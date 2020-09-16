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В Подмосковье мать оставила новорожденного ребенка на лавочке
Новорожденная девочка была найдена на лавочке в подмосковном поселке, позднее полиция отыскала мать, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T09:47
2020-09-16T21:32
гумвд
московская область (подмосковье)
татьяна петрова
происшествия
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Новорожденная девочка была найдена на лавочке в подмосковном поселке, позднее полиция отыскала мать, сообщила начальник пресс-службы <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУ МВД</a> России по <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Petrova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Петрова</a>."В дежурную часть второго отдела полиции МУ МВД России "Люберецкое" поступило сообщение об обнаружении возле одного из домов в поселке имени Калинина на лавочке новорожденной девочки в возрасте, предположительно, около одного месяца", — сказала Петрова.Позднее полицейские установили и доставили в отдел ее мать — 32-летнюю местную жительницу."По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", — добавила Петрова.Как добавила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Подмосковью Ольга Врадий, следователи устанавливают, почему ребенок был оставлен на улице, а также причины и условия, способствовавшие преступлению.
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гумвд, московская область (подмосковье), татьяна петрова, происшествия

В Подмосковье мать оставила новорожденного ребенка на лавочке

09:47 16.09.2020 (обновлено: 21:32 16.09.2020)
17068
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Новорожденная девочка была найдена на лавочке в подмосковном поселке, позднее полиция отыскала мать, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
"В дежурную часть второго отдела полиции МУ МВД России "Люберецкое" поступило сообщение об обнаружении возле одного из домов в поселке имени Калинина на лавочке новорожденной девочки в возрасте, предположительно, около одного месяца", — сказала Петрова.
Позднее полицейские установили и доставили в отдел ее мать — 32-летнюю местную жительницу.
"По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", — добавила Петрова.
Как добавила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Подмосковью Ольга Врадий, следователи устанавливают, почему ребенок был оставлен на улице, а также причины и условия, способствовавшие преступлению.
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ГУМВДМосковская область (Подмосковье)Татьяна ПетроваПроисшествия
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