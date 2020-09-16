https://ria.ru/20200916/solntse-1577306354.html

Начался новый цикл солнечной активности

Эксперты НАСА и американского метеорологического агентства NOAA договорились считать декабрь 2019 года началом нового солнечного цикла. Об этом сообщается на... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T11:20

2020-09-16T11:20

2020-09-16T11:31

риа наука

солнце

физика

космос - риа наука

наса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577303672_0:56:1080:664_1400x0_80_0_0_c3e598ae1ec468056a863f73eedeac3d.jpg

<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Эксперты НАСА и американского метеорологического агентства NOAA договорились считать декабрь 2019 года началом нового солнечного цикла. Об этом <a href="https://www.nasa.gov/press-release/solar-cycle-25-is-here-nasa-noaa-scientists-explain-what-that-means/">сообщается</a> на официальном сайте <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>.Циклы активности Солнца открыл швейцарский астроном Рудольф Вольф в 1843 году. Он установил, что их продолжительность составляет около 11 лет, и отследил историю солнечной цикличности до 1749 года. Этот год астрономы считают началом цикла под условным номером один. Сейчас, по мнению экспертов, начался 25-й цикл.Активность Солнца проявляется в виде большого количества пятен — зон с мощными магнитными полями — рентгеновских вспышек и выбросов плазмы в солнечной короне. Ученые заметили, что в начале каждого нового цикла пятна возникают ближе к полюсам Солнца, и со временем опускаются к экватору.Подобно конвейерной ленте, в течение нескольких лет огромные меридиональные потоки плазмы переносят локальные магнитные поля от экватора к полюсам, создавая глобальное магнитное поле Солнца. На полюсах плазма опускается в недра Солнца, где движется обратно к экватору. Каждый такой оборот занимает около 11 лет. Это — физическая основа солнечного цикла.По данным астрономических наблюдений, с 2018 года солнечная активность начала падать. В феврале 2019 года уровень коротковолнового излучения был уже настолько низким, что его перестали улавливать наземные приборы. Расчеты ученых показали, что минимум пришелся на декабрь 2019 года, и сейчас начался рост. "За последние восемь месяцев активность Солнца постепенно росла, что свидетельствует о том, что мы перешли в 25-й солнечный цикл. Он, по расчетам, обещает быть таким же по силе, как предыдущий, 24-й. Максимальная солнечная активность ожидается в июле 2025 года, пиковый показатель достигнет 115 солнечных пятен", — указывается в заявлении.То есть, по прогнозам экспертов, следующий пик солнечной активности вряд ли превысит максимум 24-го цикла, который и так был заметно ниже предыдущих. Это успокаивает, потому что, несмотря на то, что наша планета защищена от воздействия событий на Солнце магнитным полем, наиболее мощные вспышки вызывают геомагнитные бури. Последние оказывают воздействие на самочувствие людей, могут приводить к сбоям в работе наземных приборов связи и аппаратуры космических аппаратов.Прогнозы космической погоды также имеют решающее значение для реализации космических проектов, например, программы "Артемида" по высадке астронавтов на Луну в 2024 году. Поэтому исследователи НАСА работают над прогнозными моделями, чтобы научиться предсказывать космическую погоду так же, как метеорологи предсказывают погоду на <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земле</a>."Нет плохой погоды, есть плохая подготовка, — приводятся на сайте агентства слова главного научного сотрудника Управления космических исследований и операций НАСА Джейка Бличера (Jake Bleacher). — Космическая погода такая, какая она есть, наша задача — подготовиться".Для своих исследований специалисты из группы прогнозирования НАСА используют ежемесячные отчеты Всемирного центра данных по индексу солнечных пятен и долгосрочным солнечным наблюдениям Королевской обсерватории <a href="http://ria.ru/location_Belgium/" target="_blank" data-auto="true">Бельгии</a> в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a>, которая отслеживает солнечные пятна и определяет их местонахождение. "Мы ведем подробный учет крошечных солнечных пятен, указывающих на начало нового цикла, — говорит директор центра и один из участников группы прогнозирования Фредерик Клетт (Frédéric Clette). — Это миниатюрные предвестники грядущих гигантских солнечных фейерверков. Только отслеживая общую тенденцию в течение многих месяцев, мы можем определить переломный момент между двумя циклами".

https://ria.ru/20200610/1572745404.html

https://ria.ru/20200602/1572332850.html

2

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

солнце, физика, космос - риа наука, наса