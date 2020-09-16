https://ria.ru/20200916/protesty-1577306419.html

Лукашенко прокомментировал заявления оппозиции о спонтанности протестов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал мифом заявления представителей оппозиции о "спонтанной самоорганизации общества" во время протестов. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T11:20

2020-09-16T11:20

2020-09-16T21:07

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 16 сен — РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> назвал мифом заявления представителей оппозиции о "спонтанной самоорганизации общества" во время протестов.По его словам, "то, что происходит сегодня, не является чем-то неожиданным или новым". "Люди постарше помнят и не такое в Беларуси, когда тысячи и тысячи людей выходили в 90-х на улицы, переворачивали машины, жгли их, бросали коктейли Молотова на первые этажи тогда еще не нынешних бутиков и магазинов, а в окна к обычным людям", — напомнил Лукашенко.Массовые протестные акции начались по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> после президентских выборов. На них победителем признали Лукашенко, набравшего, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов, однако оппоненты действующего главы республики с этими результатами не согласились.В первые дни волнений силовики подавляли акции, применяя в отношении протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200914/putin-lukashenko-1577228937.html

https://ria.ru/20200915/makey-1577287160.html

sizif8 Евросоюз не может признать Лукашенко легитимным или нелегитимным, это исключительное внутреннее дело Белоруссии. 264

sizif8 Решения многих судов были предвзятыми, политически ангажированы, противоречили элементарным нормам права. Например, чего только стоит разбирательство Газпрома и Нафтогаза, в котором так называемый суд отменил имеющуюся в контракте норму бери или плати, но ввел новую норму для России (прецедентов такого рода не было, хотя англосаксонское право базируется на прецедентах) качай или плати. 180

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире