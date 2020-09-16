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Германия предлагала США сделку по "Северному потоку — 2"
Минфин ФРГ в августе предлагал Соединенным Штатам выделить средства на финансирование строительства в стране терминалов приема сжиженного природного газа (СПГ)... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T13:09
2020-09-16T17:44
олаф шольц
стивен мнучин
северный поток — 2
германия
сша
в мире
экономика
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<strong>БЕРЛИН, 16 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">Минфин ФРГ</a> в августе предлагал <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Соединенным Штатам</a> выделить средства на финансирование строительства в стране терминалов приема сжиженного природного газа (СПГ) в обмен на окончание сооружения газопровода "<a href="https://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2" target="_blank">Северный поток — 2</a>", пишет немецкая газета <a href="https://www.zeit.de/index" target="_blank" rel="nofollow noopener">Die Zeit</a>.По данным издания, министр финансов Германии <a href="http://ria.ru/person_Olaf_SHolc/" target="_blank" data-auto="true">Олаф Шольц</a> первоначально направил это предложение американскому коллеге <a href="http://ria.ru/person_Stiven_Mnuchin/" target="_blank" data-auto="true">Стивену Мнучину</a> устно, а после этого, 7 августа, в письменном виде.Как сообщает газета, терминалы приема СПГ предполагалось выстроить в Брунсбюттеле и Вильгельмсхафене, и министерство выдвигало предложение выделить на эти цели сумму до одного миллиарда евро."Со своей стороны США позволят беспрепятственно завершить строительство и ввести в эксплуатацию "Северный поток — 2". Существующие правовые возможности для санкций полностью не реализуются", — цитирует Zeit предложение из послания.Проект "Северный поток — 2" предусматривает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии мощностью 55 миллиардов кубических метров в год. Его реализует Nord Stream 2 AG, единственным акционером которого является "Газпром". Компании Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall,, европейские партнеры проекта, в общей сложности финансируют проект на 50% — каждый на сумму до 950 миллионов евро.Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, которые продвигают для Евросоюза собственный СПГ. В декабре в рамках военного бюджета Вашингтон ввел санкции в отношении СП-2, потребовав от компаний, вовлеченных в проект, незамедлительно остановить прокладку трубопровода. Швейцарская Allseas практически сразу объявила о приостановке работ. В настоящее время в США обсуждают расширение санкционных мер в отношении проекта.
https://ria.ru/20200915/avstriya-1577279585.html
Пусть строят Россия обеспечит Европу и сжиженным газом тоже.
102
Для США миллиард-копейки. Да и не смогут танкеры обеспечить ЕС газом.
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германия
сша
РИА Новости
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олаф шольц, стивен мнучин, северный поток — 2, германия, сша, в мире, экономика

Германия предлагала США сделку по "Северному потоку — 2"

13:09 16.09.2020 (обновлено: 17:44 16.09.2020)
34801
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Судно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
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БЕРЛИН, 16 сен — РИА Новости. Минфин ФРГ в августе предлагал Соединенным Штатам выделить средства на финансирование строительства в стране терминалов приема сжиженного природного газа (СПГ) в обмен на окончание сооружения газопровода "Северный поток — 2", пишет немецкая газета Die Zeit.
По данным издания, министр финансов Германии Олаф Шольц первоначально направил это предложение американскому коллеге Стивену Мнучину устно, а после этого, 7 августа, в письменном виде.
Как сообщает газета, терминалы приема СПГ предполагалось выстроить в Брунсбюттеле и Вильгельмсхафене, и министерство выдвигало предложение выделить на эти цели сумму до одного миллиарда евро.
"Со своей стороны США позволят беспрепятственно завершить строительство и ввести в эксплуатацию "Северный поток — 2". Существующие правовые возможности для санкций полностью не реализуются", — цитирует Zeit предложение из послания.
Проект "Северный поток — 2" предусматривает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии мощностью 55 миллиардов кубических метров в год. Его реализует Nord Stream 2 AG, единственным акционером которого является "Газпром". Компании Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall,, европейские партнеры проекта, в общей сложности финансируют проект на 50% — каждый на сумму до 950 миллионов евро.
Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, которые продвигают для Евросоюза собственный СПГ. В декабре в рамках военного бюджета Вашингтон ввел санкции в отношении СП-2, потребовав от компаний, вовлеченных в проект, незамедлительно остановить прокладку трубопровода. Швейцарская Allseas практически сразу объявила о приостановке работ. В настоящее время в США обсуждают расширение санкционных мер в отношении проекта.
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Олаф ШольцСтивен МнучинСеверный поток — 2ГерманияСШАВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Пусть строят Россия обеспечит Европу и сжиженным газом тоже.
16 сентября, 13:36
Мила ЮрьеваМила Юрьева
8081002
Для США миллиард-копейки. Да и не смогут танкеры обеспечить ЕС газом.
16 сентября, 13:17
ИЗИнга Зайцева
5201004
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