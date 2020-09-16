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https://ria.ru/20200916/soglasheniya-1577347788.html
Киев не выполняет политический блок Минских соглашений, заявил Грызлов
Киев не выполняет политический блок Минских соглашений, в результате только продолжает отталкивать от себя Донбасс, заявил полпред РФ в контактной группе по... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T20:04
2020-09-16T20:04
минские соглашения
ситуация в днр и лнр
обсе
донбасс
верховная рада украины
борис грызлов
оон
киев
украина
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> не выполняет политический блок Минских соглашений, в результате только продолжает отталкивать от себя <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбасс</a>, заявил полпред РФ в контактной группе по Донбассу <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gryzlov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Грызлов</a>.Заседание контактной группы по Донбассу прошло в среду в режиме видеоконференции. Следующая встреча запланирована на 30 сентября."Мы вновь вынуждены рассмотреть ситуацию, возникшую в связи с постановлением <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> о назначении местных выборов. Это постановление грубо нарушило минские и нормандские договоренности, резолюцию Совета Безопасности <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, и нарушение до сих пор не исправлено, несмотря на заявления представителей <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> в контактной группе", - сказал он журналистам."Если украинская власть хочет разрешения кризиса, ее решения должны быть в правовом поле, должны соответствовать Минским соглашениям. А представители <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> – должны этому содействовать. Киев не выполняет политический блок Минских соглашений, в результате только продолжает отталкивать от себя Донбасс", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20200915/donbass-1577290011.html
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донбасс
киев
украина
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минские соглашения, ситуация в днр и лнр, обсе, донбасс, верховная рада украины, борис грызлов, оон, киев, украина, в мире

Киев не выполняет политический блок Минских соглашений, заявил Грызлов

20:04 16.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Киев не выполняет политический блок Минских соглашений, в результате только продолжает отталкивать от себя Донбасс, заявил полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.
Заседание контактной группы по Донбассу прошло в среду в режиме видеоконференции. Следующая встреча запланирована на 30 сентября.
"Мы вновь вынуждены рассмотреть ситуацию, возникшую в связи с постановлением Верховной рады о назначении местных выборов. Это постановление грубо нарушило минские и нормандские договоренности, резолюцию Совета Безопасности ООН, и нарушение до сих пор не исправлено, несмотря на заявления представителей Украины в контактной группе", - сказал он журналистам.
"Если украинская власть хочет разрешения кризиса, ее решения должны быть в правовом поле, должны соответствовать Минским соглашениям. А представители ОБСЕ – должны этому содействовать. Киев не выполняет политический блок Минских соглашений, в результате только продолжает отталкивать от себя Донбасс", - подчеркнул он.
Глава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме 2019 - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 21:20
Глава ДНР назвал циничными высказывания Зеленского о ситуации в Донбассе
3932012
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Минские соглашенияСитуация в ДНР и ЛНРОБСЕДонбассВерховная Рада УкраиныБорис ГрызловООНКиевУкраинаВ мире
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