Канье Уэст назвал себя новым Моисеем и опубликовал фото Владимира Путина
10:58 16.09.2020 (обновлено: 13:51 16.09.2020)
28188
© AP Photo / Michael WykeКанье Уэст
© AP Photo / Michael Wyke
Канье Уэст. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст разместил в своем Twitter серию постов, в которых назвал себя новым Моисеем и опубликовал фотографию президента России Владимира Путина на тренировке по дзюдо.
В одном из сообщений Уэст потребовал звукозаписывающие компании освободить его от обязательств. Он сравнил себя с библейским Моисеем, который решил избавить музыкальную индустрию от "рабства".
I need to see everybody’s contracts at Universal and Sony— ye (@kanyewest) September 15, 2020
I’m not gonna watch my people be enslaved
I’m putting my life on the line for my people
The music industry and the NBA are modern day slave ships
I’m the new Moses
Позднее рэпер опубликовал пост с фотографией Путина. "Правило номер один: слушайте Ye (псевдоним Уэста и название альбома исполнителя)", - говорится в подписи. На фотографии запечатлен момент в ходе встречи президента РФ с представителями сборной России по дзюдо в 2016 году: тренировка Путина с дзюдоистом Мусой Могушковым.
Ok this my final tweet of the day ... unless I feel like tweeting again 🥋 pic.twitter.com/CuIRmEZiiq— ye (@kanyewest) September 16, 2020
В своем посте он написал, что это его последний твит за день, но через некоторое время опубликовал еще одну запись. Как связана фотография Путина и подписи, певец не пояснил.
Уэст ранее заявлял, что намерен участвовать в гонке за президентское кресло как независимый кандидат, потому что от республиканцев уже выдвигается нынешний глава страны Дональд Трамп. Он также предложил рэперу Jay-Z стать его кандидатом на пост вице-президента. Близкие исполнителя говорили, что Уэст страдает биполярным расстройством.
12 ноября 2019, 12:48Хит продаж: календари с фотографиями Путина бьют рекорды в ЯпонииКалендари с фотографиями Владимира Путина четвертый год подряд вызывают ажиотаж в японских магазинах. Президент представлен на них в неофициальных образах: на природе, с животными, во время занятий спортом. Сотрудники магазинов отмечают, что товар особенно популярен среди молодежи.