https://ria.ru/20200916/protesty-1577306419.html
Лукашенко прокомментировал заявления оппозиции о спонтанности протестов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал мифом заявления представителей оппозиции о "спонтанной самоорганизации общества" во время протестов. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T11:20
2020-09-16T11:20
2020-09-16T21:07
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 16 сен — РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> назвал мифом заявления представителей оппозиции о "спонтанной самоорганизации общества" во время протестов.По его словам, "то, что происходит сегодня, не является чем-то неожиданным или новым". "Люди постарше помнят и не такое в Беларуси, когда тысячи и тысячи людей выходили в 90-х на улицы, переворачивали машины, жгли их, бросали коктейли Молотова на первые этажи тогда еще не нынешних бутиков и магазинов, а в окна к обычным людям", — напомнил Лукашенко.Массовые протестные акции начались по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> после президентских выборов. На них победителем признали Лукашенко, набравшего, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов, однако оппоненты действующего главы республики с этими результатами не согласились.В первые дни волнений силовики подавляли акции, применяя в отношении протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200914/putin-lukashenko-1577228937.html
https://ria.ru/20200915/makey-1577287160.html
sizif8
Евросоюз не может признать Лукашенко легитимным или нелегитимным, это исключительное внутреннее дело Белоруссии.
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sizif8
Решения многих судов были предвзятыми, политически ангажированы, противоречили элементарным нормам права. Например, чего только стоит разбирательство Газпрома и Нафтогаза, в котором так называемый суд отменил имеющуюся в контракте норму бери или плати, но ввел новую норму для России (прецедентов такого рода не было, хотя англосаксонское право базируется на прецедентах) качай или плати.
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минск
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 16 сен — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
назвал мифом заявления представителей оппозиции о "спонтанной самоорганизации общества" во время протестов.
"Якобы спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, "нелегитимность выборов" и тому подобное — все это мифы. Их напрочь разбивает глубинный анализ событий, произошедших задолго до электоральной кампании текущего года", — приводит Sputnik Беларусь слова Лукашенко.
По его словам, "то, что происходит сегодня, не является чем-то неожиданным или новым".
"Люди постарше помнят и не такое в Беларуси, когда тысячи и тысячи людей выходили в 90-х на улицы, переворачивали машины, жгли их, бросали коктейли Молотова на первые этажи тогда еще не нынешних бутиков и магазинов, а в окна к обычным людям", — напомнил Лукашенко.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии
после президентских выборов. На них победителем признали Лукашенко, набравшего, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов, однако оппоненты действующего главы республики с этими результатами не согласились.
В первые дни волнений силовики подавляли акции, применяя в отношении протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальным данным, задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.