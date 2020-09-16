Эксперт оценил выгоду соглашения Израиля с ОАЭ и Бахрейном для России
© REUTERS / Tom BrennerБиньямин Нетаньяху, Абдалла бен Зейд аль-Нахайян и Абдуллатиф Аль Зайани перед подписанием договора в Белом доме США
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Историческое соглашение между Израилем, ОАЭ и Бахрейном открывает новые возможности для экономических проектов не только для этих стран, но и для России, считает член Российско-израильской торгово-промышленной палаты Эли Гервиц.
"Мы привыкли к тому, что Москву и Тель-Авив соединяет прямой мост. Очевидно, таких мостов между ними будет все больше. И них будет своеобразная "остановка" в виде совместных проектов в Дубаи. Насколько мне известно, российские компании хотят участвовать в развитии морской логистики между Эмиратам и Израилем. Я думаю, что в итоге, благодаря ему, российско-израильское сотрудничество станет ещё шире и прочнее", - отметил Гервиц в беседе с РИА Новости.
По его словам Израиль и страны Залива сотрудничали и раньше. Однако сейчас эти контакты "из секретных превращаются в открытые. Это, по мнению Гервица, как минимум уменьшает издержки, а как максимум открывает совершенно новые горизонты для экономического сотрудничества, в том числе при участии российского бизнеса.
Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн официально стали третьей и четвертой арабскими странами, признавшими Израиль. При посредничестве Соединенных Штатов были подписаны мирные соглашения, согласно которым страны откроют посольства, обменяются послами, запустят авиасообщение и будут налаживать двусторонние связи в различных областях, от экономики и финансов до совместной борьбы с коронавирусом.
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