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https://ria.ru/20200916/shkolnik-1577281360.html
По стопам Ломоносова: как школьнику из глубинки попасть в столичный вуз
Поступить в престижный столичный вуз — мечта многих школьников из регионов. Однако, как отмечают специалисты, зачастую ученикам из небольших городков не хватает РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T08:00
2020-09-16T11:32
общество
навигатор абитуриента
хорошие новости
россия
хорошие новости
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. </strong>Поступить в престижный столичный вуз — мечта многих школьников из регионов. Однако, как отмечают специалисты, зачастую ученикам из небольших городков не хватает должной подготовки, чтобы набрать необходимое число баллов по ЕГЭ. Да и получить нужный высокий уровень знаний порой просто негде. Особенно это касается гуманитарных предметов, в частности истории.Член президиума Ассоциации учителей истории и обществознания Московской области, научный сотрудник лаборатории социально-гуманитарного общего образования ФГБНУ "Институт стратегии развития образования РАО" Илья Лобанов отметил, что для успешного поступления в престижные вузы необходимо искать в регионах новые форматы подготовки к учебе в университете.С тем, что подготовка школьников в регионах по гуманитарным дисциплинам хромает, согласен и профессор кафедры истории и исторического архивоведения Московского государственного института культуры Сергей Алексеев."Подготовка школьников по истории в настоящее время вызывает серьезные вопросы. Недостаток ее очень чувствуется в вузовской практике, даже на гуманитарных специальностях. Особенно остро эта проблема стоит в регионах России, и она нуждается в решении", — сообщил Алексеев.Весь спектр современных форматовОдним из путей решения этой проблемы представители профессионального сообщества считают онлайн-подготовку к ЕГЭ. В частности, для помощи региональным школьникам в этом году запущен проект "ЕГЭКЛАСС". По словам организатора программы Александра Ручкина, от других подобных курсы отличает системность подхода. Обучение начинается с нуля и длится восемь месяцев. На занятиях используется весь спектр современных форматов: вебинары, видеолекции, презентации, промежуточное и итоговое тестирование.Еще одна особенность онлайн-занятий — их финансовая доступность. Программа по цене в несколько раз ниже занятий с репетиром или на курсах подготовки при университетах, а для успешных учеников при переходе с модуля на модуль стоимость снижается.При этом материал подается максимально сжато (лекции не превышают 20 минут). Значительная часть уроков записана заранее, а все лекции снабжены титрами и дополнительными материалами, что позволяет лучше усваивать знания. "Главная проблема детей — у них не хватает времени не только на учебу, но и вообще на жизнь. Поэтому вместо размытых лекций и размышлений ни о чем мы даем сжатый материал в формате видеолекций продолжительностью 15-20 минут, подкрепленных необходимым материалом: презентации, вопросы для самоподготовки и ссылки на дополнительную литературу", — сказал Ручкин. Попасть в вуз мечты — реальностьОрганизатор занятий отмечает, что данные курсы рассчитаны именно на региональную аудиторию. Ведь московский рынок переполнен, прежде всего за счет вузовских программ и многочисленных репетиров. Как раз лучшие столичные преподаватели с успешным опытом подготовки к ЕГЭ и проводят занятия в "ЕГЭКЛАССЕ". "Наши предварительные разговоры с представителями регионов показали, что не везде существует такое разнообразие, как в Москве. За счет того, что программа ведется онлайн, мы рассчитываем, что школьники из регионов получат доступ к преподавателям московских вузов и московским репетиторам, которые имеют успешный опыт подготовки именно в ведущие вузы страны. Для них это уникальная возможность заниматься у себя дома, но готовиться к блестящему будущему, к выбору вуза мечты, если они наберут больше 80 баллов на профильных ЕГЭ", — отметил Александр Ручкин. На курсы планируют набрать порядка тысячи учеников. По предварительным расчетам организаторов, поступить в намеченный вуз после обучения смогут около 80 процентов школьников.В планах у онлайн-курсов расширение линейки предметов для подготовки. Первый на очереди — русский язык. В дальнейшем могут прибавиться и другие гуманитарные предметы.Первый учебный модуль по истории начинается 5 октября и продлится до 10 декабря.
https://ria.ru/20200901/shkola-1576446502.html
https://ria.ru/20200818/1575901770.html
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Новости
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общество, навигатор абитуриента, россия, хорошие новости

По стопам Ломоносова: как школьнику из глубинки попасть в столичный вуз

08:00 16.09.2020 (обновлено: 11:32 16.09.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСтуденческие билеты учеников на традиционном празднике "День первокурсника" в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова
Студенческие билеты учеников на традиционном празднике День первокурсника в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Поступить в престижный столичный вуз — мечта многих школьников из регионов. Однако, как отмечают специалисты, зачастую ученикам из небольших городков не хватает должной подготовки, чтобы набрать необходимое число баллов по ЕГЭ. Да и получить нужный высокий уровень знаний порой просто негде. Особенно это касается гуманитарных предметов, в частности истории.
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Член президиума Ассоциации учителей истории и обществознания Московской области, научный сотрудник лаборатории социально-гуманитарного общего образования ФГБНУ "Институт стратегии развития образования РАО" Илья Лобанов отметил, что для успешного поступления в престижные вузы необходимо искать в регионах новые форматы подготовки к учебе в университете.

"В связи с тем, что ряд учащихся испытывают объективные трудности в подготовке к ЕГЭ по истории и обществознанию, необходимо искать новые форматы, которые будут востребованы в регионах. Среди них, безусловно, важно развитие дистанционных форматов, где с помощью современного интерфейса, отобранного контента учащиеся получают актуальную информацию и способы действий для подготовки к экзаменам", — сказал Лобанов в комментарии РИА Новости.

С тем, что подготовка школьников в регионах по гуманитарным дисциплинам хромает, согласен и профессор кафедры истории и исторического архивоведения Московского государственного института культуры Сергей Алексеев.
"Подготовка школьников по истории в настоящее время вызывает серьезные вопросы. Недостаток ее очень чувствуется в вузовской практике, даже на гуманитарных специальностях. Особенно остро эта проблема стоит в регионах России, и она нуждается в решении", — сообщил Алексеев.

Весь спектр современных форматов

Одним из путей решения этой проблемы представители профессионального сообщества считают онлайн-подготовку к ЕГЭ. В частности, для помощи региональным школьникам в этом году запущен проект "ЕГЭКЛАСС".
По словам организатора программы Александра Ручкина, от других подобных курсы отличает системность подхода. Обучение начинается с нуля и длится восемь месяцев. На занятиях используется весь спектр современных форматов: вебинары, видеолекции, презентации, промежуточное и итоговое тестирование.
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Еще одна особенность онлайн-занятий — их финансовая доступность. Программа по цене в несколько раз ниже занятий с репетиром или на курсах подготовки при университетах, а для успешных учеников при переходе с модуля на модуль стоимость снижается.
При этом материал подается максимально сжато (лекции не превышают 20 минут). Значительная часть уроков записана заранее, а все лекции снабжены титрами и дополнительными материалами, что позволяет лучше усваивать знания.
"Главная проблема детей — у них не хватает времени не только на учебу, но и вообще на жизнь. Поэтому вместо размытых лекций и размышлений ни о чем мы даем сжатый материал в формате видеолекций продолжительностью 15-20 минут, подкрепленных необходимым материалом: презентации, вопросы для самоподготовки и ссылки на дополнительную литературу", — сказал Ручкин.

Попасть в вуз мечты — реальность

Организатор занятий отмечает, что данные курсы рассчитаны именно на региональную аудиторию. Ведь московский рынок переполнен, прежде всего за счет вузовских программ и многочисленных репетиров. Как раз лучшие столичные преподаватели с успешным опытом подготовки к ЕГЭ и проводят занятия в "ЕГЭКЛАССЕ".
"Наши предварительные разговоры с представителями регионов показали, что не везде существует такое разнообразие, как в Москве. За счет того, что программа ведется онлайн, мы рассчитываем, что школьники из регионов получат доступ к преподавателям московских вузов и московским репетиторам, которые имеют успешный опыт подготовки именно в ведущие вузы страны. Для них это уникальная возможность заниматься у себя дома, но готовиться к блестящему будущему, к выбору вуза мечты, если они наберут больше 80 баллов на профильных ЕГЭ", — отметил Александр Ручкин.
На курсы планируют набрать порядка тысячи учеников. По предварительным расчетам организаторов, поступить в намеченный вуз после обучения смогут около 80 процентов школьников.

"Это вполне реально при систематическом выполнении заданий, которые у нас есть. А поскольку контроль за прохождением у нас поставлен достаточно строго, то мы считаем, что сможем отследить прогресс и результаты каждого ученика. Во всяком случае, к концу обучения у ребят будет полное понимание своего уровня знаний, и они смогут поступить туда, куда они для себя наметили", — сказал Ручкин.

В планах у онлайн-курсов расширение линейки предметов для подготовки. Первый на очереди — русский язык. В дальнейшем могут прибавиться и другие гуманитарные предметы.
Первый учебный модуль по истории начинается 5 октября и продлится до 10 декабря.
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