https://ria.ru/20200916/soglasheniya-1577347788.html

Киев не выполняет политический блок Минских соглашений, заявил Грызлов

Киев не выполняет политический блок Минских соглашений, в результате только продолжает отталкивать от себя Донбасс, заявил полпред РФ в контактной группе по... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T20:04

2020-09-16T20:04

2020-09-16T20:04

минские соглашения

ситуация в днр и лнр

обсе

донбасс

верховная рада украины

борис грызлов

оон

киев

украина

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> не выполняет политический блок Минских соглашений, в результате только продолжает отталкивать от себя <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбасс</a>, заявил полпред РФ в контактной группе по Донбассу <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gryzlov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Грызлов</a>.Заседание контактной группы по Донбассу прошло в среду в режиме видеоконференции. Следующая встреча запланирована на 30 сентября."Мы вновь вынуждены рассмотреть ситуацию, возникшую в связи с постановлением <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> о назначении местных выборов. Это постановление грубо нарушило минские и нормандские договоренности, резолюцию Совета Безопасности <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, и нарушение до сих пор не исправлено, несмотря на заявления представителей <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> в контактной группе", - сказал он журналистам."Если украинская власть хочет разрешения кризиса, ее решения должны быть в правовом поле, должны соответствовать Минским соглашениям. А представители <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> – должны этому содействовать. Киев не выполняет политический блок Минских соглашений, в результате только продолжает отталкивать от себя Донбасс", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20200915/donbass-1577290011.html

2

донбасс

киев

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минские соглашения, ситуация в днр и лнр, обсе, донбасс, верховная рада украины, борис грызлов, оон, киев, украина, в мире