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Глава Минэкономразвития оценил ситуацию на рынке труда
Ситуация на российском рынке труда остается непростой, но будет улучшаться, сообщил министр экономического развития Максим Решетников, представляя на заседании... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T15:20
2020-09-16T15:20
максим решетников
экономика
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Ситуация на российском рынке труда остается непростой, но будет улучшаться, сообщил министр экономического развития <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Reshetnikov/" target="_blank" data-auto="true">Максим Решетников</a>, представляя на заседании правительства обновленный прогноз социально-экономического развития РФ на 2020-2023 годы."Отдельно остановлюсь на показателях рынка труда. Ситуация здесь остается непростой", - сказал Решетников.Он отметил, что на текущий момент 3,7 миллиона человек являются официально безработными. При этом, по его словам, темпы роста официальной безработицы замедляются: если в мае прирост был в среднем 30 тысяч человек в день, в августе - уже 13 тысяч. "За последние недели прирост чуть больше 3 тысяч, что в общем говорит о стабилизации ситуации", - добавил он."В следующем году ситуация будет улучшаться. В среднем за год уровень безработицы составит 5,2%, а к концу года опустится чуть ниже 5% - то есть фактически вернется на некий "естественный" уровень", - указал министр.
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максим решетников, экономика

Глава Минэкономразвития оценил ситуацию на рынке труда

15:20 16.09.2020
549
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Ситуация на российском рынке труда остается непростой, но будет улучшаться, сообщил министр экономического развития Максим Решетников, представляя на заседании правительства обновленный прогноз социально-экономического развития РФ на 2020-2023 годы.
"Отдельно остановлюсь на показателях рынка труда. Ситуация здесь остается непростой", - сказал Решетников.
Он отметил, что на текущий момент 3,7 миллиона человек являются официально безработными. При этом, по его словам, темпы роста официальной безработицы замедляются: если в мае прирост был в среднем 30 тысяч человек в день, в августе - уже 13 тысяч. "За последние недели прирост чуть больше 3 тысяч, что в общем говорит о стабилизации ситуации", - добавил он.
"В следующем году ситуация будет улучшаться. В среднем за год уровень безработицы составит 5,2%, а к концу года опустится чуть ниже 5% - то есть фактически вернется на некий "естественный" уровень", - указал министр.
Ярмарка вакансий - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
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