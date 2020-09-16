https://ria.ru/20200916/snv-1577262990.html

Юрий Назаркин: мир ждет новая гонка вооружений без всяких ограничений

Будет ли продлен СНВ-3, стоит ли ждать новой гонки вооружений и нужно ли подключать к СНВ Китай и другие страны, в интервью руководителю представительства РИА... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T10:00

2020-09-16T10:00

2020-09-16T10:00

юрий назаркин

интервью

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<em>Будет ли продлен <a href="https://ria.ru/event_Dogovor_SNV-3" target="_blank">СНВ-3</a>, стоит ли ждать новой гонки вооружений и нужно ли подключать к СНВ Китай и другие страны, в интервью руководителю представительства РИА Новости в Швейцарии Елизавете Исаковой рассказал глава делегации СССР в переговорах с США по договору СНВ-1 <a href="https://ria.ru/person_yuriy-nazarkin" target="_blank">Юрий Назаркин</a>. </em><strong>— Юрий Константинович, как вы оцениваете нынешнюю ситуацию с обязательствами США в рамках договоров о разоружении, в том числе СНВ-3? К чему может привести такой намеренный последовательный отказ Вашингтона от подобных документов?</strong>— Собственно говоря, единственный договор, который существует между Россией и США в области ядерного разоружения, это СНВ-3. Он, по крайней мере, ограничивает гонку вооружений. Она, в общем-то, конечно, идет, но все это под обоюдным контролем. Так что какой-то ограничитель существует. Если его не будет, а договор истекает 5 февраля следующего года, то никаких ограничений, никаких рамок уже не будет. И уже гонка вооружений в полном объеме, без всяких пределов и контрольных мероприятий будет осуществляться как во время холодной войны, как до заключения договора и было.<strong>— На ваш взгляд, есть ли сейчас шанс на возобновление СНВ-3?</strong>— Россия уже официально заявила о намерении продлить этот договор, но Соединенные Штаты выдвигают условия. Это присоединение Китая, то, что договор должен охватывать все ядерные боеголовки, включая тактическое ядерное вооружение. И <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Трамп</a> также заявил о намерении отредактировать, как он сформулировал, положение о контроле и верификации этого договора. Но это разные вещи. Продление нынешнего договора СНВ-3 — это одно. Сам договор предусматривает одноразовое продление на пять лет. А если признать те условия, которые выдвигают США, то речь может идти уже о новом договоре, подготовка и заключение которого требуют длительных и сложных переговоров. Тем более если говорить о включении в этот договор тактического ядерного оружия. Это вообще качественно новый договор, потому что там другой контроль. Во всех предыдущих договорах по стратегическим вооружениям и в нынешнем СНВ-3 контроль осуществляется за средствами доставки. А тактическое ядерное оружие качественно другое. Средства доставки тактического ядерного оружия все целевые. Они могут быть и с ядерными боезарядами, и без ядерных боезарядов, и требуется совсем другой контроль. А для этого необходимо время. Поэтому необходимо продление нынешнего существующего договора, что дало бы возможность сторонам проводить переговоры о новом документе, который и понизил бы уровни стратегических вооружений, и можно было бы посмотреть, как улучшить контроль.<strong>— При нынешней администрации вообще есть шанс на то, что будет возобновлен договор, или уже таких шансов нет, так как там все "хромые утки" (президент и администрация, которые вскоре покинут пост)?</strong>— Я прямо скажу, что, по-моему, шансы минимальны, я бы даже сказал нулевые на продление договора при администрации Трампа. На Генеральной Ассамблее ООН 22 сентября ожидается выступление Трампа во время общих дебатов на сессии высокого уровня. Я думаю, что, в принципе, это был бы очень хороший повод, возможность, трибуна заявить об этом, если вдруг администрация Трампа все же решит пойти на продление СНВ -3. Но я лично в этом очень сомневаюсь.Конечно, важный фактор – это предвыборная президентская кампания. Обычно в США внешнеполитические факторы мало влияют на выборы президента. Но кто знает, может, Трамп решит сделать какое-то заявление. Но, повторяю, это маловероятно. Так что так и останется договор до 5 февраля следующего года, а там, если новая администрация придет, посмотрим.<strong>— Но если все-таки вернуться к нынешнему договору СНВ-3, насколько в данный момент он отвечает интересам России и вообще выгоден нам?</strong>— Конечно, он выгоден России. И не только России, а всему миру, потому что это все-таки ограничитель гонки ядерных вооружений, он сдерживает ядерную угрозу, которая остается. А когда этого договора не будет, то это опять холодная война, кубинский кризис и другие кризисы, связанные с риском обмена ядерными ударами. Это все опять предстоит пережить человечеству.<strong>— Но стоит ли в этот новый договор, а, скорее всего, это будет новый договор, как вы сказали, добавлять дополнительные позиции по сокращению?</strong>— Так и в этом смысл. Смысл контроля над вооружением заключается в понижении уровня. Чем ниже уровень ядерных вооружений, тем безопаснее. Они и так значительно снизились по сравнению с периодом холодной войны, поэтому главный смысл нового договора прежде всего в понижении таких уровней.Что касается включения Китая, то я вам скажу, что это совершенно нереальные требования. Конечно, было бы хорошо, ведь Китай, США и Россия – это три ядерные державы, но есть еще Франция, Великобритания, Индия, Пакистан, Израиль, Северная Корея, хоть у Пхеньяна еще пока не так много вооружений. Но во Франции, например, ядерного вооружения, по оценкам, больше, чем у Китая, у Израиля, тоже по оценкам, примерно такое же количество, как у Китая. Поэтому вовлечение всех ядерных держав в такие переговоры, конечно, очень важно. Но, повторю, это уже будет абсолютно новый договор. И переговоры, если они начнутся, хотя крайне маловероятно, что они начнутся в ближайшем будущем, будут очень длительным и трудоемким процессом.<strong>— То есть перспектива, на ваш взгляд, пока не очень утешительная на ближайшие годы?</strong>— На мой взгляд, да, очень пессимистическая. Если победит Трамп, то, скорее всего, он продолжит ту же линию.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий назаркин, интервью