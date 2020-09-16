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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200916/ptsu-1577289571.html
Украинские раскольники сделали неожиданный политический ход
Украинские политики в преддверии октябрьских местных выборов активно переманивают избирателей. Экс-президент Петр Порошенко, например, решил сделать... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T08:00
2020-09-16T08:00
религия и мировоззрение
андрей дедюхин
аналитика - религия и мировоззрение
петр порошенко
владимир зеленский
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 сен —</strong> <strong>РИА Новости, Олег Налисник.</strong> Украинские политики в преддверии октябрьских местных выборов активно переманивают избирателей. Экс-президент Петр Порошенко, например, решил сделать агитационным орудием "Православную церковь Украины", созданную им же два года назад. Однако не все раскольники захотели подыгрывать отцу-основателю — и оттого еще больше раскололись. О причинах нелояльности ПЦУ и хитросплетениях церковно-политической игры — в материале РИА Новости.Библейские масштабыЧем ближе пресловутый "день икс" — 25 октября — тем активнее политические силы вербуют избирателей. Правда, ничего нового толком не придумав. Например, Петр Порошенко с партией "Европейская солидарность", как и на прошлогодних выборах, "уповает на Бога".Снова он возит с собой на агитацию деятелей новой "Православной церкви Украины" (ПЦУ), сформированной им из старых раскольнических организаций. Некоторые священники публично восхваляют его в молитвах, а простым верующим говорят: "Вот он, Божий избранник".Во время предыдущей президентской гонки "знаки свыше" избирателям растолковывал сам "предстоятель" ПЦУ Епифаний Думенко — ведь он возглавил "незалежную структуру" именно благодаря Порошенко. Сейчас выборы рангом пониже — и спикеры далеко не первого калибра. Оттого и риторика куда более раскованна.На недавнем съезде "Евросолидарности" особенно ярко "зажег" полтавский священник Александр Дедюхин. Свою проповедь начал издалека — от сотворения мира и человека."Книга Бытия, вторая глава, седьмой стих — там написано: Господь взял "порох" и из "пороха" сотворил человека. И где тогда быть истинной вере — с людьми, которые созданы из "пороха". &lt;…&gt; Господь не просто из "пороха" создал человека, человек создан по образу и подобию Божьему. Образ Божий — это то, что Господь взял из "пороха" и слепил человека. А подобие Божье — это то, что мы должны актуализировать. Человек должен стать Богом", — витиевато вещал со сцены раскольник.А потом и вовсе пришел к неожиданному выводу: как Господь сотворил человека при помощи "пороха", так и простые граждане должны создать новую Украину. Во главе с кем — понятно: в интернете экс-президента уже давно кличут "Порохом".На этом сложные аллюзии не закончились. Эпатажный служитель призвал избавить страну от "зеленой власти", к которой у него "метафизические претензии". Ранее он неоднократно называл Зеленского и его режим "зеленым драконом", отсылая аудиторию к библейской истории о змее-искусителе."Я хочу, чтобы Господь установил власть, которая метафизически будет правильной, которая является легитимной уже сегодня, власть "порохоботов (так он называет сторонников Порошенко. — Прим. ред.)", — не унимался Дедюхин.Делегаты съезда оценили столь нетривиальный подход — проповедь священника постоянно прерывали овации. Вот только в самой ПЦУ многим такой креатив пришелся не по душе.Хитрые ходыЧто интересно, священника осудил один из самых близких к Епифанию людей — архиепископ ПЦУ Евстратий Зоря, который отвечает в раскольнической структуре за связи с общественностью. Он заявил, что дерзким выступлением Дедюхин нарушил субординацию."Никакого благословения от митрополита (Епифания. — Прим. ред.) на это не было!" — написал он в Facebook.И вообще, по его словам, ПЦУ — как "истинная церковь" на Украине — не должна участвовать в политике. Мол, она для всех. Об этом заявили и другие иерархи структуры.Правда, тут они слукавили. В конце августа синод раскольнической организации позволил своим деятелям баллотироваться в региональные советы в качестве депутатов — от поселкового до областного уровня."Разрешение клирикам избираться в органы местного самоуправления — местные советы — объясняется тем, что согласно законам Украины участие в работе этих советов в качестве депутатов происходит на общественных началах, без принятия на постоянную работу", — пояснил синод ПЦУ. Раскольники сослались на "в целом положительный опыт" участия служителей в политике.Между тем в прошлом году тот же синод принял абсолютно противоположное решение: строго-настрого запретил духовенству ПЦУ выдвигаться в депутаты и возглавлять какие-либо органы власти.Но тогда они действовали на фоне победы Владимира Зеленского. Именно против него Порошенко выставил служителей ПЦУ — как доказательство "обретения Украиной второй независимости" благодаря его личной инициативе. Не помогло: подавляющее большинство украинцев сделали иной выбор.А детище экс-президента, созданное в конце 2018 года, попыталось дистанцироваться от потерпевшего поражение политика. Этим, скорее всего, и объясняется публичное решение ПЦУ не участвовать в политике.За год ситуация изменилась. Некогда популярный Зеленский стремительно теряет рейтинг, таща за собой вниз партию "Слуга народа". На предстоящих выборах ей прочат сокрушительное поражение. Разочарованных граждан переманивают конкуренты — у "Европейской солидарности" Порошенко, судя по опросам, это получается хорошо.За его партию выступили даже униаты из Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) — им Порошенко неделю назад публично презентовал 500 тысяч гривен. А вот в "родной" ПЦУ единодушной поддержки отец-основатель не дождался. И неспроста."Пора уже определиться"После фатальной ошибки во время президентской кампании, когда раскольники поставили не на того кандидата, в ПЦУ принялись активно переманивать нового главу государства на свою сторону. Ведь с уходом Порошенко с поста структура, по сути, лишилась серьезной опоры, в том числе финансовой. Стали невыполнимыми и многие ее обещания — например, отнять Киево-Печерскую лавру у канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Или создать в стране сеть ставропигий — приходов, напрямую подчиняющихся Константинопольскому патриарху Варфоломею (ведь он, собственно, и выдал ПЦУ томос об автокефалии — церковный документ, хоть как-то легитимизирующий ее существование хотя бы для сторонников и самого Константинополя). Звучали и посулы превратить ПЦУ в крупнейшую в стране религиозную организацию по числу общин и верующих.Все это раскольники и примкнувшие к ним после проигрыша Порошенко рассчитывали получить от нового главы государства Владимира Зеленского. Но тот демонстративно отстранился от церковной тематики — не помогли даже уговоры влиятельного среди европейских политиков патриарха Варфоломея.Все дело в том, что ПЦУ ассоциируется с наследием Порошенко, считает украинский политолог Ростислав Ищенко.Теперь, когда шансы Зеленского невелики и снова грядут перемены, экс-президент, как ожидается, попытается использовать раскольников в своих целях на постоянной основе."Другой вопрос, хотят ли этого в ПЦУ. Там идут внутренние споры о Порошенко, и ситуация показывает, что они собираются его пережить. Ведь это хоть и полумаргинальная секта, но все же довольно крепкая — такие структуры создаются быстро и могут существовать столетиями. И я думаю, она продержится очень-очень долго, в отличие от Петра Порошенко", — рассуждает Ищенко.По его мнению, раскольникам логичнее поставить не на украинских политиков, а на "патриарха Варфоломея и, соответственно, американцев". Это их "залог выживания" в постоянно меняющихся политических условиях."Но проблема в том, что ПЦУ создана из нескольких раскольнических проектов. Там есть сторонники и Порошенко, и Варфоломея, и лжепатриарха Филарета (его "Киевский патриархат" стал базой для новой структуры. — Прим. ред.)", — поясняет политолог. По словам Ищенко, это рождает противоречия внутри организации, что неминуемо ведет к новым расколам. По крайней мере, сейчас очевидно: деятели ПЦУ уже не будут объединяться ради политических амбиций отца-основателя.
https://ria.ru/20200825/raskolniki-1576243538.html
Террариум.....
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андрей дедюхин, аналитика - религия и мировоззрение, петр порошенко, владимир зеленский, в мире

Украинские раскольники сделали неожиданный политический ход

08:00 16.09.2020
43478
© Фото : ProiniНаграждении Епифания в США премией патриарха Афинагора
Награждении Епифания в США премией патриарха Афинагора - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© Фото : Proini
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Олег Налисник. Украинские политики в преддверии октябрьских местных выборов активно переманивают избирателей. Экс-президент Петр Порошенко, например, решил сделать агитационным орудием "Православную церковь Украины", созданную им же два года назад. Однако не все раскольники захотели подыгрывать отцу-основателю — и оттого еще больше раскололись. О причинах нелояльности ПЦУ и хитросплетениях церковно-политической игры — в материале РИА Новости.

Библейские масштабы

Чем ближе пресловутый "день икс" — 25 октября — тем активнее политические силы вербуют избирателей. Правда, ничего нового толком не придумав. Например, Петр Порошенко с партией "Европейская солидарность", как и на прошлогодних выборах, "уповает на Бога".
Снова он возит с собой на агитацию деятелей новой "Православной церкви Украины" (ПЦУ), сформированной им из старых раскольнических организаций. Некоторые священники публично восхваляют его в молитвах, а простым верующим говорят: "Вот он, Божий избранник".
Во время предыдущей президентской гонки "знаки свыше" избирателям растолковывал сам "предстоятель" ПЦУ Епифаний Думенко — ведь он возглавил "незалежную структуру" именно благодаря Порошенко. Сейчас выборы рангом пониже — и спикеры далеко не первого калибра. Оттого и риторика куда более раскованна.
На недавнем съезде "Евросолидарности" особенно ярко "зажег" полтавский священник Александр Дедюхин. Свою проповедь начал издалека — от сотворения мира и человека.
"Книга Бытия, вторая глава, седьмой стих — там написано: Господь взял "порох" и из "пороха" сотворил человека. И где тогда быть истинной вере — с людьми, которые созданы из "пороха". <…> Господь не просто из "пороха" создал человека, человек создан по образу и подобию Божьему. Образ Божий — это то, что Господь взял из "пороха" и слепил человека. А подобие Божье — это то, что мы должны актуализировать. Человек должен стать Богом", — витиевато вещал со сцены раскольник.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко выступает во время встречи с жителями во Львове
Петр Порошенко выступает во время встречи с жителями во Львове - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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Петр Порошенко выступает во время встречи с жителями во Львове
А потом и вовсе пришел к неожиданному выводу: как Господь сотворил человека при помощи "пороха", так и простые граждане должны создать новую Украину. Во главе с кем — понятно: в интернете экс-президента уже давно кличут "Порохом".
На этом сложные аллюзии не закончились. Эпатажный служитель призвал избавить страну от "зеленой власти", к которой у него "метафизические претензии". Ранее он неоднократно называл Зеленского и его режим "зеленым драконом", отсылая аудиторию к библейской истории о змее-искусителе.
"Я хочу, чтобы Господь установил власть, которая метафизически будет правильной, которая является легитимной уже сегодня, власть "порохоботов (так он называет сторонников Порошенко. — Прим. ред.)", — не унимался Дедюхин.
Делегаты съезда оценили столь нетривиальный подход — проповедь священника постоянно прерывали овации. Вот только в самой ПЦУ многим такой креатив пришелся не по душе.

Хитрые ходы

Что интересно, священника осудил один из самых близких к Епифанию людей — архиепископ ПЦУ Евстратий Зоря, который отвечает в раскольнической структуре за связи с общественностью. Он заявил, что дерзким выступлением Дедюхин нарушил субординацию.
"Никакого благословения от митрополита (Епифания. — Прим. ред.) на это не было!" — написал он в Facebook.
И вообще, по его словам, ПЦУ — как "истинная церковь" на Украине — не должна участвовать в политике. Мол, она для всех. Об этом заявили и другие иерархи структуры.
Правда, тут они слукавили. В конце августа синод раскольнической организации позволил своим деятелям баллотироваться в региональные советы в качестве депутатов — от поселкового до областного уровня.
"Разрешение клирикам избираться в органы местного самоуправления — местные советы — объясняется тем, что согласно законам Украины участие в работе этих советов в качестве депутатов происходит на общественных началах, без принятия на постоянную работу", — пояснил синод ПЦУ. Раскольники сослались на "в целом положительный опыт" участия служителей в политике.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАгитационный билборд партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко на улице Киева
Агитационный билборд партии Европейская солидарность Петра Порошенко на улице Киева - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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Агитационный билборд партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко на улице Киева
Между тем в прошлом году тот же синод принял абсолютно противоположное решение: строго-настрого запретил духовенству ПЦУ выдвигаться в депутаты и возглавлять какие-либо органы власти.
Но тогда они действовали на фоне победы Владимира Зеленского. Именно против него Порошенко выставил служителей ПЦУ — как доказательство "обретения Украиной второй независимости" благодаря его личной инициативе. Не помогло: подавляющее большинство украинцев сделали иной выбор.
А детище экс-президента, созданное в конце 2018 года, попыталось дистанцироваться от потерпевшего поражение политика. Этим, скорее всего, и объясняется публичное решение ПЦУ не участвовать в политике.
За год ситуация изменилась. Некогда популярный Зеленский стремительно теряет рейтинг, таща за собой вниз партию "Слуга народа". На предстоящих выборах ей прочат сокрушительное поражение. Разочарованных граждан переманивают конкуренты — у "Европейской солидарности" Порошенко, судя по опросам, это получается хорошо.
За его партию выступили даже униаты из Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) — им Порошенко неделю назад публично презентовал 500 тысяч гривен. А вот в "родной" ПЦУ единодушной поддержки отец-основатель не дождался. И неспроста.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко и епископ новой Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Епифаний на "объединительном соборе" на Софийской площади в Киеве
Президент Украины Петр Порошенко и епископ новой Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Епифаний на объединительном соборе на Софийской площади в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Петр Порошенко и епископ новой Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Епифаний на "объединительном соборе" на Софийской площади в Киеве

"Пора уже определиться"

После фатальной ошибки во время президентской кампании, когда раскольники поставили не на того кандидата, в ПЦУ принялись активно переманивать нового главу государства на свою сторону. Ведь с уходом Порошенко с поста структура, по сути, лишилась серьезной опоры, в том числе финансовой. Стали невыполнимыми и многие ее обещания — например, отнять Киево-Печерскую лавру у канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Или создать в стране сеть ставропигий — приходов, напрямую подчиняющихся Константинопольскому патриарху Варфоломею (ведь он, собственно, и выдал ПЦУ томос об автокефалии — церковный документ, хоть как-то легитимизирующий ее существование хотя бы для сторонников и самого Константинополя). Звучали и посулы превратить ПЦУ в крупнейшую в стране религиозную организацию по числу общин и верующих.
Все это раскольники и примкнувшие к ним после проигрыша Порошенко рассчитывали получить от нового главы государства Владимира Зеленского. Но тот демонстративно отстранился от церковной тематики — не помогли даже уговоры влиятельного среди европейских политиков патриарха Варфоломея.
© Mykola LazarenkoПрезидент Украины Петр Порошенко, митрополит Епифаний и Вселенский патриарх Варфоломей перед церемонией подписания томоса в Стамбуле, Турция. 5 января 2019
Президент Украины Петр Порошенко, Митрополит Епифаний и Вселенский Патриарх Варфоломей перед церемонией подписания томоса в Стамбуле, Турция. 5 января 2019 - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Mykola Lazarenko
Президент Украины Петр Порошенко, митрополит Епифаний и Вселенский патриарх Варфоломей перед церемонией подписания томоса в Стамбуле, Турция. 5 января 2019
Все дело в том, что ПЦУ ассоциируется с наследием Порошенко, считает украинский политолог Ростислав Ищенко.
Теперь, когда шансы Зеленского невелики и снова грядут перемены, экс-президент, как ожидается, попытается использовать раскольников в своих целях на постоянной основе.
"Другой вопрос, хотят ли этого в ПЦУ. Там идут внутренние споры о Порошенко, и ситуация показывает, что они собираются его пережить. Ведь это хоть и полумаргинальная секта, но все же довольно крепкая — такие структуры создаются быстро и могут существовать столетиями. И я думаю, она продержится очень-очень долго, в отличие от Петра Порошенко", — рассуждает Ищенко.
По его мнению, раскольникам логичнее поставить не на украинских политиков, а на "патриарха Варфоломея и, соответственно, американцев". Это их "залог выживания" в постоянно меняющихся политических условиях.
"Но проблема в том, что ПЦУ создана из нескольких раскольнических проектов. Там есть сторонники и Порошенко, и Варфоломея, и лжепатриарха Филарета (его "Киевский патриархат" стал базой для новой структуры. — Прим. ред.)", — поясняет политолог.
По словам Ищенко, это рождает противоречия внутри организации, что неминуемо ведет к новым расколам. По крайней мере, сейчас очевидно: деятели ПЦУ уже не будут объединяться ради политических амбиций отца-основателя.
Заседание синода Православной церкви Украины - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
25 августа, 08:00Религия и мировоззрение
"Хелп ми, Трамп". Украинские раскольники прибегли к крайней мере
251004561
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Религия и мировоззрениеАндрей ДедюхинАналитика - Религия и мировоззрениеПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийВ мире
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Террариум.....
16 сентября, 10:17
Степан КрасновСтепан Краснов
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