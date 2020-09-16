https://ria.ru/20200916/putin-1577337997.html
Песков ответил на вопрос об участии Путина в открытии Белорусской АЭС
В Кремле пока нет понимания об участии президента РФ Владимира Путина в открытии Белорусской АЭС в ноябре, сообщил журналистам пресс-секретарь российского... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T17:44
2020-09-16T17:44
2020-09-16T17:44
белорусская аэс
дмитрий песков
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577317551_0:303:3102:2048_1400x0_80_0_0_1cf91a9fc275eb120d877457e181c4f1.jpg
<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> В Кремле пока нет понимания об участии президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> в открытии <a href="http://ria.ru/organization_Belorusskaja_AEHS/" target="_blank" data-auto="true">Белорусской АЭС</a> в ноябре, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Пока нет понимания", - сказал Песков в ответ на вопрос, может ли Путин посетить открытие Белорусской АЭС, которое запланировано на 7 ноября.
https://ria.ru/20200706/1573949291.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577317551_156:0:2887:2048_1400x0_80_0_0_18f039804568ac6c0c7f6bc4accf35b4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белорусская аэс, дмитрий песков, владимир путин, политика