https://ria.ru/20200916/sigarety-1577343166.html

Силуанов: сигареты подорожают на 20 рублей при повышении акциза

Министр финансов Антон Силуанов рассказал, на сколько подорожает пачка сигарет при увеличении акциза на 20 процентов. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T19:07

2020-09-16T19:07

2020-09-17T00:05

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Министр финансов <a href="http://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Силуанов</a> рассказал, на сколько подорожает пачка сигарет при увеличении акциза на 20 процентов.Таким образом, средняя стоимость пачки может вырасти примерно на 17 процентов.Ранее сегодня премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank">Михаил Мишустин</a> сообщил о предложении правительства индексировать ставки акцизов на табачную продукцию выше инфляции.Поправки к Налоговому кодексу разработал Минфин. Так, предлагается в 2021 году вместо четырех процентов повысить ставку на 20 процентов.Сегодня акциз на сигареты составляет 1966 рублей за тысячу штук плюс 14,5 процента расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2671 рубля за тысячу штук.

https://ria.ru/20200724/1574833669.html

Олег Кривцов Я и за то чтобы штрафовать курильщиков за курение в любых местах. 215

dimasurkow Нельзя наживаться на пороках 118

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), экономика