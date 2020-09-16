https://ria.ru/20200916/rudova-1577333558.html

"Жарко": звезда "Универа" устроила фотосессию в бикини

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова поделилась откровенными снимками с поклонниками в Instagram. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T16:49

2020-09-16T16:49

2020-09-16T16:49

наталья рудова

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/149757/41/1497574147_0:0:1522:856_1400x0_80_0_0_cf45b5105e850fdaa19dfc81c3e294bd.jpg

<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. </strong>Российская актриса театра и кино <a href="https://ria.ru/person_natalya-rudova" target="_blank">Наталья Рудова</a> поделилась откровенными снимками с поклонниками в Instagram.Звезда, отдыхающая на морском курорте, выложила фотографию, на которой она стоит у стены в купальнике розового цвета. Девушка отказалась от макияжа и сделала акцента на естественности. "Жарко", — написала она. Поклонники звезды по достоинству оценили снимки Рудовой."Куколка Барби", — прокомментировала __jeanna___."Наталья, не могу пройти мимо и не сделать комплимент, как блондинка блондинке! Вы великолепны!" — восхитилась inna.troitskaya."Очень красивая фигура", — похвалил sergeibakhtin76."А папа говорил, что идеальных женщин не существует, похоже врал", — пошутил petrosyan_life.

https://ria.ru/20200915/lolita-1577270533.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья рудова, шоу-бизнес