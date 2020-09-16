https://ria.ru/20200916/razoruzhenie-1577300367.html

Условия США по продлению СНВ-3 нереалистичны, заявил эксперт

Условия США по продлению договора СНВ-3 нереалистичны, для этого нужно заключать новый договор, что займет время, заявил в интервью РИА Новости глава делегации... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T09:38

2020-09-16T09:38

2020-09-16T10:08

юрий назаркин

россия

договор снв-3

пхеньян

пакистан

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/147372/76/1473727640_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_85f41266ea14ea11c1e019acbde2eaa2.jpg

<strong>ЖЕНЕВА, 16 сен - РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Условия <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по продлению договора СНВ-3 нереалистичны, для этого нужно заключать новый договор, что займет время, заявил в интервью РИА Новости глава делегации <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> на переговорах с США по договору СНВ-1 <a href="http://ria.ru/person_yuriy-nazarkin/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Назаркин</a>."Продление нынешнего <a href="https://ria.ru/event_Dogovor_SNV-3" target="_blank">договора СНВ-3</a> - это одно. Сам договор предусматривает одноразовое продление на 5 лет. А если признать те условия, которые выдвигают США, то речь может идти уже о новом договоре, подготовка и заключение которого требует длительных и сложных переговоров", - сказал он.По словам Назаркина, к примеру, требование включить в СНВ-3 тактическое ядерное оружие потребует совершенно нового договора, так как контроль за подобным вооружением нужен иной, чем за средствами доставки стратегического наступательного вооружения."Что касается включения <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, то я вам скажу, что это совершенно нереальные требования. Конечно, было бы хорошо, ведь Китай, США и Россия – это три ядерные державы, но есть еще <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Pakistan/" target="_blank" data-auto="true">Пакистан</a>, <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиль</a>, Северная Корея, хоть у <a href="http://ria.ru/location_Pyongyang/" target="_blank" data-auto="true">Пхеньяна</a> еще пока не так много вооружений... Но, повторю, это уже будет абсолютно новый договор", - отметил он.Эксперт уверен, что крайне маловероятно, что переговоры по такому документу начнутся в ближайшем будущем, к тому же это будет длительный и трудоемкий процесс."Поэтому необходимо продление нынешнего существующего договора, что дало бы возможность сторонам проводить переговоры о новом документе, который и понизил бы уровни стратегических вооружений, и можно было бы посмотреть, как улучшить контроль", - заключил Назаркин.<strong><a href="https://ria.ru/20200916/snv-1577262990.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью >></a></strong>

https://ria.ru/20200915/guterresh-1577243768.html

https://ria.ru/20200824/snv-1576231322.html

1

россия

пхеньян

пакистан

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий назаркин, россия, договор снв-3, пхеньян, пакистан, сша, в мире