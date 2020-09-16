https://ria.ru/20200916/putin-1577305105.html

Канье Уэст назвал себя новым Моисеем и опубликовал фото Владимира Путина

Американский рэпер Канье Уэст разместил в своем Twitter серию постов, в которых назвал себя новым Моисеем и опубликовал фотографию президента России Владимира... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T10:58

2020-09-16T10:58

2020-09-16T13:51

культура

канье уэст

владимир путин

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Американский рэпер <a href="http://ria.ru/person_Kane_Uehst/" target="_blank" data-auto="true">Канье Уэст</a> разместил в своем Twitter серию постов, в которых назвал себя новым Моисеем и опубликовал фотографию президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> на тренировке по дзюдо.В одном из сообщений Уэст потребовал звукозаписывающие компании освободить его от обязательств. Он сравнил себя с библейским Моисеем, который решил избавить музыкальную индустрию от "рабства".Позднее рэпер опубликовал пост с фотографией Путина. "Правило номер один: слушайте Ye (псевдоним Уэста и название альбома исполнителя)", - говорится в подписи. На фотографии запечатлен момент в ходе встречи президента РФ с представителями сборной России по дзюдо в 2016 году: тренировка Путина с дзюдоистом Мусой Могушковым.В своем посте он написал, что это его последний твит за день, но через некоторое время опубликовал еще одну запись. Как связана фотография Путина и подписи, певец не пояснил.Уэст ранее заявлял, что намерен участвовать в гонке за президентское кресло как независимый кандидат, потому что от республиканцев уже выдвигается нынешний глава страны Дональд Трамп. Он также предложил рэперу Jay-Z стать его кандидатом на пост вице-президента. Близкие исполнителя говорили, что Уэст страдает биполярным расстройством.

https://ria.ru/20191112/1560841908.html

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сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

канье уэст, владимир путин, сша, в мире