https://ria.ru/20200916/soglashenie-1577360635.html

Эксперт оценил выгоду соглашения Израиля с ОАЭ и Бахрейном для России

Историческое соглашение между Израилем, ОАЭ и Бахрейном открывает новые возможности для экономических проектов не только для этих стран, но и для России,... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T22:52

2020-09-16T22:52

2020-09-16T22:52

россия

бахрейн

оаэ

израиль

в мире

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Историческое соглашение между Израилем, <a href="https://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank">ОАЭ</a> и Бахрейном открывает новые возможности для экономических проектов не только для этих стран, но и для России, считает член Российско-израильской торгово-промышленной палаты Эли Гервиц."Мы привыкли к тому, что Москву и Тель-Авив соединяет прямой мост. Очевидно, таких мостов между ними будет все больше. И них будет своеобразная "остановка" в виде совместных проектов в Дубаи. Насколько мне известно, российские компании хотят участвовать в развитии морской логистики между Эмиратам и Израилем. Я думаю, что в итоге, благодаря ему, российско-израильское сотрудничество станет ещё шире и прочнее", - отметил Гервиц в беседе с РИА Новости.По его словам <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиль</a> и страны Залива сотрудничали и раньше. Однако сейчас эти контакты "из секретных превращаются в открытые. Это, по мнению Гервица, как минимум уменьшает издержки, а как максимум открывает совершенно новые горизонты для экономического сотрудничества, в том числе при участии российского бизнеса.Объединенные Арабские Эмираты и <a href="http://ria.ru/location_Bahrain/" target="_blank" data-auto="true">Бахрейн</a> официально стали третьей и четвертой арабскими странами, признавшими Израиль. При посредничестве Соединенных Штатов были подписаны мирные соглашения, согласно которым страны откроют посольства, обменяются послами, запустят авиасообщение и будут налаживать двусторонние связи в различных областях, от экономики и финансов до совместной борьбы с коронавирусом.

https://ria.ru/20200915/izrail-1577219592.html

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бахрейн

оаэ

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, бахрейн, оаэ, израиль, в мире