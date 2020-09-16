Говорить о перспективах "нормандского" саммита рано, заявил Песков
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пока преждевременно говорить о перспективах встречи нормандской четверки, у президентов есть намерения продолжать этот процесс, но сначала нужно реализовать достигнутые в Париже договорённости - в этом плане есть подвижки, но отчитываться пока рано, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока преждевременно говорить. У всех глав государств есть намерения продолжать этот процесс", - заявил Песков в ответ на вопрос о том, каковы перспективы встречи лидеров нормандского формата.
"Как неоднократно говорил президент, должна быть проделана домашняя работа и должны быть реализованы те договорённости, которые достигнуты в Париже. Пока констатировать, что здесь мы продвинулись, мы не можем. Да, желание продолжать работу есть, но нужно выполнить предыдущие договорённости", - подчеркнул он.
На просьбу уточнить, может ли саммит состояться до конца года, представитель Кремля отметил: "трудно сказать".
"Есть какие-то позитивные подвижки,.. но если почитать парижский документ, то мы с вами увидим, что пока ещё рано отчитываться перед главами государств", - пояснил пресс-секретарь президента РФ.
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