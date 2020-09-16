https://ria.ru/20200916/samolet-1577294512.html
Венесуэльские военные сбили перевозивший наркотики самолет из США
Венесуэльские военные сбили американский самолет с наркотиками, сообщил глава МВД Боливарианской Республики Нестор Ревероль. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T04:51
2020-09-16T04:51
2020-09-16T10:16
венесуэла
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Венесуэльские военные сбили американский самолет с наркотиками, сообщил глава МВД Боливарианской Республики Нестор Ревероль.Ревероль также опубликовал в <a href="https://twitter.com/nestorlreverol" target="_blank">Twitter</a> фотографии сбитого лайнера.Венесуэльские военные часто сбивают неопознанные самолеты, которые использует наркомафия. Последний такой случай, когда также был нейтрализован самолет с американским бортовым номером, произошел в июле этого года.В 2013 году президент Венесуэлы <u><a href="http://ria.ru/person_Nikolas_Maduro/">Николас Мадуро</a></u> разрешил сбивать любой самолет наркомафии в воздушном пространстве страны. Инициатором законопроекта был предшественник Мадуро Уго Чавес.
https://ria.ru/20200212/1564584820.html
Ибрагим Яблоков
Давно пора. Американцы снимают фильмы, воспевающие свою государственную наркомафию под управлением ЦРУ. Но яд наркотиков - это жизни людей, целую страну как когда-то Китай на опиуме, сейчас уже держать не получится. Вот такая "наркоманская демократия" из США...
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Ибрагим Яблоков
Режим США использует поставки наркотиков для нанесения ущерба, не только для получения прибыли. Чем беднее и проблемнее страна - тем выше уровень потребления наркотиков. Ведь для чего в тех же США легализуют легкие наркотики - чтобы успокоить "лишних людей" на пособии, у которых полная безнадега, ни образования, ни медицины - но обо всём этом можно забыть. Курить и слушать музычку... Какие протесты против вашингтонского режима? Нет не слышал
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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венесуэла, в мире