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Венесуэльские военные сбили перевозивший наркотики самолет из США
Венесуэльские военные сбили американский самолет с наркотиками, сообщил глава МВД Боливарианской Республики Нестор Ревероль. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T04:51
2020-09-16T10:16
венесуэла
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Венесуэльские военные сбили американский самолет с наркотиками, сообщил глава МВД Боливарианской Республики Нестор Ревероль.Ревероль также опубликовал в <a href="https://twitter.com/nestorlreverol" target="_blank">Twitter</a> фотографии сбитого лайнера.Венесуэльские военные часто сбивают неопознанные самолеты, которые использует наркомафия. Последний такой случай, когда также был нейтрализован самолет с американским бортовым номером, произошел в июле этого года.В 2013 году президент Венесуэлы <u><a href="http://ria.ru/person_Nikolas_Maduro/">Николас Мадуро</a></u> разрешил сбивать любой самолет наркомафии в воздушном пространстве страны. Инициатором законопроекта был предшественник Мадуро Уго Чавес.
https://ria.ru/20200212/1564584820.html
Давно пора. Американцы снимают фильмы, воспевающие свою государственную наркомафию под управлением ЦРУ. Но яд наркотиков - это жизни людей, целую страну как когда-то Китай на опиуме, сейчас уже держать не получится. Вот такая "наркоманская демократия" из США...
414
Режим США использует поставки наркотиков для нанесения ущерба, не только для получения прибыли. Чем беднее и проблемнее страна - тем выше уровень потребления наркотиков. Ведь для чего в тех же США легализуют легкие наркотики - чтобы успокоить "лишних людей" на пособии, у которых полная безнадега, ни образования, ни медицины - но обо всём этом можно забыть. Курить и слушать музычку... Какие протесты против вашингтонского режима? Нет не слышал
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венесуэла
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
венесуэла, в мире

Венесуэльские военные сбили перевозивший наркотики самолет из США

04:51 16.09.2020 (обновлено: 10:16 16.09.2020)
191094
© Фото : @NestorLReverolСбитый американский самолет в Венесуэле
Сбитый американский самолет в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© Фото : @NestorLReverol
Сбитый американский самолет в Венесуэле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Венесуэльские военные сбили американский самолет с наркотиками, сообщил глава МВД Боливарианской Республики Нестор Ревероль.

"Нейтрализован самолет, перевозивший наркотики, с американским регистрационным номером, который незаконно пересек воздушное пространство страны в штате Сулия", — сказал он.

Ревероль также опубликовал в Twitter фотографии сбитого лайнера.
Венесуэльские военные часто сбивают неопознанные самолеты, которые использует наркомафия. Последний такой случай, когда также был нейтрализован самолет с американским бортовым номером, произошел в июле этого года.
В 2013 году президент Венесуэлы Николас Мадуро разрешил сбивать любой самолет наркомафии в воздушном пространстве страны. Инициатором законопроекта был предшественник Мадуро Уго Чавес.
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ВенесуэлаВ мире
Популярные комментарии
Давно пора. Американцы снимают фильмы, воспевающие свою государственную наркомафию под управлением ЦРУ. Но яд наркотиков - это жизни людей, целую страну как когда-то Китай на опиуме, сейчас уже держать не получится. Вот такая "наркоманская демократия" из США...
16 сентября, 05:28
ИЯИбрагим Яблоков
39661209
Режим США использует поставки наркотиков для нанесения ущерба, не только для получения прибыли. Чем беднее и проблемнее страна - тем выше уровень потребления наркотиков. Ведь для чего в тех же США легализуют легкие наркотики - чтобы успокоить "лишних людей" на пособии, у которых полная безнадега, ни образования, ни медицины - но обо всём этом можно забыть. Курить и слушать музычку... Какие протесты против вашингтонского режима? Нет не слышал
16 сентября, 05:33
ИЯИбрагим Яблоков
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