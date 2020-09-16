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Археологи нашли ряд позднескифских склепов в Крыму
Несколько позднескифских склепов обнаружены в Крыму во время археологических раскопок, сообщил профессор кафедры истории древнего мира и средних веков... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T10:40
2020-09-16T10:40
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университетская наука
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости.</strong> Несколько позднескифских склепов обнаружены в Крыму во время археологических раскопок, сообщил профессор кафедры истории древнего мира и средних веков исторического факультета Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Игорь Храпунов.Раскопки проводились на могильнике в селе Опушки (Симферопольский район).По его словам, всего на территории могильника открыты памятники пяти археологических культур."Сейчас мы пытаемся понять, почему носители пяти разных культур на протяжении полувека выбирали для погребений этот ничем не примечательный холм", — сказал Храпунов.
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университетская наука, навигатор абитуриента, крымский федеральный университет (кфу)

Археологи нашли ряд позднескифских склепов в Крыму

10:40 16.09.2020
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© Fotolia / KrugloffАрхеологические раскопки
Археологические раскопки - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© Fotolia / Krugloff
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Несколько позднескифских склепов обнаружены в Крыму во время археологических раскопок, сообщил профессор кафедры истории древнего мира и средних веков исторического факультета Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Игорь Храпунов.
Раскопки проводились на могильнике в селе Опушки (Симферопольский район).

"Мы открыли ряд позднескифских склепов, в которых происходили многократные погребения — в некоторых больше ста погребений", — сказал журналистам Храпунов.

По его словам, всего на территории могильника открыты памятники пяти археологических культур.
"Сейчас мы пытаемся понять, почему носители пяти разных культур на протяжении полувека выбирали для погребений этот ничем не примечательный холм", — сказал Храпунов.
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2911001
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