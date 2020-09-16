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https://ria.ru/20200916/sanktsii-1577328974.html
В список санкций Евросоюза по Белоруссии хотят внести россиян
Депутаты Европейского парламента хотят предложить внести в разрабатываемый ЕС санкционный список по Белоруссии граждан России, "непосредственно вовлеченных в... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T16:07
2020-09-16T21:12
европарламент
александр лукашенко
брюссель
белоруссия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 16 сен - РИА Новости.</strong> Депутаты <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_parlament/" target="_blank" data-auto="true">Европейского парламента</a> хотят предложить внести в разрабатываемый ЕС санкционный список по <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> граждан России, "непосредственно вовлеченных в поддержку белорусского режима", говорится в предложениях по тексту резолюции ЕП.Голосование по резолюции по ситуации в Белоруссии намечено на четверг."Европарламент призывает верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности и Совет изучить возможность включения российских граждан, которые непосредственно участвуют в поддержке режима (Александра) Лукашенко в Белоруссии", - говорится в документе, опубликованном на сайте ЕП.Депутаты в проекте резолюции отвергают итоги выборов 9 августа, заявляют о поддержке мирной передачи власти в Белоруссии по итогам нацдиалога, приветствуют Координационный совет оппозиции "как временное представительство народа Белоруссии", требуют освободить всех задержанных в связи с последними событиями в стране."Европарламент повторяет призывы белорусского народа к скорейшей организации новых, свободных и справедливых выборов под международным контролем и в соответствии с международными стандартами", - указывается в предварительном проекте резолюции.Кроме того, депутаты предлагают выразить поддержку индивидуальным санкциям ЕС по Белоруссии, в том числе в отношении Лукашенко, призвать страны ЕС незамедлительно принять меры против причастных к фальсификации выборов и насилию в Белоруссии. В предложениях также содержится призыв увеличить финподдержку гражданского общества Белоруссии и заморозить все переводы средств властям и финансируемым белорусским государством проектам."Парламент призывает ЕС организовать конференцию доноров для демократической Белоруссии, которая соберет международные институты, представителей G7, страны-члены и институты ЕС", - указывается в проекте.Депутаты также хотят зафиксировать в резолюции призыв к странам ЕС упростить и ускорить выдачу виз для уезжающих по политическим причинам из Белоруссии.Объединенное предложение по проекту резолюции по Белоруссии было разработано представителями пяти ведущих европейских партий. Депутаты Европейского парламента в ходе сентябрьской пленарной сессии обсуждают, в числе прочих вопросов, ситуацию в Белоруссии. В среду депутаты проголосуют по последнему предложению с внесенными поправками.В настоящее время ЕС согласовывает список белорусских высокопоставленных лиц, которые, по мнению Брюсселя, причастны к фальсификации выборов и к насилию над демонстрантами. Ожидается, что список будет обнародован в ближайшие дни.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://radiosputnik.ria.ru/20200910/belorussiya-1577021154.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200916/lukashenko-1577327149.html
Чего там мелочиться? Включать всех граждан России поимённо в санкции, за исключением всяких "Яблок" червивых и навальнят, ну их то имена они знают по ведомостям выплат грантов. А остальных всех можно в одну кучу.
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брюссель
белоруссия
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европарламент, александр лукашенко, брюссель, белоруссия, в мире

В список санкций Евросоюза по Белоруссии хотят внести россиян

16:07 16.09.2020 (обновлено: 21:12 16.09.2020)
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© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Депутаты Европейского парламента хотят предложить внести в разрабатываемый ЕС санкционный список по Белоруссии граждан России, "непосредственно вовлеченных в поддержку белорусского режима", говорится в предложениях по тексту резолюции ЕП.
Голосование по резолюции по ситуации в Белоруссии намечено на четверг.
"Европарламент призывает верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности и Совет изучить возможность включения российских граждан, которые непосредственно участвуют в поддержке режима (Александра) Лукашенко в Белоруссии", - говорится в документе, опубликованном на сайте ЕП.
Депутаты в проекте резолюции отвергают итоги выборов 9 августа, заявляют о поддержке мирной передачи власти в Белоруссии по итогам нацдиалога, приветствуют Координационный совет оппозиции "как временное представительство народа Белоруссии", требуют освободить всех задержанных в связи с последними событиями в стране.
"Европарламент повторяет призывы белорусского народа к скорейшей организации новых, свободных и справедливых выборов под международным контролем и в соответствии с международными стандартами", - указывается в предварительном проекте резолюции.
Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе. - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 10:39Сказано в эфире
"Идет игра". Почему в ЕС заблокированы санкции против БелоруссииBloomberg сообщил о блокировке санкций Евросоюза против Белоруссии. В эфире радио Sputnik свой взгляд на ситуацию высказал генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.
Кроме того, депутаты предлагают выразить поддержку индивидуальным санкциям ЕС по Белоруссии, в том числе в отношении Лукашенко, призвать страны ЕС незамедлительно принять меры против причастных к фальсификации выборов и насилию в Белоруссии. В предложениях также содержится призыв увеличить финподдержку гражданского общества Белоруссии и заморозить все переводы средств властям и финансируемым белорусским государством проектам.
"Парламент призывает ЕС организовать конференцию доноров для демократической Белоруссии, которая соберет международные институты, представителей G7, страны-члены и институты ЕС", - указывается в проекте.
Депутаты также хотят зафиксировать в резолюции призыв к странам ЕС упростить и ускорить выдачу виз для уезжающих по политическим причинам из Белоруссии.
Объединенное предложение по проекту резолюции по Белоруссии было разработано представителями пяти ведущих европейских партий. Депутаты Европейского парламента в ходе сентябрьской пленарной сессии обсуждают, в числе прочих вопросов, ситуацию в Белоруссии. В среду депутаты проголосуют по последнему предложению с внесенными поправками.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 15:50
Разобрали по ролям. Лукашенко: Запад годами готовил события в Белоруссии
В настоящее время ЕС согласовывает список белорусских высокопоставленных лиц, которые, по мнению Брюсселя, причастны к фальсификации выборов и к насилию над демонстрантами. Ожидается, что список будет обнародован в ближайшие дни.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
844001227
Обсудить 10
ЕвропарламентАлександр ЛукашенкоБрюссельБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Чего там мелочиться? Включать всех граждан России поимённо в санкции, за исключением всяких "Яблок" червивых и навальнят, ну их то имена они знают по ведомостям выплат грантов. А остальных всех можно в одну кучу.
16 сентября, 16:14
Александр НевскийАлександр Невский
1630000
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