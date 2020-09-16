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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200916/shtraf-1577318935.html
Консервный завод в Серпухове оштрафовали на 550 тысяч рублей
Министерство экологии и природопользования Московской области оштрафовало консервный завод в Серпухове на 550 тысяч рублей за сброс нефтепродуктов и железа в... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T14:13
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новости подмосковья
московская область (подмосковье)
серпухов
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<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости</strong>. <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehkologii_i_prirodopolzovanija_Moskovskojj_oblasti" target="_blank">Министерство экологии и природопользования </a>Московской области оштрафовало консервный завод в Серпухове на 550 тысяч рублей за сброс нефтепродуктов и железа в реку в Московку, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Штраф выписан на предприятие "Логистическая компания А", которая владеет заводом вблизи деревни Родионовка."Инспекторы эконадзора провели административное расследование, в ходе которого выяснилось, что компания, владеющая рыбоконсервным заводом в деревне Родионовка Серпуховского городского округа, сбрасывала в реку Московку сточные воды с повышенным содержанием фосфатов, аммоний-ионов, нефтепродуктов и железа. За это нарушители были оштрафованы на 550 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200914/musor-1577218563.html
московская область (подмосковье)
серпухов
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московская область (подмосковье), серпухов

Консервный завод в Серпухове оштрафовали на 550 тысяч рублей

14:13 16.09.2020 (обновлено: 15:21 16.09.2020)
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© Фото : Портал Правительства Московской областиРека Московка в Серпуховском городском округе
Река Московка в Серпуховском городском округе - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© Фото : Портал Правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Министерство экологии и природопользования Московской области оштрафовало консервный завод в Серпухове на 550 тысяч рублей за сброс нефтепродуктов и железа в реку в Московку, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Штраф выписан на предприятие "Логистическая компания А", которая владеет заводом вблизи деревни Родионовка.
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"Инспекторы эконадзора провели административное расследование, в ходе которого выяснилось, что компания, владеющая рыбоконсервным заводом в деревне Родионовка Серпуховского городского округа, сбрасывала в реку Московку сточные воды с повышенным содержанием фосфатов, аммоний-ионов, нефтепродуктов и железа. За это нарушители были оштрафованы на 550 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Серпухов
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