https://ria.ru/20200916/sammit-1577337268.html

Говорить о перспективах "нормандского" саммита рано, заявил Песков

Пока преждевременно говорить о перспективах встречи нормандской четверки, у президентов есть намерения продолжать этот процесс, но сначала нужно реализовать... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T17:35

2020-09-16T17:35

2020-09-16T17:35

"нормандский" саммит в париже

ситуация в днр и лнр

"нормандская четверка"

дмитрий песков

париж

в мире

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Пока преждевременно говорить о перспективах встречи нормандской четверки, у президентов есть намерения продолжать этот процесс, но сначала нужно реализовать достигнутые в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a> договорённости - в этом плане есть подвижки, но отчитываться пока рано, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Пока преждевременно говорить. У всех глав государств есть намерения продолжать этот процесс", - заявил Песков в ответ на вопрос о том, каковы перспективы встречи лидеров нормандского формата.На просьбу уточнить, может ли саммит состояться до конца года, представитель Кремля отметил: "трудно сказать"."Есть какие-то позитивные подвижки,.. но если почитать парижский документ, то мы с вами увидим, что пока ещё рано отчитываться перед главами государств", - пояснил пресс-секретарь президента РФ.

https://ria.ru/20200915/ukraina-1577292197.html

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париж

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"нормандский" саммит в париже, ситуация в днр и лнр, "нормандская четверка", дмитрий песков, париж, в мире