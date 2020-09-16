https://ria.ru/20200916/razgovor-1577324013.html

Адвокат "Тесака" рассказал о последнем разговоре с ним

Адвокат националиста Максима Марцинкевича, известного как "Тесак", Иван Сидоров рассказал телеканалу "360" о последнем разговоре с клиентом. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T15:21

2020-09-16T15:21

2020-09-16T19:15

смерть националиста максима "тесака" марцинкевича

максим марцинкевич

новосибирск

челябинск

красноярск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Адвокат националиста <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Marcinkevich/" target="_blank">Максима Марцинкевича</a>, известного как "Тесак", Иван Сидоров рассказал телеканалу <a href="https://360tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"360"</a> о последнем разговоре с клиентом.На прошлой неделе адвокат узнал, что его подзащитного переведут в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. До этого Марцинкевич отбывал наказание в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярске</a>, был на пересылке в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a> и в <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinsk/" target="_blank" data-auto="true">Челябинске</a>. Весной он неожиданно написал явку с повинной. Как заявил адвокату "Тесак", его привезли в Красноярск "не просто так" и это было спланировано."Я так понял, что какой-то конкретики он не знал. Очень странно, когда человек, находясь столько времени и на свободе, и в местах лишения свободы, вдруг пишет явку с повинной", — сказал Сидоров.По словам юриста, "Тесак" признался в преступлении, которое совершил еще в 1999 году. Тогда Марцинкевичу было всего 15 лет, на него завели дело по статье о хулиганстве.При этом адвокат упомянул, что в одном из разговоров клиент заявил, что его "жизнь перечеркнута" на ближайшие годы. Ранее стало известно, что Марцинкевич совершил суицид в одном из СИЗО Челябинска. Рядом с трупом была предсмертная записка.Зимой 2018 года суд приговорил "Тесака" к десяти годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами.

https://ria.ru/20200916/zapiska-1577320156.html

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новосибирск

челябинск

красноярск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смерть националиста максима "тесака" марцинкевича, максим марцинкевич, новосибирск, челябинск, красноярск, происшествия