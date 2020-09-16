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Силуанов: сигареты подорожают на 20 рублей при повышении акциза
Министр финансов Антон Силуанов рассказал, на сколько подорожает пачка сигарет при увеличении акциза на 20 процентов. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T19:07
2020-09-17T00:05
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Министр финансов <a href="http://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Силуанов</a> рассказал, на сколько подорожает пачка сигарет при увеличении акциза на 20 процентов.Таким образом, средняя стоимость пачки может вырасти примерно на 17 процентов.Ранее сегодня премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank">Михаил Мишустин</a> сообщил о предложении правительства индексировать ставки акцизов на табачную продукцию выше инфляции.Поправки к Налоговому кодексу разработал Минфин. Так, предлагается в 2021 году вместо четырех процентов повысить ставку на 20 процентов.Сегодня акциз на сигареты составляет 1966 рублей за тысячу штук плюс 14,5 процента расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2671 рубля за тысячу штук.
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Я и за то чтобы штрафовать курильщиков за курение в любых местах.
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Нельзя наживаться на пороках
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антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Силуанов: сигареты подорожают на 20 рублей при повышении акциза

19:07 16.09.2020 (обновлено: 00:05 17.09.2020)
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© Fotolia / DoraZettПродажа сигарет
Продажа сигарет - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© Fotolia / DoraZett
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Министр финансов Антон Силуанов рассказал, на сколько подорожает пачка сигарет при увеличении акциза на 20 процентов.

""Примерно это будет стоить около 20 рублей к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 рублей", - сказал министр.

Таким образом, средняя стоимость пачки может вырасти примерно на 17 процентов.
Ранее сегодня премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о предложении правительства индексировать ставки акцизов на табачную продукцию выше инфляции.
Поправки к Налоговому кодексу разработал Минфин. Так, предлагается в 2021 году вместо четырех процентов повысить ставку на 20 процентов.
Сегодня акциз на сигареты составляет 1966 рублей за тысячу штук плюс 14,5 процента расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2671 рубля за тысячу штук.
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Антон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
Популярные комментарии
Я и за то чтобы штрафовать курильщиков за курение в любых местах.
16 сентября, 20:22
Олег КривцовОлег Кривцов
491418152
Нельзя наживаться на пороках
16 сентября, 19:14
ddimasurkow
89711020
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