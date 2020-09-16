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Песков ответил на вопрос об участии Путина в открытии Белорусской АЭС
В Кремле пока нет понимания об участии президента РФ Владимира Путина в открытии Белорусской АЭС в ноябре, сообщил журналистам пресс-секретарь российского... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T17:44
2020-09-16T17:44
белорусская аэс
дмитрий песков
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> В Кремле пока нет понимания об участии президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> в открытии <a href="http://ria.ru/organization_Belorusskaja_AEHS/" target="_blank" data-auto="true">Белорусской АЭС</a> в ноябре, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Пока нет понимания", - сказал Песков в ответ на вопрос, может ли Путин посетить открытие Белорусской АЭС, которое запланировано на 7 ноября.
https://ria.ru/20200706/1573949291.html
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белорусская аэс, дмитрий песков, владимир путин, политика

Песков ответил на вопрос об участии Путина в открытии Белорусской АЭС

17:44 16.09.2020
2225
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В Кремле пока нет понимания об участии президента РФ Владимира Путина в открытии Белорусской АЭС в ноябре, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока нет понимания", - сказал Песков в ответ на вопрос, может ли Путин посетить открытие Белорусской АЭС, которое запланировано на 7 ноября.
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС - РИА Новости, 1920, 06.07.2020
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Белорусская АЭСДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
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