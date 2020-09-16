https://ria.ru/20200916/sdelka-1577312845.html

Германия предлагала США сделку по "Северному потоку — 2"

Минфин ФРГ в августе предлагал Соединенным Штатам выделить средства на финансирование строительства в стране терминалов приема сжиженного природного газа (СПГ)... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T13:09

2020-09-16T13:09

2020-09-16T17:44

олаф шольц

стивен мнучин

северный поток — 2

германия

сша

в мире

экономика

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<strong>БЕРЛИН, 16 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">Минфин ФРГ</a> в августе предлагал <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Соединенным Штатам</a> выделить средства на финансирование строительства в стране терминалов приема сжиженного природного газа (СПГ) в обмен на окончание сооружения газопровода "<a href="https://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2" target="_blank">Северный поток — 2</a>", пишет немецкая газета <a href="https://www.zeit.de/index" target="_blank" rel="nofollow noopener">Die Zeit</a>.По данным издания, министр финансов Германии <a href="http://ria.ru/person_Olaf_SHolc/" target="_blank" data-auto="true">Олаф Шольц</a> первоначально направил это предложение американскому коллеге <a href="http://ria.ru/person_Stiven_Mnuchin/" target="_blank" data-auto="true">Стивену Мнучину</a> устно, а после этого, 7 августа, в письменном виде.Как сообщает газета, терминалы приема СПГ предполагалось выстроить в Брунсбюттеле и Вильгельмсхафене, и министерство выдвигало предложение выделить на эти цели сумму до одного миллиарда евро."Со своей стороны США позволят беспрепятственно завершить строительство и ввести в эксплуатацию "Северный поток — 2". Существующие правовые возможности для санкций полностью не реализуются", — цитирует Zeit предложение из послания.Проект "Северный поток — 2" предусматривает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии мощностью 55 миллиардов кубических метров в год. Его реализует Nord Stream 2 AG, единственным акционером которого является "Газпром". Компании Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall,, европейские партнеры проекта, в общей сложности финансируют проект на 50% — каждый на сумму до 950 миллионов евро.Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, которые продвигают для Евросоюза собственный СПГ. В декабре в рамках военного бюджета Вашингтон ввел санкции в отношении СП-2, потребовав от компаний, вовлеченных в проект, незамедлительно остановить прокладку трубопровода. Швейцарская Allseas практически сразу объявила о приостановке работ. В настоящее время в США обсуждают расширение санкционных мер в отношении проекта.

https://ria.ru/20200915/avstriya-1577279585.html

Мила Юрьева Пусть строят Россия обеспечит Европу и сжиженным газом тоже. 102

Инга Зайцева Для США миллиард-копейки. Да и не смогут танкеры обеспечить ЕС газом. 82

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германия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олаф шольц, стивен мнучин, северный поток — 2, германия, сша, в мире, экономика