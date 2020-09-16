https://ria.ru/20200916/rabota-1577323948.html

Глава Минэкономразвития оценил ситуацию на рынке труда

Ситуация на российском рынке труда остается непростой, но будет улучшаться, сообщил министр экономического развития Максим Решетников, представляя на заседании... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T15:20

2020-09-16T15:20

2020-09-16T15:20

максим решетников

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570728066_0:195:2950:1854_1400x0_80_0_0_472704d4de5ea3b8cbb72b45c0f9c940.jpg

<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Ситуация на российском рынке труда остается непростой, но будет улучшаться, сообщил министр экономического развития <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Reshetnikov/" target="_blank" data-auto="true">Максим Решетников</a>, представляя на заседании правительства обновленный прогноз социально-экономического развития РФ на 2020-2023 годы."Отдельно остановлюсь на показателях рынка труда. Ситуация здесь остается непростой", - сказал Решетников.Он отметил, что на текущий момент 3,7 миллиона человек являются официально безработными. При этом, по его словам, темпы роста официальной безработицы замедляются: если в мае прирост был в среднем 30 тысяч человек в день, в августе - уже 13 тысяч. "За последние недели прирост чуть больше 3 тысяч, что в общем говорит о стабилизации ситуации", - добавил он."В следующем году ситуация будет улучшаться. В среднем за год уровень безработицы составит 5,2%, а к концу года опустится чуть ниже 5% - то есть фактически вернется на некий "естественный" уровень", - указал министр.

https://ria.ru/20200912/posobiya-1577135741.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим решетников, экономика