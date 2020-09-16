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Говорить о перспективах "нормандского" саммита рано, заявил Песков
Пока преждевременно говорить о перспективах встречи нормандской четверки, у президентов есть намерения продолжать этот процесс, но сначала нужно реализовать... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T17:35
2020-09-16T17:35
"нормандский" саммит в париже
ситуация в днр и лнр
"нормандская четверка"
дмитрий песков
париж
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Пока преждевременно говорить о перспективах встречи нормандской четверки, у президентов есть намерения продолжать этот процесс, но сначала нужно реализовать достигнутые в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a> договорённости - в этом плане есть подвижки, но отчитываться пока рано, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Пока преждевременно говорить. У всех глав государств есть намерения продолжать этот процесс", - заявил Песков в ответ на вопрос о том, каковы перспективы встречи лидеров нормандского формата.На просьбу уточнить, может ли саммит состояться до конца года, представитель Кремля отметил: "трудно сказать"."Есть какие-то позитивные подвижки,.. но если почитать парижский документ, то мы с вами увидим, что пока ещё рано отчитываться перед главами государств", - пояснил пресс-секретарь президента РФ.
https://ria.ru/20200915/ukraina-1577292197.html
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"нормандский" саммит в париже, ситуация в днр и лнр, "нормандская четверка", дмитрий песков, париж, в мире

Говорить о перспективах "нормандского" саммита рано, заявил Песков

17:35 16.09.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пока преждевременно говорить о перспективах встречи нормандской четверки, у президентов есть намерения продолжать этот процесс, но сначала нужно реализовать достигнутые в Париже договорённости - в этом плане есть подвижки, но отчитываться пока рано, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока преждевременно говорить. У всех глав государств есть намерения продолжать этот процесс", - заявил Песков в ответ на вопрос о том, каковы перспективы встречи лидеров нормандского формата.
"Как неоднократно говорил президент, должна быть проделана домашняя работа и должны быть реализованы те договорённости, которые достигнуты в Париже. Пока констатировать, что здесь мы продвинулись, мы не можем. Да, желание продолжать работу есть, но нужно выполнить предыдущие договорённости", - подчеркнул он.
На просьбу уточнить, может ли саммит состояться до конца года, представитель Кремля отметил: "трудно сказать".
"Есть какие-то позитивные подвижки,.. но если почитать парижский документ, то мы с вами увидим, что пока ещё рано отчитываться перед главами государств", - пояснил пресс-секретарь президента РФ.
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
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"Нормандский" саммит в ПарижеСитуация в ДНР и ЛНР"Нормандская четверка"Дмитрий ПесковПарижВ мире
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