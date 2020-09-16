https://ria.ru/20200916/psikhologiya-1577280602.html

Столичные психологи помогают отстоять личные границы

Как научиться говорить нет и почему важно сохранять личные границы, рассказала психолог семейного центра "Зеленоград" Анастасия Шабалина. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T08:00

2020-09-16T08:00

2020-09-16T11:43

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москва

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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Как научиться говорить нет и почему важно сохранять личные границы, рассказала психолог семейного центра "Зеленоград" Анастасия Шабалина. Личные границы — это понимание собственного я, сфера личных интересов и принципов. Они охраняют наш внутренний мир от посягательств извне. Если человек не чувствует свою "территорию", то он однозначно нарушает личное пространство других."Знание и понимание личных границ формирует окружение, в котором эти правила уважают и соблюдают. Это закладывается еще в семье. Границы бережно защищают нашу самооценку, помогают правильно расставлять приоритеты и сохранять баланс между разными сферами жизни", — цитирует Анастасию Шабалину пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения Москвы.Признаки нарушения личных границВ первую очередь личные границы нарушают непрошеные советы и критика, нетактичные вопросы и необоснованные требования. Недопустимо вторжение в личное пространство — как физическое, так и информационное (например, чтение личной переписки).Часто мы сталкиваемся с зависимостью от чужого мнения, неумением отказать, дать отпор, стараемся оправдать себя и собеседника, чувствуем ответственность за чувства других и считаем их потребности выше собственных, боимся высказать собственное мнение.Необходимо повышать чувствительность к себе, отметила Анастасия Шабалина. Если вы испытываете дискомфорт, то научитесь тактично сообщать об этом окружающим. Но когда ваши попытки отстоять границы игнорируют, лучше свести общение с этим человеком к минимуму.Как отстоять личные границыВы имеете полное право сказать твердое и решительное нет, отказ должен быть четким, но без криков и истерик.Будьте настойчивы в своих интересах. Можете даже провести письменный анализ своих желаний и жизненных ценностей и задать себе вопрос, как часто вам приходится переступать через них.Установите четкие рамки общения — как внутри себя, так и с окружающими. Помните, что личные границы в любом общении всегда проще устанавливать сразу, чем потом отстаивать. Если вам сложно справиться с этим самостоятельно, вы всегда можете обратиться к специалисту, который вам поможет.Сказать нетУ Александра одна из самых распространенных проблем — неумение говорить нет, и люди постоянно этим пользуются. В итоге на него наваливается все больше и больше обязанностей. Мужчине очень хочется заняться своими делами, но когда он отказывает, то страдает от чувства вины и обиды. Для решения проблемы психолог семейного центра "Зеленоград" проводил с Александром упражнения на поиск личных ресурсов и повышение самооценки. Также на занятиях использовались метафорические карты — набор картинок, вызывающих внутренний эмоциональный отклик, личную ассоциацию. Программа по восстановлению личных границ проводилась около полугода. В итоге Александр научился общаться с окружающими уверенней, при необходимости отвечать отказом, не испытывая дискомфорта.Психологи и специалисты столичных семейных центров готовы прийти на помощь в трудную минуту. Для удобства москвичей на портале <a href="https://xn--e1aaancaqclcc7aew1d7d.xn--80adxhks/">"Мой семейный центр"</a> создан раздел <a href="https://xn--e1aaancaqclcc7aew1d7d.xn--80adxhks/question/">"Онлайн-консультации"</a>, где каждый житель столицы может оставить свое обращение, после чего с ним свяжутся в течение одного рабочего дня.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, москва