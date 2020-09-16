https://ria.ru/20200916/sanktsii-1577328974.html

В список санкций Евросоюза по Белоруссии хотят внести россиян

Депутаты Европейского парламента хотят предложить внести в разрабатываемый ЕС санкционный список по Белоруссии граждан России, "непосредственно вовлеченных в... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T16:07

2020-09-16T16:07

2020-09-16T21:12

европарламент

александр лукашенко

брюссель

белоруссия

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 16 сен - РИА Новости.</strong> Депутаты <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_parlament/" target="_blank" data-auto="true">Европейского парламента</a> хотят предложить внести в разрабатываемый ЕС санкционный список по <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> граждан России, "непосредственно вовлеченных в поддержку белорусского режима", говорится в предложениях по тексту резолюции ЕП.Голосование по резолюции по ситуации в Белоруссии намечено на четверг."Европарламент призывает верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности и Совет изучить возможность включения российских граждан, которые непосредственно участвуют в поддержке режима (Александра) Лукашенко в Белоруссии", - говорится в документе, опубликованном на сайте ЕП.Депутаты в проекте резолюции отвергают итоги выборов 9 августа, заявляют о поддержке мирной передачи власти в Белоруссии по итогам нацдиалога, приветствуют Координационный совет оппозиции "как временное представительство народа Белоруссии", требуют освободить всех задержанных в связи с последними событиями в стране."Европарламент повторяет призывы белорусского народа к скорейшей организации новых, свободных и справедливых выборов под международным контролем и в соответствии с международными стандартами", - указывается в предварительном проекте резолюции.Кроме того, депутаты предлагают выразить поддержку индивидуальным санкциям ЕС по Белоруссии, в том числе в отношении Лукашенко, призвать страны ЕС незамедлительно принять меры против причастных к фальсификации выборов и насилию в Белоруссии. В предложениях также содержится призыв увеличить финподдержку гражданского общества Белоруссии и заморозить все переводы средств властям и финансируемым белорусским государством проектам."Парламент призывает ЕС организовать конференцию доноров для демократической Белоруссии, которая соберет международные институты, представителей G7, страны-члены и институты ЕС", - указывается в проекте.Депутаты также хотят зафиксировать в резолюции призыв к странам ЕС упростить и ускорить выдачу виз для уезжающих по политическим причинам из Белоруссии.Объединенное предложение по проекту резолюции по Белоруссии было разработано представителями пяти ведущих европейских партий. Депутаты Европейского парламента в ходе сентябрьской пленарной сессии обсуждают, в числе прочих вопросов, ситуацию в Белоруссии. В среду депутаты проголосуют по последнему предложению с внесенными поправками.В настоящее время ЕС согласовывает список белорусских высокопоставленных лиц, которые, по мнению Брюсселя, причастны к фальсификации выборов и к насилию над демонстрантами. Ожидается, что список будет обнародован в ближайшие дни.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://radiosputnik.ria.ru/20200910/belorussiya-1577021154.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200916/lukashenko-1577327149.html

Александр Невский Чего там мелочиться? Включать всех граждан России поимённо в санкции, за исключением всяких "Яблок" червивых и навальнят, ну их то имена они знают по ведомостям выплат грантов. А остальных всех можно в одну кучу. 19

10

брюссель

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европарламент, александр лукашенко, брюссель, белоруссия, в мире