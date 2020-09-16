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Культура
https://ria.ru/20200916/putin-1577305105.html
Канье Уэст назвал себя новым Моисеем и опубликовал фото Владимира Путина
Американский рэпер Канье Уэст разместил в своем Twitter серию постов, в которых назвал себя новым Моисеем и опубликовал фотографию президента России Владимира... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T10:58
2020-09-16T13:51
культура
канье уэст
владимир путин
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Американский рэпер <a href="http://ria.ru/person_Kane_Uehst/" target="_blank" data-auto="true">Канье Уэст</a> разместил в своем Twitter серию постов, в которых назвал себя новым Моисеем и опубликовал фотографию президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> на тренировке по дзюдо.В одном из сообщений Уэст потребовал звукозаписывающие компании освободить его от обязательств. Он сравнил себя с библейским Моисеем, который решил избавить музыкальную индустрию от "рабства".Позднее рэпер опубликовал пост с фотографией Путина. "Правило номер один: слушайте Ye (псевдоним Уэста и название альбома исполнителя)", - говорится в подписи. На фотографии запечатлен момент в ходе встречи президента РФ с представителями сборной России по дзюдо в 2016 году: тренировка Путина с дзюдоистом Мусой Могушковым.В своем посте он написал, что это его последний твит за день, но через некоторое время опубликовал еще одну запись. Как связана фотография Путина и подписи, певец не пояснил.Уэст ранее заявлял, что намерен участвовать в гонке за президентское кресло как независимый кандидат, потому что от республиканцев уже выдвигается нынешний глава страны Дональд Трамп. Он также предложил рэперу Jay-Z стать его кандидатом на пост вице-президента. Близкие исполнителя говорили, что Уэст страдает биполярным расстройством.
https://ria.ru/20191112/1560841908.html
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канье уэст, владимир путин, сша, в мире

Канье Уэст назвал себя новым Моисеем и опубликовал фото Владимира Путина

10:58 16.09.2020 (обновлено: 13:51 16.09.2020)
28188
© AP Photo / Michael WykeКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© AP Photo / Michael Wyke
Канье Уэст. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст разместил в своем Twitter серию постов, в которых назвал себя новым Моисеем и опубликовал фотографию президента России Владимира Путина на тренировке по дзюдо.
В одном из сообщений Уэст потребовал звукозаписывающие компании освободить его от обязательств. Он сравнил себя с библейским Моисеем, который решил избавить музыкальную индустрию от "рабства".
Позднее рэпер опубликовал пост с фотографией Путина. "Правило номер один: слушайте Ye (псевдоним Уэста и название альбома исполнителя)", - говорится в подписи. На фотографии запечатлен момент в ходе встречи президента РФ с представителями сборной России по дзюдо в 2016 году: тренировка Путина с дзюдоистом Мусой Могушковым.
В своем посте он написал, что это его последний твит за день, но через некоторое время опубликовал еще одну запись. Как связана фотография Путина и подписи, певец не пояснил.
Уэст ранее заявлял, что намерен участвовать в гонке за президентское кресло как независимый кандидат, потому что от республиканцев уже выдвигается нынешний глава страны Дональд Трамп. Он также предложил рэперу Jay-Z стать его кандидатом на пост вице-президента. Близкие исполнителя говорили, что Уэст страдает биполярным расстройством.
Календари с фотографиями Путина бьют рекорды по продажам в Японии - РИА Новости, 1920, 12.11.2019
12 ноября 2019, 12:48
Хит продаж: календари с фотографиями Путина бьют рекорды в ЯпонииКалендари с фотографиями Владимира Путина четвертый год подряд вызывают ажиотаж в японских магазинах. Президент представлен на них в неофициальных образах: на природе, с животными, во время занятий спортом. Сотрудники магазинов отмечают, что товар особенно популярен среди молодежи.
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КультураКанье УэстВладимир ПутинСШАВ мире
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