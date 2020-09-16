https://ria.ru/20200916/raskopki-1577304253.html

Археологи нашли ряд позднескифских склепов в Крыму

Несколько позднескифских склепов обнаружены в Крыму во время археологических раскопок, сообщил профессор кафедры истории древнего мира и средних веков... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T10:40

2020-09-16T10:40

2020-09-16T10:40

риа наука

университетская наука

навигатор абитуриента

крымский федеральный университет (кфу)

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости.</strong> Несколько позднескифских склепов обнаружены в Крыму во время археологических раскопок, сообщил профессор кафедры истории древнего мира и средних веков исторического факультета Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Игорь Храпунов.Раскопки проводились на могильнике в селе Опушки (Симферопольский район).По его словам, всего на территории могильника открыты памятники пяти археологических культур."Сейчас мы пытаемся понять, почему носители пяти разных культур на протяжении полувека выбирали для погребений этот ничем не примечательный холм", — сказал Храпунов.

https://ria.ru/20200512/1571251542.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, крымский федеральный университет (кфу)