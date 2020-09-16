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ВМС США направили второй корабль в Черное море
Быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США направился в Черное море, говорится в сообщении 6-го флота США. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T10:04
2020-09-16T10:26
черное море
военно-морские силы сша
сша
неаполь
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости</strong>. Быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВМС США</a> направился в <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черное море</a>, говорится в сообщении 6-го флота <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.Шестой флот США, штаб-квартира которого находится в итальянском <a href="http://ria.ru/location_Napoli/" target="_blank" data-auto="true">Неаполе</a>, проводит полный спектр межвоенных и военно-морских операций, часто совместно с союзниками и партнерами по НАТО.Ранее в регион отправили эсминец "Рузвельт" с управляемым ракетным оружием. Заявленная цель военного присутствия — "проведение операций по безопасности на море" с союзниками по альянсу.Это будет шестой раз с начала года, когда корабль американского флота заходит в Черное море.
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черное море
сша
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черное море, военно-морские силы сша, сша, неаполь, в мире

ВМС США направили второй корабль в Черное море

10:04 16.09.2020 (обновлено: 10:26 16.09.2020)
10979
© Фото : U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th FleetБыстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США
Быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© Фото : U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США направился в Черное море, говорится в сообщении 6-го флота США.
"USNS Yuma, корабль Командования морских перевозок ВМС США, начал переход в северном направлении к Черному морю для начала регулярных морских операций. Шестой флот регулярно проводит операции в Черном море в поддержку наших союзников и партнеров в регионе", — говорится в сообщении 6-го флота ВМС США в Twitter.
Шестой флот США, штаб-квартира которого находится в итальянском Неаполе, проводит полный спектр межвоенных и военно-морских операций, часто совместно с союзниками и партнерами по НАТО.
Ранее в регион отправили эсминец "Рузвельт" с управляемым ракетным оружием. Заявленная цель военного присутствия — "проведение операций по безопасности на море" с союзниками по альянсу.
Это будет шестой раз с начала года, когда корабль американского флота заходит в Черное море.
Фрегат проекта 11356Р Адмирал Эссен - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 22:54
Фрегат "Адмирал Эссен" начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море
334411114273
Обсудить 28
Черное мореВоенно-морские силы СШАСШАНеапольВ мире
Популярные комментарии
потопить его!
16 сентября, 10:16
Sergej VoxSergej Vox
5750012
раяль новый везут для вашего зеленского
16 сентября, 10:24
Sergej VoxSergej Vox
20300000
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