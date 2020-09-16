Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200916/smyagchit-1577322209.html
Адвокат рассказал, как можно смягчить приговор Ефремову
Адвокат Тимур Маршани оценил масштаб работы, которую предстоит выполнить новому защитнику актера Михаила Ефремова на обжаловании обвинительного приговора по... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T14:52
2020-09-16T16:11
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576990457_0:427:2809:2007_1400x0_80_0_0_1e5c3f3b36e00ae9f8619f93a7fbaf2a.jpg
<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. </strong>Адвокат Тимур Маршани оценил масштаб работы, которую предстоит выполнить новому защитнику актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> на обжаловании обвинительного приговора по делу о смертельном ДТП.В беседе с телеканалом "<a href="https://360tv.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">360</a>" юрист заявил, что новому представителю артиста придется очень внимательно изучить материалы дела. Он пояснил, что найденные нарушения позволят оспорить приговор, а позиция суда и рассмотрение апелляции будут зависеть от того, насколько последователен будет защитник в подготовке жалобы. Идеальным же результатом Маршани назвал смягчение приговора и уменьшение срока заключения. Собеседник телеканала также назвал текущий вердикт суда достаточно суровым, однако призвал не осуждать прежнего адвоката Ефремова <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>, так как по сообщениям СМИ нельзя делать выводы о степени его вовлеченности в работу и конкретных шагах.Кроме того, Маршани раскритиковал нового защитника актера Романа Филиппова за отказ от общения с журналистами.На прошлой неделе Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.Резонансное ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Ефремов на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада", за рулем которого был курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>. От полученных травм пострадавший скончался в больнице через несколько часов. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков.В ходе процесса Пашаев тщетно пытался доказать, что артист не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Вскоре после вынесения приговора Минюст предложил "прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева".
https://ria.ru/20200915/pashaev-1577240961.html
https://ria.ru/20200915/dobrovinskiy-1577286435.html
6
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576990457_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_7f6738fa5a6e84787d83bec35324145c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Адвокат рассказал, как можно смягчить приговор Ефремову

14:52 16.09.2020 (обновлено: 16:11 16.09.2020)
5364
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Адвокат Тимур Маршани оценил масштаб работы, которую предстоит выполнить новому защитнику актера Михаила Ефремова на обжаловании обвинительного приговора по делу о смертельном ДТП.
В беседе с телеканалом "360" юрист заявил, что новому представителю артиста придется очень внимательно изучить материалы дела.
"Исходя из имеющихся документов, которым оценку дал суд, нужно будет подготовить очень грамотную, последовательную, обстоятельную апелляционную жалобу, которая даст возможность найти процессуальные нарушения", — добавил Маршани.
Он пояснил, что найденные нарушения позволят оспорить приговор, а позиция суда и рассмотрение апелляции будут зависеть от того, насколько последователен будет защитник в подготовке жалобы. Идеальным же результатом Маршани назвал смягчение приговора и уменьшение срока заключения.
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный, актер Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 04:39
Пашаев назвал "виновного" в приговоре Ефремову
Собеседник телеканала также назвал текущий вердикт суда достаточно суровым, однако призвал не осуждать прежнего адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, так как по сообщениям СМИ нельзя делать выводы о степени его вовлеченности в работу и конкретных шагах.
Кроме того, Маршани раскритиковал нового защитника актера Романа Филиппова за отказ от общения с журналистами.
"С прессой нужно общаться, только очень дозированно, предоставляя сведения и информацию", — заметил он.
На прошлой неделе Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 19:32
Добровинский прокомментировал смену адвоката Ефремова
Резонансное ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Ефремов на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада", за рулем которого был курьер интернет-магазина Сергей Захаров. От полученных травм пострадавший скончался в больнице через несколько часов. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков.
В ходе процесса Пашаев тщетно пытался доказать, что артист не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Вскоре после вынесения приговора Минюст предложил "прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева".
10210661
Обсудить 6
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Самолет совершает посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая
Россия изменила правила въезда в страну
Экипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный
В Германии объяснили, откуда у Швеции и Франции пробы крови Навального
Молодожены во дворце бракосочетания
Московские загсы рассказали о самых необычных именах детей
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы
Раскрыто содержание предсмертной записки "Тесака"
Вильнюс
Минпромторг предложил ликвидировать торгпредства на Украине и в Литве
Доцент СПбГУ Олег Соколов
Историк Соколов объяснил, почему расстроилась его свадьба с Ещенко
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В московском отделении полиции умер задержанный
Националист Максим Марцинкевич (Тесак) в суде
Графолог прокомментировала предсмертную записку "Тесака"
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Украина назвала "истинные причины" потери Крыма
Президент США Дональд Трамп
На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена о Трампе
Блогер Алексей Навальный во время общения с журналистами
Германия заставит замолчать Алексея Навального
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы
Националист Максим "Тесак" Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
Андерс Брейвик
Норвежский радикал Брейвик, убивший 77 человек, попросил об УДО
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 на площадке в порту Мукран, Германия
В Кремле ответили на слова главы Еврокомиссии о "Северном потоке — 2"
Президент США Дональд Трамп
МИД Сирии ответил на слова Трампа о намерении ликвидировать Асада
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19Морские вертолеты Ка-52К прошли все испытания
03:18Эксперт рассказал о телефонах, которые нельзя прослушать
03:07Названы самые упоминаемые в зарубежных СМИ белорусские политики
03:03Эксперт оценил озвученные Киевом "истинные причины" потери Крыма
02:51Владелец разбитой в ДТП с Ефремовым "Лады" рассказал о смягчении вердикта
02:38В США водитель автомобиля стрелял в офицера службы безопасности суда
02:36В Красноярске возбудили дело после из-за пожара в клинике
02:25Эксперты назвали способы позаботиться о своей безопасности за рубежом
02:19Эксперт объяснил, как смартфон выдает адрес владельца даже без геолокации
02:13Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета на орбиту
02:06Как избавиться от привычки хмуриться
01:42Названа возможная причина пожара в частной клинике в Красноярске
01:29При пожаре в частной клинике в Красноярске погибли четыре человека
01:09Космонавт рассказал, из-за чего мог сорваться полет "Союз-Аполлона"
01:04Ученый оценил версию, что жизнь на Венеру могли занести советские зонды
00:59Трамп раскритиковал возможные условия сделки по TikTok
00:56Трамп не готов подписаться под сделкой Oracle по покупке TikTok
00:43Sony назвала цены на новую PlayStation
00:38Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде
00:33Трамп пообещал начать вакцинацию в октябре
Лента новостейМолния