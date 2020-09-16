https://ria.ru/20200916/raskopki-1577304253.html
Археологи нашли ряд позднескифских склепов в Крыму
Несколько позднескифских склепов обнаружены в Крыму во время археологических раскопок, сообщил профессор кафедры истории древнего мира и средних веков... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T10:40
2020-09-16T10:40
2020-09-16T10:40
риа наука
университетская наука
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крымский федеральный университет (кфу)
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости.</strong> Несколько позднескифских склепов обнаружены в Крыму во время археологических раскопок, сообщил профессор кафедры истории древнего мира и средних веков исторического факультета Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Игорь Храпунов.Раскопки проводились на могильнике в селе Опушки (Симферопольский район).По его словам, всего на территории могильника открыты памятники пяти археологических культур."Сейчас мы пытаемся понять, почему носители пяти разных культур на протяжении полувека выбирали для погребений этот ничем не примечательный холм", — сказал Храпунов.
https://ria.ru/20200512/1571251542.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
университетская наука, навигатор абитуриента, крымский федеральный университет (кфу)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Несколько позднескифских склепов обнаружены в Крыму во время археологических раскопок, сообщил профессор кафедры истории древнего мира и средних веков исторического факультета Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Игорь Храпунов.
Раскопки проводились на могильнике в селе Опушки (Симферопольский район).
"Мы открыли ряд позднескифских склепов, в которых происходили многократные погребения — в некоторых больше ста погребений", — сказал журналистам Храпунов.
По его словам, всего на территории могильника открыты памятники пяти археологических культур.
"Сейчас мы пытаемся понять, почему носители пяти разных культур на протяжении полувека выбирали для погребений этот ничем не примечательный холм", — сказал Храпунов.