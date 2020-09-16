https://ria.ru/20200916/samolet-1577294512.html

Венесуэльские военные сбили перевозивший наркотики самолет из США

Венесуэльские военные сбили американский самолет с наркотиками, сообщил глава МВД Боливарианской Республики Нестор Ревероль. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T04:51

2020-09-16T04:51

2020-09-16T10:16

венесуэла

в мире

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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Венесуэльские военные сбили американский самолет с наркотиками, сообщил глава МВД Боливарианской Республики Нестор Ревероль.Ревероль также опубликовал в <a href="https://twitter.com/nestorlreverol" target="_blank">Twitter</a> фотографии сбитого лайнера.Венесуэльские военные часто сбивают неопознанные самолеты, которые использует наркомафия. Последний такой случай, когда также был нейтрализован самолет с американским бортовым номером, произошел в июле этого года.В 2013 году президент Венесуэлы <u><a href="http://ria.ru/person_Nikolas_Maduro/">Николас Мадуро</a></u> разрешил сбивать любой самолет наркомафии в воздушном пространстве страны. Инициатором законопроекта был предшественник Мадуро Уго Чавес.

https://ria.ru/20200212/1564584820.html

Ибрагим Яблоков Давно пора. Американцы снимают фильмы, воспевающие свою государственную наркомафию под управлением ЦРУ. Но яд наркотиков - это жизни людей, целую страну как когда-то Китай на опиуме, сейчас уже держать не получится. Вот такая "наркоманская демократия" из США... 414

Ибрагим Яблоков Режим США использует поставки наркотиков для нанесения ущерба, не только для получения прибыли. Чем беднее и проблемнее страна - тем выше уровень потребления наркотиков. Ведь для чего в тех же США легализуют легкие наркотики - чтобы успокоить "лишних людей" на пособии, у которых полная безнадега, ни образования, ни медицины - но обо всём этом можно забыть. Курить и слушать музычку... Какие протесты против вашингтонского режима? Нет не слышал 374

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венесуэла

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

венесуэла, в мире