https://ria.ru/20200916/sokolov-1577319888.html

Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова

Октябрьский районный суд продлил на три месяца срок содержания под стражей обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова, передает... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T14:24

2020-09-16T14:24

2020-09-16T14:24

анастасия ещенко

олег соколов (доцент спбгу)

убийство девушки доцентом спбгу

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156081/02/1560810230_0:348:2530:1771_1400x0_80_0_0_c7e720628b8e629402c371df34c0f0a4.jpg

<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости.</strong> Октябрьский районный суд продлил на три месяца срок содержания под стражей обвиняемого в убийстве аспирантки <a href="http://ria.ru/person_anastasiya-eschenko/" target="_blank" data-auto="true">Анастасии Ещенко</a> историка <a href="https://ria.ru/person_oleg-sokolov-dotsent-spbgu" target="_blank">Олега Соколова</a>, передает корреспондент РИА Новости."Ранее выбранная мера пресечения не может быть изменена, срок содержания под стражей продлен на три месяца, по 23.12.2020", - объявила судья Юлия Максименко.Сторона государственного обвинения заявила ходатайство о продлении ареста подсудимого, так как считает, что одно из вменяемых преступлений относится к категории особо тяжких. По мнению обвинения, Соколов может скрыться, опасаясь наказания, на свободе он может уничтожить доказательства или воздействовать на свидетелей.Адвокаты Соколова и сам историк оставили разрешение вопроса о продлении срока содержания под стражей на усмотрение суда.Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a> застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром 9 ноября случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки, тот не удержал равновесие и соскользнул в воду. Позже в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела.Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела. По словам историка, они планировали назначить дату свадьбы с Ещенко. На суде по избранию меры пресечения Соколов признался в содеянном. Мотивом преступления он назвал ссору на почве ревности с Ещенко. Но в начале судебного следствия отказался отвечать на вопрос о признании вины.

https://ria.ru/20200812/1575703699.html

https://ria.ru/20200727/1574995095.html

2

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия ещенко, олег соколов (доцент спбгу), убийство девушки доцентом спбгу, санкт-петербург, происшествия