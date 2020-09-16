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Жена Порошенко возглавит список его партии на выборах в Киеве
Супруга экс-президента Украины Петра Порошенко Марина Порошенко возглавит список партии своего мужа "Европейская солидарность" на выборах в городской совет... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T13:23
2020-09-16T13:23
марина порошенко
европейская солидарность
петр порошенко
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 16 сен – РИА Новости.</strong> Супруга экс-президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Петра Порошенко</a> <a href="http://ria.ru/person__59/" target="_blank" data-auto="true">Марина Порошенко</a> возглавит список партии своего мужа "<a href="http://ria.ru/organization_Blok_Petra_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Европейская солидарность</a>" на выборах в городской совет Киева, сообщается в среду на <a href="https://eurosolidarity.org/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> политсилы."Марина Порошенко возглавила список партии "Европейская солидарность" на выборах в Киевсовет. Такое решение приняла конференция Киевской городской организации партии. Марина Порошенко - врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, много лет занимается гуманитарной сферой и развитием инклюзивного образования", - говорится в сообщении.Сама Марина Порошенко на съезде коснулась приведения государственных строительных норм к стандартам европейских столиц."И мое решение баллотироваться в Киевский городской совет не в последнюю очередь обусловлено тем, чтобы все эти новые нормы не оставались на бумаге, а внедрялись в жизнь", - приводит ее слова пресс-служба партии.Супруга экс-президента коротко обозначила планы своей деятельности в Киевсовете. "Пора превратить Киев в настоящую европейскую столицу с доступным транспортом и инфраструктурой, с современными учреждениями образования, культуры и медицины. В город, в котором комфортно жить и которым все мы будем гордиться", - добавила Марина Порошенко.Ранее парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.
https://ria.ru/20200905/poroshenko-1576824511.html
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марина порошенко, европейская солидарность, петр порошенко, украина, в мире

Жена Порошенко возглавит список его партии на выборах в Киеве

13:23 16.09.2020
363
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной
Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной. Архивное фото
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КИЕВ, 16 сен – РИА Новости. Супруга экс-президента Украины Петра Порошенко Марина Порошенко возглавит список партии своего мужа "Европейская солидарность" на выборах в городской совет Киева, сообщается в среду на сайте политсилы.
"Марина Порошенко возглавила список партии "Европейская солидарность" на выборах в Киевсовет. Такое решение приняла конференция Киевской городской организации партии. Марина Порошенко - врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, много лет занимается гуманитарной сферой и развитием инклюзивного образования", - говорится в сообщении.
Сама Марина Порошенко на съезде коснулась приведения государственных строительных норм к стандартам европейских столиц.
"И мое решение баллотироваться в Киевский городской совет не в последнюю очередь обусловлено тем, чтобы все эти новые нормы не оставались на бумаге, а внедрялись в жизнь", - приводит ее слова пресс-служба партии.
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Супруга экс-президента коротко обозначила планы своей деятельности в Киевсовете. "Пора превратить Киев в настоящую европейскую столицу с доступным транспортом и инфраструктурой, с современными учреждениями образования, культуры и медицины. В город, в котором комфортно жить и которым все мы будем гордиться", - добавила Марина Порошенко.
Ранее парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.
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Марина ПорошенкоЕвропейская солидарностьПетр ПорошенкоУкраинаВ мире
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