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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200916/protesty-1577306419.html
Лукашенко прокомментировал заявления оппозиции о спонтанности протестов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал мифом заявления представителей оппозиции о "спонтанной самоорганизации общества" во время протестов. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T11:20
2020-09-16T21:07
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 16 сен — РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> назвал мифом заявления представителей оппозиции о "спонтанной самоорганизации общества" во время протестов.По его словам, "то, что происходит сегодня, не является чем-то неожиданным или новым". "Люди постарше помнят и не такое в Беларуси, когда тысячи и тысячи людей выходили в 90-х на улицы, переворачивали машины, жгли их, бросали коктейли Молотова на первые этажи тогда еще не нынешних бутиков и магазинов, а в окна к обычным людям", — напомнил Лукашенко.Массовые протестные акции начались по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> после президентских выборов. На них победителем признали Лукашенко, набравшего, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов, однако оппоненты действующего главы республики с этими результатами не согласились.В первые дни волнений силовики подавляли акции, применяя в отношении протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200914/putin-lukashenko-1577228937.html
https://ria.ru/20200915/makey-1577287160.html
Евросоюз не может признать Лукашенко легитимным или нелегитимным, это исключительное внутреннее дело Белоруссии.
264
Решения многих судов были предвзятыми, политически ангажированы, противоречили элементарным нормам права. Например, чего только стоит разбирательство Газпрома и Нафтогаза, в котором так называемый суд отменил имеющуюся в контракте норму бери или плати, но ввел новую норму для России (прецедентов такого рода не было, хотя англосаксонское право базируется на прецедентах) качай или плати.
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минск
белоруссия
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко прокомментировал заявления оппозиции о спонтанности протестов

11:20 16.09.2020 (обновлено: 21:07 16.09.2020)
49727
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста на проспекте Независимости в Минске
Участники акции протеста на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 16 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал мифом заявления представителей оппозиции о "спонтанной самоорганизации общества" во время протестов.

"Якобы спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, "нелегитимность выборов" и тому подобное — все это мифы. Их напрочь разбивает глубинный анализ событий, произошедших задолго до электоральной кампании текущего года", — приводит Sputnik Беларусь слова Лукашенко.

По его словам, "то, что происходит сегодня, не является чем-то неожиданным или новым".
"Люди постарше помнят и не такое в Беларуси, когда тысячи и тысячи людей выходили в 90-х на улицы, переворачивали машины, жгли их, бросали коктейли Молотова на первые этажи тогда еще не нынешних бутиков и магазинов, а в окна к обычным людям", — напомнил Лукашенко.
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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии после президентских выборов. На них победителем признали Лукашенко, набравшего, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов, однако оппоненты действующего главы республики с этими результатами не согласились.
В первые дни волнений силовики подавляли акции, применяя в отношении протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальным данным, задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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Евросоюз не может признать Лукашенко легитимным или нелегитимным, это исключительное внутреннее дело Белоруссии.
16 сентября, 12:41
sizif8sizif8
98000018
Решения многих судов были предвзятыми, политически ангажированы, противоречили элементарным нормам права. Например, чего только стоит разбирательство Газпрома и Нафтогаза, в котором так называемый суд отменил имеющуюся в контракте норму бери или плати, но ввел новую норму для России (прецедентов такого рода не было, хотя англосаксонское право базируется на прецедентах) качай или плати.
16 сентября, 12:39
sizif8sizif8
4720006
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