https://ria.ru/20200916/rebenok-1577300678.html

В Подмосковье мать оставила новорожденного ребенка на лавочке

Новорожденная девочка была найдена на лавочке в подмосковном поселке, позднее полиция отыскала мать, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T09:47

2020-09-16T09:47

2020-09-16T21:32

гумвд

московская область (подмосковье)

татьяна петрова

происшествия

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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Новорожденная девочка была найдена на лавочке в подмосковном поселке, позднее полиция отыскала мать, сообщила начальник пресс-службы <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУ МВД</a> России по <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Petrova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Петрова</a>."В дежурную часть второго отдела полиции МУ МВД России "Люберецкое" поступило сообщение об обнаружении возле одного из домов в поселке имени Калинина на лавочке новорожденной девочки в возрасте, предположительно, около одного месяца", — сказала Петрова.Позднее полицейские установили и доставили в отдел ее мать — 32-летнюю местную жительницу."По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", — добавила Петрова.Как добавила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Подмосковью Ольга Врадий, следователи устанавливают, почему ребенок был оставлен на улице, а также причины и условия, способствовавшие преступлению.

https://ria.ru/20200225/1565189570.html

3

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, московская область (подмосковье), татьяна петрова, происшествия