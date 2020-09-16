https://ria.ru/20200916/ssha-1577301446.html

ВМС США направили второй корабль в Черное море

Быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США направился в Черное море, говорится в сообщении 6-го флота США. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T10:04

2020-09-16T10:04

2020-09-16T10:26

черное море

военно-морские силы сша

сша

неаполь

в мире

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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости</strong>. Быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВМС США</a> направился в <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черное море</a>, говорится в сообщении 6-го флота <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.Шестой флот США, штаб-квартира которого находится в итальянском <a href="http://ria.ru/location_Napoli/" target="_blank" data-auto="true">Неаполе</a>, проводит полный спектр межвоенных и военно-морских операций, часто совместно с союзниками и партнерами по НАТО.Ранее в регион отправили эсминец "Рузвельт" с управляемым ракетным оружием. Заявленная цель военного присутствия — "проведение операций по безопасности на море" с союзниками по альянсу.Это будет шестой раз с начала года, когда корабль американского флота заходит в Черное море.

https://ria.ru/20200915/korabli-1577291772.html

Sergej Vox потопить его! 222

Sergej Vox раяль новый везут для вашего зеленского 176

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черное море

сша

неаполь

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, военно-морские силы сша, сша, неаполь, в мире