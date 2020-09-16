https://ria.ru/20200916/sigarety-1577343166.html
Силуанов: сигареты подорожают на 20 рублей при повышении акциза
Министр финансов Антон Силуанов рассказал, на сколько подорожает пачка сигарет при увеличении акциза на 20 процентов. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T19:07
2020-09-16T19:07
2020-09-17T00:05
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Министр финансов <a href="http://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Силуанов</a> рассказал, на сколько подорожает пачка сигарет при увеличении акциза на 20 процентов.Таким образом, средняя стоимость пачки может вырасти примерно на 17 процентов.Ранее сегодня премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank">Михаил Мишустин</a> сообщил о предложении правительства индексировать ставки акцизов на табачную продукцию выше инфляции.Поправки к Налоговому кодексу разработал Минфин. Так, предлагается в 2021 году вместо четырех процентов повысить ставку на 20 процентов.Сегодня акциз на сигареты составляет 1966 рублей за тысячу штук плюс 14,5 процента расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2671 рубля за тысячу штук.
https://ria.ru/20200724/1574833669.html
Олег Кривцов
Я и за то чтобы штрафовать курильщиков за курение в любых местах.
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dimasurkow
Нельзя наживаться на пороках
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88
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), экономика