https://ria.ru/20200916/putin-1577337997.html

Песков ответил на вопрос об участии Путина в открытии Белорусской АЭС

В Кремле пока нет понимания об участии президента РФ Владимира Путина в открытии Белорусской АЭС в ноябре, сообщил журналистам пресс-секретарь российского... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T17:44

2020-09-16T17:44

2020-09-16T17:44

белорусская аэс

дмитрий песков

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> В Кремле пока нет понимания об участии президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> в открытии <a href="http://ria.ru/organization_Belorusskaja_AEHS/" target="_blank" data-auto="true">Белорусской АЭС</a> в ноябре, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Пока нет понимания", - сказал Песков в ответ на вопрос, может ли Путин посетить открытие Белорусской АЭС, которое запланировано на 7 ноября.

https://ria.ru/20200706/1573949291.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белорусская аэс, дмитрий песков, владимир путин, политика