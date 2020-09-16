https://ria.ru/20200916/smyagchit-1577322209.html

Адвокат рассказал, как можно смягчить приговор Ефремову

Адвокат Тимур Маршани оценил масштаб работы, которую предстоит выполнить новому защитнику актера Михаила Ефремова на обжаловании обвинительного приговора по... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T14:52

2020-09-16T14:52

2020-09-16T16:11

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. </strong>Адвокат Тимур Маршани оценил масштаб работы, которую предстоит выполнить новому защитнику актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> на обжаловании обвинительного приговора по делу о смертельном ДТП.В беседе с телеканалом "<a href="https://360tv.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">360</a>" юрист заявил, что новому представителю артиста придется очень внимательно изучить материалы дела. Он пояснил, что найденные нарушения позволят оспорить приговор, а позиция суда и рассмотрение апелляции будут зависеть от того, насколько последователен будет защитник в подготовке жалобы. Идеальным же результатом Маршани назвал смягчение приговора и уменьшение срока заключения. Собеседник телеканала также назвал текущий вердикт суда достаточно суровым, однако призвал не осуждать прежнего адвоката Ефремова <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>, так как по сообщениям СМИ нельзя делать выводы о степени его вовлеченности в работу и конкретных шагах.Кроме того, Маршани раскритиковал нового защитника актера Романа Филиппова за отказ от общения с журналистами.На прошлой неделе Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.Резонансное ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Ефремов на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада", за рулем которого был курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>. От полученных травм пострадавший скончался в больнице через несколько часов. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков.В ходе процесса Пашаев тщетно пытался доказать, что артист не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Вскоре после вынесения приговора Минюст предложил "прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева".

https://ria.ru/20200915/pashaev-1577240961.html

https://ria.ru/20200915/dobrovinskiy-1577286435.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия