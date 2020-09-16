https://ria.ru/20200916/programmisty-huawei-1577315500.html
Huawei привлекла российских программистов к разработке системы HarmonyOS
Корпорация Huawei привлекло к разработке перспективной операционной системы HarmonyOS 2.0 большую группу российских специалистов. Об этом сообщает китайское... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T13:43
2020-09-16T13:43
2020-09-16T13:43
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. </strong>Корпорация <a href="http://ria.ru/organization_Huawei_Technologies_Co_Ltd/" target="_blank" data-auto="true">Huawei</a> привлекло к разработке перспективной операционной системы HarmonyOS 2.0 большую группу российских специалистов. Об этом сообщает китайское издание <u><a href="https://www.globaltimes.cn/content/1200930.shtml" target="_blank" rel="nofollow noopener">Global Times</a></u>.Исследовательская команда Huawei в России насчитывает около 1500 сотрудников. Центры разработки расположены в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Новосибирск. Российские программисты вместе с китайскими коллегами работают над совместимостью операционной системы с мобильной экосистемой Huawei.О запуске HarmonyOS 2.0 Huawei объявила в начале сентября 2020 года. Бета-тестирование стартует в декабре 2020 года, а уже в следующем году на рынок выйдут первые устройства, работающие на этой ОС.Китайская компания пошла на разработку своего программного продукта после ряда санкций, введенных в отношении Huawei правительством США. Из-за этих ограничений смартфоны и планшеты этого производителя второй год лишены поддержки Google-сервисов, но до сих пор выпускаются на основе <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a>.
Pavel Barkov
Молодцы , все идёт как должно идти . Для России открываются новые Горизонты
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смартфоны, google android, huawei technologies, гаджеты, технологии