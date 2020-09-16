https://ria.ru/20200916/rudova-1577333558.html
"Жарко": звезда "Универа" устроила фотосессию в бикини
Российская актриса театра и кино Наталья Рудова поделилась откровенными снимками с поклонниками в Instagram. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T16:49
2020-09-16T16:49
2020-09-16T16:49
наталья рудова
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. </strong>Российская актриса театра и кино <a href="https://ria.ru/person_natalya-rudova" target="_blank">Наталья Рудова</a> поделилась откровенными снимками с поклонниками в Instagram.Звезда, отдыхающая на морском курорте, выложила фотографию, на которой она стоит у стены в купальнике розового цвета. Девушка отказалась от макияжа и сделала акцента на естественности. "Жарко", — написала она. Поклонники звезды по достоинству оценили снимки Рудовой."Куколка Барби", — прокомментировала __jeanna___."Наталья, не могу пройти мимо и не сделать комплимент, как блондинка блондинке! Вы великолепны!" — восхитилась inna.troitskaya."Очень красивая фигура", — похвалил sergeibakhtin76."А папа говорил, что идеальных женщин не существует, похоже врал", — пошутил petrosyan_life.
https://ria.ru/20200915/lolita-1577270533.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья рудова, шоу-бизнес
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.
Российская актриса театра и кино Наталья Рудова
поделилась откровенными снимками с поклонниками в Instagram.
Звезда, отдыхающая на морском курорте, выложила фотографию, на которой она стоит у стены в купальнике розового цвета. Девушка отказалась от макияжа и сделала акцента на естественности. "Жарко", — написала она.
Поклонники звезды по достоинству оценили снимки Рудовой.
"Куколка Барби", — прокомментировала __jeanna___.
"Наталья, не могу пройти мимо и не сделать комплимент, как блондинка блондинке! Вы великолепны!" — восхитилась inna.troitskaya.
"Очень красивая фигура", — похвалил sergeibakhtin76.
"А папа говорил, что идеальных женщин не существует, похоже врал", — пошутил