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Адвокат "Тесака" рассказал о последнем разговоре с ним
Адвокат националиста Максима Марцинкевича, известного как "Тесак", Иван Сидоров рассказал телеканалу "360" о последнем разговоре с клиентом. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T15:21
2020-09-16T19:15
смерть националиста максима "тесака" марцинкевича
максим марцинкевич
новосибирск
челябинск
красноярск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Адвокат националиста <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Marcinkevich/" target="_blank">Максима Марцинкевича</a>, известного как "Тесак", Иван Сидоров рассказал телеканалу <a href="https://360tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"360"</a> о последнем разговоре с клиентом.На прошлой неделе адвокат узнал, что его подзащитного переведут в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. До этого Марцинкевич отбывал наказание в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярске</a>, был на пересылке в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a> и в <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinsk/" target="_blank" data-auto="true">Челябинске</a>. Весной он неожиданно написал явку с повинной. Как заявил адвокату "Тесак", его привезли в Красноярск "не просто так" и это было спланировано."Я так понял, что какой-то конкретики он не знал. Очень странно, когда человек, находясь столько времени и на свободе, и в местах лишения свободы, вдруг пишет явку с повинной", — сказал Сидоров.По словам юриста, "Тесак" признался в преступлении, которое совершил еще в 1999 году. Тогда Марцинкевичу было всего 15 лет, на него завели дело по статье о хулиганстве.При этом адвокат упомянул, что в одном из разговоров клиент заявил, что его "жизнь перечеркнута" на ближайшие годы. Ранее стало известно, что Марцинкевич совершил суицид в одном из СИЗО Челябинска. Рядом с трупом была предсмертная записка.Зимой 2018 года суд приговорил "Тесака" к десяти годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами.
https://ria.ru/20200916/zapiska-1577320156.html
1000% завалили! RIP...
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новосибирск
челябинск
красноярск
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смерть националиста максима "тесака" марцинкевича, максим марцинкевич, новосибирск, челябинск, красноярск, происшествия

Адвокат "Тесака" рассказал о последнем разговоре с ним

15:21 16.09.2020 (обновлено: 19:15 16.09.2020)
11013
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛидер националистического движения "Реструкт" Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Адвокат националиста Максима Марцинкевича, известного как "Тесак", Иван Сидоров рассказал телеканалу "360" о последнем разговоре с клиентом.
На прошлой неделе адвокат узнал, что его подзащитного переведут в Москву. До этого Марцинкевич отбывал наказание в Красноярске, был на пересылке в Новосибирске и в Челябинске. Весной он неожиданно написал явку с повинной.
Максим Марцинкевич (Тесак), обвиняемый в нападении на людей, во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы. 20 июня 2017 - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 14:25
Раскрыто содержание предсмертной записки "Тесака"
Как заявил адвокату "Тесак", его привезли в Красноярск "не просто так" и это было спланировано.
"Я так понял, что какой-то конкретики он не знал. Очень странно, когда человек, находясь столько времени и на свободе, и в местах лишения свободы, вдруг пишет явку с повинной", — сказал Сидоров.
По словам юриста, "Тесак" признался в преступлении, которое совершил еще в 1999 году. Тогда Марцинкевичу было всего 15 лет, на него завели дело по статье о хулиганстве.

"Я думаю, что могли помочь. Адвокат из Красноярска говорил, что он немного взбодрился. Я не думаю, что он именно сейчас стал бы опускать руки", — добавил Сидоров.

При этом адвокат упомянул, что в одном из разговоров клиент заявил, что его "жизнь перечеркнута" на ближайшие годы.
Ранее стало известно, что Марцинкевич совершил суицид в одном из СИЗО Челябинска. Рядом с трупом была предсмертная записка.
Зимой 2018 года суд приговорил "Тесака" к десяти годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами.
108957830
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Смерть националиста Максима "Тесака" МарцинкевичаМаксим МарцинкевичНовосибирскЧелябинскКрасноярскПроисшествия
Популярные комментарии
1000% завалили! RIP...
16 сентября, 15:32
X- SixX- Six
1100501
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