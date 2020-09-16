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https://ria.ru/20200916/soglashenie-1577360635.html
Эксперт оценил выгоду соглашения Израиля с ОАЭ и Бахрейном для России
Историческое соглашение между Израилем, ОАЭ и Бахрейном открывает новые возможности для экономических проектов не только для этих стран, но и для России,... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T22:52
2020-09-16T22:52
россия
бахрейн
оаэ
израиль
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Историческое соглашение между Израилем, <a href="https://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank">ОАЭ</a> и Бахрейном открывает новые возможности для экономических проектов не только для этих стран, но и для России, считает член Российско-израильской торгово-промышленной палаты Эли Гервиц."Мы привыкли к тому, что Москву и Тель-Авив соединяет прямой мост. Очевидно, таких мостов между ними будет все больше. И них будет своеобразная "остановка" в виде совместных проектов в Дубаи. Насколько мне известно, российские компании хотят участвовать в развитии морской логистики между Эмиратам и Израилем. Я думаю, что в итоге, благодаря ему, российско-израильское сотрудничество станет ещё шире и прочнее", - отметил Гервиц в беседе с РИА Новости.По его словам <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиль</a> и страны Залива сотрудничали и раньше. Однако сейчас эти контакты "из секретных превращаются в открытые. Это, по мнению Гервица, как минимум уменьшает издержки, а как максимум открывает совершенно новые горизонты для экономического сотрудничества, в том числе при участии российского бизнеса.Объединенные Арабские Эмираты и <a href="http://ria.ru/location_Bahrain/" target="_blank" data-auto="true">Бахрейн</a> официально стали третьей и четвертой арабскими странами, признавшими Израиль. При посредничестве Соединенных Штатов были подписаны мирные соглашения, согласно которым страны откроют посольства, обменяются послами, запустят авиасообщение и будут налаживать двусторонние связи в различных областях, от экономики и финансов до совместной борьбы с коронавирусом.
https://ria.ru/20200915/izrail-1577219592.html
россия
бахрейн
оаэ
израиль
РИА Новости
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россия, бахрейн, оаэ, израиль, в мире

Эксперт оценил выгоду соглашения Израиля с ОАЭ и Бахрейном для России

22:52 16.09.2020
638
© REUTERS / Tom BrennerБиньямин Нетаньяху, Абдалла бен Зейд аль-Нахайян и Абдуллатиф Аль Зайани перед подписанием договора в Белом доме США
Биньямин Нетаньяху, Абдалла бен Зейд аль-Нахайян и Абдуллатиф Аль Зайани перед подписанием договора в Белом доме США - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© REUTERS / Tom Brenner
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Историческое соглашение между Израилем, ОАЭ и Бахрейном открывает новые возможности для экономических проектов не только для этих стран, но и для России, считает член Российско-израильской торгово-промышленной палаты Эли Гервиц.
"Мы привыкли к тому, что Москву и Тель-Авив соединяет прямой мост. Очевидно, таких мостов между ними будет все больше. И них будет своеобразная "остановка" в виде совместных проектов в Дубаи. Насколько мне известно, российские компании хотят участвовать в развитии морской логистики между Эмиратам и Израилем. Я думаю, что в итоге, благодаря ему, российско-израильское сотрудничество станет ещё шире и прочнее", - отметил Гервиц в беседе с РИА Новости.
По его словам Израиль и страны Залива сотрудничали и раньше. Однако сейчас эти контакты "из секретных превращаются в открытые. Это, по мнению Гервица, как минимум уменьшает издержки, а как максимум открывает совершенно новые горизонты для экономического сотрудничества, в том числе при участии российского бизнеса.
Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн официально стали третьей и четвертой арабскими странами, признавшими Израиль. При посредничестве Соединенных Штатов были подписаны мирные соглашения, согласно которым страны откроют посольства, обменяются послами, запустят авиасообщение и будут налаживать двусторонние связи в различных областях, от экономики и финансов до совместной борьбы с коронавирусом.
Израильская модель Мэй Тагер с израильским флагом и модель Анастасия с флагом ОАЭ - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 20:50
История отношений Израиля с арабскими государствами
34030316
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РоссияБахрейнОАЭИзраильВ мире
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