилота. На ней надеты чулки с кружевным верхом и туфли на каблуках.
Подписчики оценили красоту и привлекательность девушки.
"Хотел бы быть на месте пилота", — написал macphersoncharles.
"Красивые чулки", — отметил alejandro0376.
"Я бы пропустил реку Гудзон, если б она сидела у кокпита!" — пошутил wcameron50, вспомнив "Чудо на Гудзоне" — аварийную посадку А320 на воду реки в 2009 году.
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Обсудить 10
ОбществоВ мире
Популярные комментарии
Что-то древний анек вспомнился, когда самолёт заходит на посадку, экипаж объявил всем о готовности, а громкую забыли выключить и теперь капитан с помощником переговариваются: "Эх, сейчас прилетим, чайку попьём, стюардессу ....." Стюардесса услышал и бегом в кабину, сказать, чтобы громкую отключили, споткнулась в проходе, упала и тут бабулька такая из кресла нагибается и говорит : "Не спеши, доченька, они ещё чай не пили"
15 сентября, 19:13
Mar NightmareMar Nightmare
21630003
Эта тема интереснее Навального.
15 сентября, 18:23
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
68111002
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